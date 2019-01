Netgear brengt Orbi-meshrouters met 802.11ax-wifi in tweede helft 2019 uit

Netgear komt in de tweede helft van 2019 met een nieuwe generatie van zijn Orbi-meshrouters die 802.11ax-wifi, ofwel Wi-Fi 6, ondersteunen. Dat meldt het bedrijf in het kader van de Consumer Electronics Show in Las Vegas.

Netgear vertelt dat de soc in de nieuwe generatie routers van Qualcomm afkomstig zal zijn. De routers krijgen 1024 qam en een 4x4-backhaul voor efficiŽntere onderlinge communicatie. Over concrete snelheden spreekt Netgear niet, maar het spreekt op zijn site wel van 'gigabitsnelheden naar veel meer apparaten in huis brengen'.

Meer informatie over de nieuwe generatie routers geeft Netgear op dit moment niet. De 802.11ax-standaard legt de nadruk op de capaciteit verhogen en niet zozeer op de snelheid, hoewel die ook zeker hoger is. 802.11ax ondersteunt bijvoorbeeld opnieuw de 2,4GHz-band, wat 802.11ac niet doet. Dit creŽert extra ruimte die clients kunnen benutten. Dit met het oog op de toenemende populariteit van allerlei apparaten die draadloos verbinding maken met internet. De standaarden voor ac-wifi zijn wel bruikbaar met de 2,4GHz-band, maar dan werkt het langzamer.

De ax-standaard is nog niet vastgelegd, maar Samsung spreekt over een theoretische totale maximumsnelheid van veertien gigabit per seconde. De Wi-Fi Alliance legt de standaard ergens in het derde kwartaal van 2019 vast. Vermoedelijk wil Netgear geen Orbi uitbrengen die niet precies aan de 802.11ax-standaard voldoet. De naam Wi-Fi 6 is bedoeld om duidelijker te maken wat oudere en wat nieuwe standaarden zijn. Deze moeten ook in interfaces verwerkt gaan worden.