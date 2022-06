Seagate stopt in mei met toegang tot nas-systemen via Access en Sdrive

Seagate stopt vanaf 15 mei met de ondersteuning van Seagate Access voor nas-systemen. Gebruikers kunnen Seagate Access niet meer gebruiken voor Sdrive, de Media-app en MyNAS-software. Data op de schijven blijft wel beschikbaar via ftp of via OS-implementaties.

Seagate waarschuwt voor het stoppen in een e-mail aan gebruikers. Het geldt voor gebruikers met een Seagate Access-account waarmee de nas-systemen van een afstand konden worden benaderd via een webinterface.

"Om precies te zijn, zullen de Seagate Access-dienst, Seagate Access via Seagate Sdrive, Seagate Access via de Seagate Media-app en Seagate MyNAS niet meer beschikbaar zijn na 15 mei 2021", schrijft het bedrijf. Ook stopt ondersteuning voor de Access-dienst.

Het blijft wel mogelijk bestanden op harde schijven te benaderen via ftp of sftp. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om een nas te integreren in Windows of macOS, door ze via smb in de verkenners te tonen. Seagate geeft geen reden voor het stoppen met Access.