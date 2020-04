Toshiba verduidelijkt welke hdd's smr gebruiken

Toshiba heeft op zijn website verduidelijkt welke van zijn hdd's gebruikmaken van shingled magnetic recording. Gebruik van smr kan nadelige gevolgen hebben voor de schrijfsnelheden, zo meldt het bedrijf. In totaal gebruiken tien hdd's van Toshiba deze techniek.

Toshiba vermeldt de harde schijven met smr op zijn website. De fabrikant schrijft dat het gebruik van smr nadelige gevolgen kan hebben op de schrijfsnelheden van de hdd, in het bijzonder tijdens willekeurige schrijfopdrachten, hoewel hiermee de opslagcapaciteiten ook gemakkelijker kunnen worden opgehoogd.

In de huidige reeks desktop- en surveillance-hdd's van Toshiba wordt smr gebruikt door de P300-hdd's met opslagcapaciteiten van 6 en 4TB. Ook de DT02- en DT02-V-schijven met diezelfde capaciteiten gebruiken shingled magnetic recording. De overige hdd's in die reeksen gebruiken geen smr. In de 2,5"-hdd's van het bedrijf, die zijn bedoeld voor laptops, consoles en gebruik in externe behuizingen, gebruiken vier modellen smr. Het gaat hierbij om de L200- en MQ04-drives met 1 en 2TB opslagruimte.

Eerder deze maand kregen hdd-fabrikanten kritiek van website Blocks & Files over het gebruik van smr zonder dat te vermelden. Ook Toshiba werd hierover bekritiseerd. Western Digital maakte vorige week ook al bekend welke van zijn hdd's smr gebruiken. Daarbij beloofde dat bedrijf om zijn marketingmateriaal bij te werken en eventueel gebruik van deze techniek te vermelden. Seagate voelt naar eigen zeggen geen behoefte om bekend te maken welke van zijn harde schijven smr gebruiken.