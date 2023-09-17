Opvolger slimme bril Ray-Ban Stories van Meta verschijnt mogelijk binnenkort

Meta werkt waarschijnlijk aan een nieuwe versie van de Ray-Ban Stories en legt de focus op livestreaming. Mogelijk verschijnt de opvolger binnenkort. Journalist Janko Roettgers merkte een vermelding van de slimme bril van Ray-Ban-eigenaar Luxottica op in de FCC-database.

Op Mastodon deelt Roetggers de FCC-vermelding. Daaruit blijkt onder meer dat de slimme bril Wi-Fi 6 ondersteunt. Eerder zei Roettgers al dat de Ray-Ban Stories in staat zou zijn om livebeelden naar Facebook en Instagram te streamen. Daarnaast zou de opvolger van de Ray-Ban Stories over betere camera's beschikken.

Met de eerste Ray-Ban Stories konden gebruikers foto's en video's maken en deze bekijken via een bijbehorende app. De slimme bril bevatte naast camera's ook microfoons en speakers om audio op te nemen en af te spelen. Van grote populariteit was echter geen sprake. Volgens The Wall Street Journal gebruikt minder dan tien procent van de gebruikers de bril maandelijks.

De originele slimme bril van Meta en Ray-Ban werd in september 2021 gepresenteerd voor 359 euro, toen Meta nog de Facebook-naam droeg. Vanaf maart 2022 was de slimme bril ook beschikbaar in België.

Facebook Ray-ban
De originele Ray-Ban Stories.

Door Sabine Schults

Redacteur

Feedback • 17-09-2023 10:46 56

17-09-2023 • 10:46

56

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Reacties (56)

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itlee 17 september 2023 11:19
Ik heb deze Rayban (in italie gekocht bij een official rayban store). T was al een heel gedoe om de app te installeren om je bril te koppelen aan je telefoon (de app is niet in de nederlandse store te downloaden namelijk). Ik heb via een PKG installer de app kunnen installeren.

T werkt eigenlijk heel goed, voor t bellen heb je aan beide kanten een speakertje zitten en kan je de beller heel goed horen. opnemen doe je met t knopje op de zijkant.

Druk je 2x op t knopje gaat er aan de voorkant van de bril een lichtje aan zodat de persoon tegenover je ziet dat je filmt of een foto maakt. filmjes zijn redelijke goeie kwaliteit en zeker goed bruikbaar voor socialmedia. Er zit een kleine opslag in je zonnebril en via de app maak je die opslag leeg (waar je beelden opstaan).

1, rayban is een top zonnebril, vooral de glazen kijken erg prettig
2, ik vind t knap dat ze dit zo hebben gemaakt, super coole gadget.
3, je kan inderdaad een filmpje maken en mensen hebben t niet eens door...Maarja met je mobiel of een camera in je knoopje van je blouse kan je ook filmen en niemand die t ziet.

ik zou t in ieder geval fijn vinden als de app normaal beschikbaar wordt in de store, dan kan ik m straks ook weer gebruiken op mn fold 5.

Aanrader dus die bril.
Gladiator5 @itlee17 september 2023 11:32
op je punt 3, dit zie ik dus als een probleem. Het wordt nu aangeschreven als een feature, een nieuw iets, maar dit is waardeloos qua privacy. Ja je kan een spy camera aanschaffen, maar 99.99% van de mensen doet dit niet.

Je ziet straks het verschil niet tussen iemand met een bril en een camera. Iedereen denkt dat ze maar het recht hebben alles maar op te nemen, en vervolgens te livestreamen, delen op social media, tot erger aan toe.

Wat is het probleem om te bellen met een telefoon als je een gesprek wilt hebben?

