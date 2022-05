Meta kondigt nieuwe 'metaverse'-ontwikkelingen aan tijdens event

Meta, het voormalige Facebook, heeft tijdens het Connect-evenement nieuwe 'metaverse'-ontwikkelingen aangekondigd. Die metaverse is volgens het bedrijf de volgende evolutie van het internet en zal in verschillende jaren worden gerealiseerd.

Tijdens het evenement onthulde ceo Mark Zuckerberg dat Facebook voortaan als Meta door het leven gaat en met deze nieuwe naamsverandering wil het bedrijf benadrukken dat de ontwikkeling van de ‘metaverse’ een groot stuk van de bedrijfsactiviteiten omvat. Die draaien volgens Zuckerberg niet enkel meer rond Facebook en daarom moest het bedrijf van naam veranderen. Ook merknaam ‘Oculus’ gaat op de schop. Vanaf 2022 worden de Oculus Quest-headsets omgedoopt tot Meta Quest.

Tijdens het evenement toonde Zuckerberg welke plannen hij heeft met de zogenaamde metaverse. Hij toonde ook vernieuwingen in de platformen die momenteel in ontwikkeling zijn en ‘binnenkort’ zullen uitrollen.

Horizon

Horizon is één van de ontwikkelingen. Onder deze noemer zal Meta heel wat VR-applicaties introduceren die de metaverse dichterbij moeten brengen. Zuckerberg presenteerde onder andere Horizon Home, een uitbreiding op de Home-startomgeving van Oculus 2 VR-headsets die nieuwe functies krijgt zodat gebruikers een meer gepersonaliseerde VR-ruimte kunnen aanmaken om andere personen in VR uit te nodigen en samen virtuele activiteiten op te starten. Met Horizon Venues wil Meta dan weer meer inzetten op virtuele evenementen. Naast concerten en andere VR-evenementen wordt het vanaf november ook mogelijk om NBA-basketbalwedstrijden te bekijken vanuit de Horizon Venues-app.

In Horizon Workrooms, de VR-app waarmee telewerken in VR volgens Zuckerberg realiteit moet worden, wordt het binnenkort onder andere mogelijk om virtuele ruimtes aan te kleden. Om werken in VR nog toegankelijker te maken zal de Oculus Store binnenkort ook tweedimensionale progressieve webapps ondersteunen. Slack, Dropbox, Facebook en Instagram zullen er binnenkort in te vinden zijn. Tot slot vermeldde de ceo dat het binnenkort mogelijk wordt om met andere werkaccounts, buiten die van Meta, in te loggen op de Oculus Quest-headsets. Het wordt ook mogelijk om de headsets op grote bedrijfsschaal te beheren. Wanneer deze opties geïntroduceerd worden, is nog onduidelijk.

Horizon Workrooms

Ontwikkelaars

Tijdens de presentatie toonde Zuckerberg en zijn team ook nieuwe tools voor ontwikkelaars. Zij kunnen binnenkort via het Interaction-sdk handgebaren eenvoudiger omzetten door gebruik te maken van een digitale bibliotheek met veelgebruikte handgebaren. Via de Voice-sdk wordt het mogelijk om stemmen interactieve functionaliteit te geven in games en apps. Deze sdk’s zullen eerst als experimentele optie worden aangeboden voordat ze definitief uitgerold worden. Ontwikkelaars kunnen binnenkort ook automatische cloudback-ups implementeren in hun app zodat vooruitgang en instellingen van gebruikers niet meer verloren gaan.

Gebruikers die binnenkort zelf aan het ontwikkelen willen slaan, zullen dat kunnen met de Polar iOS-app van Meta. Via deze app kunnen er binnenkort AR-effecten en objecten worden gemaakt zonder dat er codering aan te pas komt. Meta richt zich met de Polar-app voornamelijk op artistieke profielen. Meer ervaren ontwikkelaars krijgen onder andere ook de mogelijkheid om geo-verankerde objecten te maken die gekoppeld kunnen worden aan echte locaties in de wereld.

Polar iOS-app

Project Cambria

Zuckerberg teasede tijdens het event ook Project Cambria. Dat is een nieuwe VR- en AR-headset, die high-end features en ook een hoge prijs zal krijgen. Veel details zijn nog niet bekendgemaakt maar er werd wel verteld dat de bril camera’s krijgt die de omgeving in kleur kunnen vastleggen. Bij de Quest 2 worden opnames in zwart-wit gemaakt en in lage resolutie. De headset krijgt ook camera's om de oogbewegingen en gezichtsexpressie van gebruikers te volgen. Ook kunnen lichaamsbewegingen van de gebruiker overtuigend weergeven worden in virtuele omgevingen, claimt Meta. Volgend jaar deelt het bedrijf meer over dit product. Het bedrijf toonde ook een demo van realistische avatars, die er levensecht uitzien. Zuckerberg sprak ook over het gebruik van neurale input om virtuele omgevingen te bedienen. Dergelijke features worden niet op korte termijn verwacht; Facebook toonde de technieken in het kader van een roadmap voor ontwikkelingen de komende jaren.