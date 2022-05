Oculus Quest-headsets krijgen Space Sense-functie en Android-notificaties in VR

Oculus voegt met een software-update de Space Sense-functie toe aan zijn Quest-VR-brillen. Gebruikers zien daarmee in hun VR-bril objecten of personen die vooraf afgebakende Guardian binnendringen. Ook zijn Android-notificaties voortaan zichtbaar.

Notificaties van iOS-apparaten zijn al sinds de v29-software zichtbaar in Quest-headsets en met de komst van de v34-update wordt daar ondersteuning voor Android-notificaties aan toegevoegd. Als gebruikers de functie activeren, krijgen ze notificaties te zien in VR-headset. Dat werkt via een een koppeling met de Oculus-app op smartphones.

Notificaties in VR

Space Sense als experimentele feature

Verder maakt Oculus Space Sense beschikbaar als een experimentele functie die via Settings geactiveerd kan worden. De functie is bedoeld om gebruikers te waarschuwen als een object, persoon of dier hun vooraf afgebakende VR-omgeving binnendringt. De persoon die de VR-bril draagt, krijgt dat dan te zien, net zoals gewoonlijk de randen van de Guardian zichtbaar zijn als de gebruiker daarbij in de buurt komt.

Volgens Oculus is Space Sense een feature waar veel gebruikers om vragen en het bedrijf zegt actief te werken aan de functie om de werking ervan te verbeteren. Oculus vraagt gebruikers om feedback te geven over hoe goed de functie werkt.

Nieuwe stemcommando's

Oculus breidt daarnaast de Voice Commands-functie uit met meer stemcommando's. Gebruikers kunnen voortaan in Oculus TV en 'een aantal andere apps' media pauzeren en hervatten met hun stem. Ook zijn er stemcommando's om de tabs met Settings en Move-statistieken te openen. Verder zegt Oculus dat gebruikers simpele vragen kunnen stellen, bijvoorbeeld over het weer.

Passthrough-'ervaringen' op komst

Tot slot meldt Oculus dat het op het punt staat om een sdk voor de Passthrough-api uit te brengen. Ontwikkelaars kunnen daarmee passthrough gebruiken om apps te maken. Daarbij worden de camera's van Quest-headsets gebruikt om de echte omgeving aan de gebruiker te tonen, met daar overheen virtuele elementen.

Ontwikkelaars konden hier al mee experimenteren, maar met de komst van de officiële sdk kunnen zij apps uitbrengen in de Oculus Store en via App Lab. Volgens Oculus komen er binnenkort 'ervaringen' uit van Unity Labs, Spatial en YouTube VR.