Ik vind dit eerder een creep gadget. En zou van mij niet op de markt moeten zijn gebracht.
Verwijderd @Gladiator517 september 2023 13:02
"Ray-Ban sold about 300,000 of the glasses between their launch in September 2021 and February 2023"
300,000 / 8,000,000,000 × 100 = 0.00375%
dus 99.99625% koopt die rayban briil ook niet...
verborgen surveillancecamera's vind je overal (of ja niet, dat is het punt)
deze bril is irritant, maar over het algemeen het minst van mijn zorgen

trouwens met een camera mag je op publiek terrein alles opnemen. en delen. het is namelijk publiek terrein. je mag het niet structureel opnemen (met een vaste camera). iemand mag me gerust corrigeren als dit fout is.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 20:27]

Zoijar @Verwijderd17 september 2023 13:18
Opnemen wel, delen niet altijd. Je moet je aan het portretrecht houden, en dus meestal, maar niet altijd, toestemming vragen
Verwijderd @Zoijar17 september 2023 13:27
voor belgie vind ik "Toestemming is niet vereist voor het fotograferen van personen in een publieke ruimte als bij het nemen van de foto niet op die personen is gefocust."
lijkt me goed...
af_bert @Verwijderd17 september 2023 17:59
Ondanks dat blijft het portretrecht nog steeds gelden. Ook al focus je niet op de persoon, de persoon kan zijn/haar portretrecht inroepen en eisen dat je de foto verwijdert.
Uitzondering is er enkel voor publieke figuren: sporters, politici, acteurs, ... Daar geldt hun portretrecht niet altijd.
GanGStaR @af_bert17 september 2023 18:08
Ligt aan het land.. als het onderwerp van de foto een gebouw is, dan maakt t in veel landen niet uit als er ook random mensen opstaan.

Er zijn zelfs landen waar je street photography kan doen van random mensen als onderwerp zonder toestemming van deze personen. Vraag is alleen of je ook de discussie die kan volgen wil hebben.
Mud.Starrr @af_bert17 september 2023 23:50
Het is veel complexer dan dat.
Met verschillen tussen redactioneel en commercieel gebruik en tussen openbare en particuliere personen.

Ook zijn er uitzonderingen voor journalistieke, wetenschappelijke of artistieke doeleinden.

Het is dus niet zo simpel dat iemand die in beeld is kan eisen dat het niet mag worden gepubliceerd. Er zijn genoeg gevallen waar dat wel gewoon mag.
Tjidde @Verwijderd18 september 2023 09:23
Maar een random voorbijganger op een foto zetten omdat je een foto van een random gebouw in Brussel of zo wil maken is wel iets heel anders.

Dan een camera waarbij je echt wel goed moet kijken om te zien of die opneemt waarbij iemand eigenlijk gewoon zonder je het door hebt je kan volgen en alles kan filmen.


Vaak zie je mensen die bewust een foto van iets maken met hun telefoon, er ook even voorgaan staan. Je wilt toch dat enige gebouwtje mooi op de foto hebben. Waardoor het ook voor de random persoon makkelijker is om het te ontwijken.
WiXX @Verwijderd19 september 2023 09:03
Speel even de duivel; wat als camera's steeds scherper en beter worden. Kan je een foto/video nemen van alles en iedereen. Later kan je inzoomen tot op portret niveau zonder dat je kwaliteitsverlies hebt. Wat dan?
Craften @Zoijar18 september 2023 09:26
Je hebt LANG niet altijd portretrecht in het openbaar. Als ik een video neem van een straat en jij staat daar per ongeluk op, heb je nog niet meteen portretrecht, tenzij je kan aantonen dat het schadelijk is voor jouw ego/reputatie, dan heb je iets meer kans.

Maar het is niet dat je ''PORTRETRECHT'' kan schreeuwen als je op straat loopt en iedereen zijn camera's de andere kant op moet wijzen.
cjerp @Craften18 september 2023 19:00
Het is meer zo dat als je jezelf op internet terug ziet kunt eisen dat ze de video/foto verwijderen?
moonlander @Gladiator517 september 2023 20:40
En die spycam is niet verbonden 24u p/d aan meta.
GekkePrutser
@moonlander17 september 2023 22:47
Nouja hij zal geen 24u p/d data streamen want dat merk je natuurlijk meteen. En dan is de accu ook in een uurtje of twee leeg.

Ik vind het ook geen fijn produkt in privacy oogpunt, maar dat meta continu met je meekijkt zal niet het geval zijn.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 22 juli 2024 20:27]

Tjidde @GekkePrutser18 september 2023 09:27
24u p/d zullen ze niet doen. Maar als hij elk halfuur een foto maakt zonder dat jij het doorhebt en deze meteen naar Meta stuurt zou jij dat doorhebben?

