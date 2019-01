Toshiba kondigt 16TB-hdd aan

Toshiba start eind deze maand met de levering van samples van een 16TB-hdd in zijn MG08-serie. De harde schijf heeft negen platters in zijn met helium gevulde behuizing. Ook Western Digital brengt dit jaar 16TB-hdd's uit, maar ook een 18TB-model.

De 16TB MG08 maakt nog gewoon gebruik van conventional magnetic recording, of cmr. Toshiba komt tot de opslaghoeveelheid door negen platters te plaatsen in een standaard 3,5"-behuizing die met helium is gevuld. De hdd doet zijn werk op 7200rpm, heeft een cachebuffer van 512MB en een geclaimde mttf van 2,5 miljoen uur. Toshiba richt zich met het product op de enterprisemarkt. Wanneer de MG08 op grote schaal geleverd gaat worden, wat de prijzen zijn en wanneer consumentenmodellen volgen, is niet bekend. In december vorig jaar begon de fabrikant met de levering van een 14TB-hdd voor consumenten.

Vorige week maakte concurrent Western Digital al bekend samples van 16TB-schijven te leveren. Die fabrikant maakt voor de modellen gebruik van microwave assisted magnetic recording, ofwel mamr. Deze techniek gebruikt microgolven die worden gegenereerd door een spin torque oscillator, die zich vlakbij de schrijfkop bevindt. Dat levert een klein plaatselijk elektromagnetisch veld op waarmee gegevens met een veel hogere dichtheid kunnen worden weggeschreven.

Nog dit jaar moeten ook 18TB-schijven van Western Digital uitkomen. De fabrikant werkt eraan om twee actuators te integreren om de set schrijfkoppen aan te sturen voor hogere snelheden. De fabrikant zou dat vanaf 2020 willen doen, als er harde schijven van 20TB moeten verschijnen, maakte het bedrijf bekend op een investeerdersbijeenkomst.

Afbeeldingen afkomstig van WD, via AnandTech