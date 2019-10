Netgear brengt kleine Orbi-routers uit voor Wi-Fi 5-meshnetwerken - update

Netgear brengt een nieuwe set Orbi-meshrouters uit. Deze relatief kleine apparaten hebben een vierkant ontwerp en ondersteunen Wi-Fi 5. Ze hebben geen ondersteuning voor Wi-Fi 6, in tegenstelling tot de nieuwe Orbi-generatie die Netgear in september aankondigde.

De meshrouters, die met modelnummer RBK12 worden aangeduid, hebben afmetingen van 10,4x10,4x6,9cm en zijn volgens Netgear in staat om bandbreedtes tot 400Mbit/s op 2,4GHz te halen en 866Mbit/s op 5GHz. Gecombineerd zouden snelheden tot 1,2Gbit/s mogelijk zijn. Een basisrouter en een enkele satelliet zijn volgens het bedrijf voldoende om een ruimte van ongeveer 300m² van wifi te voorzien.

De basisrouter heeft twee gigabitethernetaansluitingen, maar bij de satellieten ontbreken deze aansluitingen volledig. De routers hebben twee interne antennes en ondersteuning band-steering, zodat er automatisch kan worden geschakeld tussen 2,4 en 5GHz. Verder is er ondersteuning voor stembediening via Amazon Alexa en Google Assistant en de routers beschikken over een quadcore-processor die op 710MHz draait.

De RBK13-meshrouters kosten 220 euro voor een pakket met de basisrouter in combinatie met twee satellieten. Netgear gaat ook een pakket met de basisrouter en een enkele satelliet verkopen, maar europrijzen van deze set zijn nog niet bekend. Bij een grote Amerikaanse retailer kost een pakket met de basisrouter en een enkele satelliet 149 dollar, wat omgerekend en inclusief btw neerkomt op 163,35 euro.

Update, 16-10-2019, 11:23: De europrijzen van de meshrouters zijn inmiddels bekendgemaakt. Het artikel is hierop aangepast.