Dat ze dan die foto's gebruiken voor verbeteren van hun algoritme. In theorie als hun de foto maken(al is het op afstand) is het hun foto. Heeft niets te maken met wie de eigenaar is van de camera.

Het is een optie, er gaat zoveel data op en neer naar Meta als jij hun apps installeert, dat een foto die gecompressed en encrypted is niet op zal vallen.

Ik zeg niet dat ze het doen, maar ze zouden het wel kunnen als ze willen.

[Reactie gewijzigd door Tjidde op 22 juli 2024 20:27]

nst6ldr @Gladiator517 september 2023 12:37
Wat is het probleem om te bellen met een telefoon als je een gesprek wilt hebben?
De ironie vind ik dan weer dat het een decennia oude truc is om je telefoon aan je oor te hebben als je iemand onopvallend wilt filmen. Dat komt vaker voor dan je denkt en is inderdaad best onbeleefd. Wat dat betreft is zo'n bril misschien zelfs beter: je zal iemand moeten aanstaren om die persoon te moeten filmen, iets wat met èn zonder bril ook behoorlijk vreemd overkomt.
Tjidde @nst6ldr18 september 2023 09:29
Als jij een beetje rondkijkt met blik op de horizon. Waardoor het lijkt dat je nergens na toe kijkt. Terwijl jij filmt? Zou dat opvallen. Plus 3 minuten knutselen en je hebt het lampje onzichtbaar gemaakt.
nst6ldr @Tjidde18 september 2023 09:38
Dan beweeg je links of rechtsom van de persoon die naar je aan het staren is, en als z'n hoofd meedraait dan weet je genoeg. Sowieso is het niet ongebruikelijk om op straat in beweging te zijn, ik kan maar weinig scenario's bedenken waarbij filmen met een telefoon aan het oor opvallender is dan met een zonnebril.
Coolstart @Gladiator517 september 2023 12:52
Wat is het probleem om te bellen met een telefoon als je een gesprek wilt hebben?
Soms wil je handsfree bellen ;). Bose heeft ook van die brillen en dat werkt echt goed. Je moet geen oortjes indoen maar je kan wel geluid horen.

Over dat privacy aspect volg ik je wel. Ondanks de 30sec limiet en het ledje heeft Ray Ban privacy onvoldoende laten doorwegen in het ontwerp.

Het witte lichtje is bijv niet of moeilijk zichtbaar in daglicht. Waarom geen rood lichtje? Rood associeren we immers met ‘recording’.

In de software zou je een optie moeten hebben die gezichten blurred zodat gebruikers tenminste de mogelijkheid hebben om vreemden hun privacy te waarborgen.
Tjidde @Coolstart18 september 2023 09:31
Zelfs een rood lampje valt niet op overdag, zeker als jij gewoon je ding aan het doen bent. En ik jou wil stalken zonder dat jij het doorhebt.

Plus een klein plakkertje op het formaat van het ledje en klaar is kees.
Beakzz @Gladiator517 september 2023 14:54
Je hebt nu al zoveel channels die verdacht jonge vrouwen op stranden in bv Turkije en Brazilië filmen en als short op YT gooien.

Het is allemaal legaal op een openbaar strand, maar of de mensen daar op zitten te wachten?

Ben dan ook niet voor deze techniek, maar hoe ga je het tegenhouden?
af_bert @Beakzz17 september 2023 17:56
Is het legaal om op een openbaar strand te filmen? Ja.
Is het legaal om zonder toestemming die filmpjes op social media te plaatsen? NEEN!
Pleegt YT een misdrijf als ze zulke fimpjes toelaten? Ja.
cariolive23 @af_bert17 september 2023 19:36
Is het legaal om op een openbaar strand te filmen? Ja.
Dat wil alleen niet zeggen dat het wordt gewaardeerd door diegene die wordt gefilmd.

Zo is mening toerist in Rio de Janeiro z'n telefoon kwijtgeraakt, nadat deze werd afgepakt door een groep mensen die er genoeg van had. En ja, de bikini's zijn erg klein, maar nee, dat geeft je geen recht om alles en iedereen uitgebreid te gaan filmen.
Mud.Starrr @af_bert17 september 2023 23:52
In NL idd. Per land kan dat verschillen.
Onbeleefd is het overal. Strafbaar, kan het beide zijn, maar in andere landen ook weer helemaal niet.

