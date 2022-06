Meta en Ray-Ban starten verkoop slimme bril Stories in België

Meta's en Ray-Bans slimme bril Stories is vanaf donderdag te koop in vier aanvullende landen, waaronder in België. De bril kost 329 euro en laat gebruikers foto's en video's nemen, telefoongesprekken voeren en naar audio luisteren.

Met de uitbreiding naar de vier landen is Stories te koop in negen landen. De bril is nog niet in Nederland te koop, maar wel in bijvoorbeeld Spanje, Oostenrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Vanaf april moet de bril ook in Frankrijk te koop zijn. De twee bedrijven zeggen daarnaast met nieuwe softwarefuncties, kleurvariaties en lenzen te komen. Volgens Engadget moet het onder meer mogelijk worden om video's van een minuut op te kunnen nemen. Dat is twee keer zoveel als eerder mogelijk was.

Ray-Ban en Meta onthulden de slimme bril afgelopen september. Stories heeft twee camera's, drie microfoons en speakers. Die twee camera's hebben elk 5-megapixelsensors. Naast de rechter camera zit een ledlampje dat brandt als er foto's of video's worden genomen. Het maken van een foto of starten van een video kan met een knop op de rechter brilpoot of met spraakcommando's.

De drie microfoons worden gebruikt voor die spraakcommando's, voor video- of audio-opnames of voor telefoongesprekken. Volgens de bedrijven kan Stories met die microfoons ook achtergrondgeluid wegfilteren. De speakers zijn gericht naar de oren van de gebruiker. De bril heeft verder Bluetooth 5.0, een touchpad voor besturing en een Facebook View-companionapp. Met de ingebouwde accu moet de bril zes uur meegaan. Stories wordt geleverd met een case waarmee de bril kan worden opgeladen. De bril is onder meer te koop bij Ray-Ban- en bepaalde EssilorLuxottica-winkels. Onder laatstgenoemde vallen bijvoorbeeld Sunglass Hut, Wutscher en Miller Optik.