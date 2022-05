Netgear introduceert Orbi AX4200-meshrouters met Wi-Fi 6 en 5G

Netgear komt met het Orbi 5G meshsysteem, dat uit een router en een enkele satelliet bestaat. Het gaat om de Orbi AX4200-router die het bedrijf al eerder uitbracht, waar nu 5G-ondersteuning aan is toegevoegd. Er kunnen losse satellieten worden toegevoegd.

Het Orbi 5G meshsysteem is een tribandversie met een 2,4GHz-band en twee 5GHz-banden. De meshrouter heeft Wi-Fi 6-ondersteuning en een maximale bandbreedte van 4,2Gbit/s, wat gehaald wordt middels 600Mbit/s op 2,4GHz en 1200Mbit/s en 2400Mbit/s op de twee 5GHz-banden. De individuele nodes ondersteunen 2x2-mu-mimo en er is een draadloze 5GHz-backhaul aanwezig.

Volgens Netgear werkt het systeem via 5G met alle serviceproviders via een daarvoor geschikte nano-simkaart, die klanten los dienen aan te schaffen. Daarbij zou een snelheid tot een 1Gbit/s mogelijk zijn, al wijst de fabrikant er wel op dat er dan een goede 5G-dekking dient te zijn. Gebruikers zijn daarbij ook afhankelijk van de maximale snelheid die providers aanbieden op 5G.

Op de Orbi-router zit een gigabit-wan-poort en er zijn drie gigabit-ethernetaansluitingen aanwezig. Op de satelliet zitten ook twee ethernetaansluitingen. Zowel de router als de satelliet is voorzien van een soc met vier kernen op 1,4GHz. In de router zitten 1GB ram en 512MB flashgeheugen.

Netgear zegt dat het systeem geschikt is om wifi-dekking te leveren voor een oppervlakte van 350 vierkante meter en dat er verbinding mogelijk is met maximaal veertig apparaten. De dekking kan worden uitgebreid door extra satellieten toe te voegen; per stuk komt dan een bereik van maximaal 175m² bij.

Het Orbi 5G mesh-systeem bestaande uit de router en de enkele satelliet is de NBK752-variant. Dat pakket komt binnenkort beschikbaar in de Benelux. In de Verenigde Staten is deze combinatie al beschikbaar voor een prijs van 1100 dollar. Een extra losse satelliet, de RBS750-variant, kost 200 dollar, al worden er ook pakketten met meerdere satellieten aangeboden waarbij de prijs per satelliet omlaag gaat. Het is nog onbekend welke europrijzen Netgear gaat vragen.