Maar ja, uiteindelijk gebeurd het helaas overal wel.

[Reactie gewijzigd door Mud.Starrr op 22 juli 2024 20:27]

C64Boy @af_bert18 september 2023 06:50
YT heeft deze filmpjes niet gemaakt en ook niet geplaatst. Degene die het misdrijf pleegt is niet Youtube maar degene die deze openbaar maakt via Youtube. Youtube zou hooguit medeplichtig kunnen zijn.

Je ziet wel vanuit diverse politieke hoeken steeds meer druk uitgeoefend worden op grote technologiebedrijven zoals Google, Apple, Meta om hen als politie-agent te laten optreden en ook meteen rechter te spelen. Dat wordt dan ook nog eens vaak met drogredenen gepusht: het gaat dan om kinderporno tegen te gaan is dan vaak de dooddoener waarmee alles wat normaal is moet wijken.

Een goede registratie van gebruikers: dat is prima, duidelijke gebruiksregels en hier tegen optreden ook dat is prima. Een OM/politie die haar werk doet en ingrijpt bij strafbare feiten, gegevens opvraagt, de verdachte vervolgd, voor de rechter brengt voor een vonnis. Dat is eigenlijk de weg die bewandeld moet worden in een rechtsstaat. En natuurlijk heeft Youtube een zorgplicht en zou moeten doen wat ze kan om uitwassen te voorkomen, maar dan nog zou het eerst moeten leiden tot aangifte, onderzoek en een gang naar de rechter.

Wat je echter merkt is dat de beginselen van een rechtsstaat onder druk staan. Het begint bij kleine dingen. Zoals bijvoorbeeld bij zwaardere verkeersovertredingen waarbij je zonder gang naar de rechter toch een strafblad kunt krijgen. Let wel: ik ben op zich best voor harde(re) straffen, maar het moet wel op de juiste wijze met inachtneming van de trias politica.
litebyte @Gladiator517 september 2023 16:13
Iedereen denkt dat ze maar het recht hebben alles maar op te nemen
In de openbare ruimte in Nederland (als prive persoon) kan dit inderdaad vaak. Mits niet commercieel gebruikt.

Of het ethisch is om te doen, is een tweede. Maar ja, sowieso wie al gebruik maakt van meta heeft met ethiek niet zo veel, anders gebruik je uit principe al dit soort legitieme spyware niet.
GekkePrutser
@Gladiator517 september 2023 22:46
op je punt 3, dit zie ik dus als een probleem. Het wordt nu aangeschreven als een feature, een nieuw iets, maar dit is waardeloos qua privacy. Ja je kan een spy camera aanschaffen, maar 99.99% van de mensen doet dit niet.
Yup en mensen willen het niet. Het was niet voor niets dat de Google Glass dragers al heel snel bekend stonden als "Glassholes"
Tjidde @GekkePrutser18 september 2023 09:33
Het verschil is wel met Google Glass en deze bril je ziet het verschil bijna niet met een normale zonnebril als jij niet even goed kijkt. Google Glass zag je op een kilometer afstand zowat nog.
itlee @Gladiator518 september 2023 09:19
Je ziet dus wel als je foto of filmpje maakt (max 15sec) want er gaat een fel wit ledje branden op de voorkant van de bril.

En waarom hebben mensen een headset of oortjes in om te bellen? gemak van het niet vasthouden van de telefoon.
Xfade @itlee17 september 2023 21:24
T was
T werkt
t ziet
zou t

Man man man.
Sneezzer @Xfade18 september 2023 13:10
Helemaal mee eens, ik kwam niet door het verhaal heen door de storende manier waarop "het" geschreven is.
PdeBie @itlee17 september 2023 21:58
1, rayban is een top zonnebril, vooral de glazen kijken erg prettig
Tot je een keer een echt goede zonnebril op zet. ;)

Ik was ook fervent Rayban drager, tot ik er een van Serengeti kreeg en later een zonnebril op sterkte met glas van Zeiss.

