Netgear Orbi AX4200-meshrouter met een of twee satellieten kost 500 en 700 euro

Netgear heeft de europrijzen en verkrijgbaarheid van zijn Orbi AX4200-meshrouter bekendgemaakt. De RBK753-uitvoering, die bestaat uit een router en twee satellieten, kost 700 euro en verschijnt op 29 juli. De RBK752 met één satelliet volgt op 5 augustus voor 500 euro.

Netgears Orbi AX4200-meshsysteem is een goedkopere variant van de Orbi AX6000, die sinds vorig jaar verkrijgbaar is. Netgear presenteerde de AX4200-sets begin deze maand in de Verenigde Staten. De meshrouter heeft een 802.11ax-radio met wifi 6-ondersteuning, en een maximale bandbreedte van 600Mbit/s op 2,4GHz en 1200Mbit/s op 5GHz. De AX6000-sets halen hogere maximale snelheden.

Op de Orbi-router zit een gigabit-wan-poort en er zijn drie gigabit-ethernetaansluitingen aanwezig. Op de satelliet zitten ook twee ethernetaansluitingen. Zowel de router als de satelliet is voorzien van een soc met vier cores op 1,4GHz. In de router zitten 1GB ram en 512MB flashgeheugen.

De RKB753-variant van de Orbi AX4200-serie verschijnt eerst in de winkels. Dat is een combinatie van router en twee satellieten. Deze set kost 700 euro en is te koop vanaf 29 juli. Vanaf 5 augustus is ook de RKB752-uitvoering met router en één satelliet te koop, voor een adviesprijs van 500 euro. Netgears vorig jaar uitgebrachte AX6200-systeem staat momenteel in de Pricewatch voor zo'n 1100 en 790 euro in vergelijkbare configuraties.