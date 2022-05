Eerste afbeelding van Facebook-smartwatch met frontcamera verschijnt online

Dataminer Steve Moser heeft binnen een app van Facebooks moederbedrijf Meta een eerste afbeelding gevonden van de smartwatch van het bedrijf. De smartwatch krijgt afgeronde schermhoeken en een frontcamera aan de onderzijde van het scherm.

De afbeelding, die Moser met Bloomberg deelt, toont de voorzijde van de smartwatch en een deel van de band. De smartwatch krijgt volgens de afbeelding een behuizing met gekromde hoeken, net als een scherm met gekromde hoeken. De bezels van dit scherm lijken bovendien relatief dun te zijn.

Opvallend aan de smartwatch is de notch aan de onderzijde van het scherm, waar een camera in zit. Dit komt overeen met eerdere geruchten over de smartwatch, die zeiden dat het horloge aan de voor- en achterzijde een camera zou krijgen. Die frontcamera zou zijn bedoeld voor videobellen. Smartwatches van Apple en Samsung hebben zo'n camera niet. Verder lijkt de smartwatch aan de boven- en rechterzijde van het scherm knoppen te hebben.

Volgens die eerdere geruchten verschijnt de smartwatch in de zomer van 2022 en krijgt de wearable een afneembaar scherm. Wanneer het scherm wordt losgemaakt van het frame van de smartwatch, zou de 1080p-achtercamera te gebruiken zijn om foto's en video's te maken die weer op Meta-platforms gedeeld kunnen worden. De smartwatch zou een aangepaste versie van Android gebruiken en zou voor smartphonetaken gebruikt kunnen worden. Mogelijk krijgt de smartwatch 4G en een hartslagmeter.

Moser vond de afbeelding in Meta's app voor Ray-Ban Stories, de slimme bril die door Meta en Ray-Ban is ontwikkeld. Meta is de nieuwe naam voor Facebook, Inc, het moederbedrijf van Facebook. Het bedrijf zou ook aan een tweede en derde generatie voor de smartwatch werken.