Was toen een keer mijn zonnebril vergeten in de auto en had mijn Rayban als “noodbril” in het handschoenenkastje liggen. Pffff viel dat even tegen. Het wordt donkerder, klopt. Maar daar is ook alles mee gezegd.
Speedster @PdeBie18 september 2023 07:23
"Ik was ook fervent Rayban drager, tot ik er een van Serengeti kreeg en later een zonnebril op sterkte met glas van Zeiss."

Welk merk was die latere bril?
PdeBie @Speedster18 september 2023 07:52
Het is een bril op sterkte, dus via de opticien geregeld. Het glas is van Zeiss: https://www.zeiss.com/vis...nses/sunglass-lenses.html
Yzord 17 september 2023 10:53
En hoe zit dat met AVG? Ik mag niet eens verder dan mijn voortuin filmen. En ja, ik weet dat je de openbare weg mag filmen dus hoe krom is de wetgeving?
Qwerty-273 @Yzord17 september 2023 11:29
Er zit juridisch verschil tussen een camera op een vaste plek en een camera die je zelf vasthoudt. Anders zouden alle toeristen in NL een behoorlijk probleem hebben.

Er zit ook een verschil tussen opnames maken en het publiceren van de bewuste opnames. Je komt dan al snel in heftige discussies kwa portretrecht, privacy redenen en de term redelijk belang terecht.

En dan kan je nog discussie krijgen of zo’n bril wel duidelijk genoeg laat zien dat je opnames aan het maken bent (zoals je wel doet met het vasthouden van een camera in je hand). Kom je dan al snel in het stuk heimelijke opnames.

In beginsel zal het toegestaan zijn om opnames in de openbare ruimte te maken, maar de daadwerkelijke situatie kan het juridisch een stuk complexer maken.
Jason X @Yzord17 september 2023 11:08
- I stand corrected

[Reactie gewijzigd door Jason X op 22 juli 2024 20:27]

vosManz @Jason X17 september 2023 11:21
Ehh, jawel hoor.
Voor wie de AVG geldt

De AVG geldt voor iedereen die persoonsgegevens verwerkt. Dus niet alleen voor grote bedrijven, maar ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers. En voor de overheid. Verder geldt de AVG niet alleen voor organisaties, maar ook voor individuele personen die gegevens verwerken. Bijvoorbeeld mensen die een camera ophangen bij hun huis.
https://www.autoriteitper...ort#voor-wie-de-avg-geldt
SirBlade @vosManz17 september 2023 22:29
Een vaste camera wordt anders behandelt als draagbare camera's. Zo'n bril is in feite niets anders dan een klassieke camera of smartphone in een andere formfactor.
vosManz @SirBlade18 september 2023 00:06
Dat kan zo zijn, maar dat neemt niet weg dat wanneer je er persoonsgegevens (en dat is dus ook een foto/video van een persoon) mee verwerkt de AVG van toepassing is. Of je dat nu doet met een vaste camera, draagbare camera of een polaroid camera.

Ik zie nu dat Jason X helaas de reactie heeft aangepast. De oorspronkelijke reactie was dat de AVG enkel van toepassing was op organisaties, niet op privé personen. Dat was het enige waar ik op reageerde ;)
Yzord @Jason X17 september 2023 11:20
Maar FB verwerkt deze toch ook? Er wordt gestreamd naar FB en Insta. Die moet deze verwerken om het zichtbaar te kunnen maken.
falconxp @Yzord17 september 2023 11:20
De AVG is niet van toepassing als het gaat om kleinschalige privéverwerkingen: Als er persoonsgegevens worden verwerkt door een natuurlijk persoon (een mens van vlees en bloed) voor puur persoonlijke redenen, dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet van toepassing.
vosManz @falconxp17 september 2023 11:25
De AVG is daar zeker wel op van toepassing. Zie vosManz in 'Opvolger slimme bril Ray-Ban Stories van Meta verschijnt mogelijk binnenkort'
litebyte @Yzord17 september 2023 16:15
Je mag best verder dan je voortuin filmen, als het maar niet het prive terrein (zonder toestemming) van iemand anders is.
MrMonkE @litebyte18 september 2023 07:21
Ja, maar dan gaat je camera de hele dag af. Hier ook, ik heb het zodat het alleen mijn tuin ziet, de rest is afgeblokt. Ook de huizen en de steeg. Deze worden nooit opgenomen omdat de camera de zwarte blokken in de stream plakt. *CENSORED*. Als ik dat niet doe gaat hij 1000x per dag af omdat kinderen in de steeg spelen.
SuperDre
17 september 2023 21:10
Volgensmij klopt de term "slimme bril"/ smartglasses hier niet echt, dan zou je kunnen stellen dat een standaard webcam ook een smartcam is. Er zit hier niets meer in dan een camera, microfoon (en weet niet zeker, speakers), zit totaal verder geen intelligentie in de bril zelf, dat gaat allemaal via de app op je smartphone.
Tummie555 @SuperDre18 september 2023 00:04
Hey SuperDre, zitten idd speakers op. Het smart gedeelte is beperkt, maar ik kan tegen mijn bril zeggen "hey Facebook, record a video" of "take a picture". En dan doet die die dat. Er zijn volgens mij meer commands, als je Meta messenger gebruikt kun je iemand bellen via voicecommand. Voor een zonnebril is die behoorlijk "slim".😉
Ayporos 17 september 2023 12:09
Zoiets als dit zou voornamelijk interessant zijn voor vloggers/streamers.. maar dan moet de video kwaliteit wel van dusdanige hoogte zijn dat men hun mobiel/mirrorless ervoor inruilen.
Ja een bril die je toch al ophebt (op een zonnige dag) is beter dan een telefoon of camera vasthouden en staat ook zelfs minder knullig dan een gopro aan je pet of schouder bevestigd of zo.. maar zodra de videokwaliteit niet boven een bepaalde onder drempel is (ik weet niet wat die zou zijn, ben geen streamer) dan lijkt me dat streamers en vloggers hem links zullen laten liggen.
Immers lijkt mij de scherpte en kwaliteit van je video een niet onbelangrijk onderdeel van het aantrekken en behouden van kijkers.

Enige streamers/vloggers hier die wellicht interesse in zoiets als dit zouden hebben?
Tummie555 17 september 2023 12:13
Hmm... ik geloof niet dat die in Nederlandse webshop beschikbaar was hoor. Ik was sinds de aankodiging geintresseerd en heb geprobeerd hem in Nederland te kopen, maar kreeg telkens de melding "niet beschikbaar in jouw land". Evenals de app. Die is nog steeds niet officieel beschikbaar in Nederland.

Ik heb mijn bril dan ook gehaald in Amerika, en het is een leuke gadget. Heb er glazen op sterkte in laten zetten en gebruik hem geregeld om muziek te luisteren op de fiets, en af en toe een filmpje te maken. Super handig dat je beide handen vrij hebt (voor het fietsen, of auto rijden) en toch het moment (de story) vast kunt leggen. Kwaliteit is erg goed, voornamelijk de beeld stabilisatie is tegenwoordig super goed. Ze brengen sinds het begin elke maand meerdere updates uit.

Echter, het streamen lijkt me lastig, want na 8 filmpjes van 1 minuut opnemen is mijn batterij wel leeg. Dus die zullen ze sterk moeten verbeteren. Overigens heb ik een dergelijke feature wel gemist met mijn huidige bril. Waarbij je via whatsapp kunt bellen (dit kan al) en jouw omgeving "streamt" naar de tegenpartij. (dit kan nog niet)
Auteursabineschults @Tummie55517 september 2023 12:16
Ik heb dat over beschikbaarheid in Nederland inderdaad verkeerd gelezen. Bedankt voor het doorgeven.
John Duh 17 september 2023 14:53
Het is natuurlijk een kwestie van smaak, maar ik vind dit massieve montuur niet mooi.

Dat dit nodig is om de extra hardware in te huisvesten snap ik wel, net zoals dit bij slimme horloges het geval is. Al kán het daar over het algemeen esthetischer weggewerkt worden en daardoor op een klassiek horloge lijken.
Ook dat is natuurlijk wederom smaakgevoelig, maar voor mij dé reden om bij de GT series horloges van Huawai te blijven hangen.

Maar het gaat hier over zonnebrillen en nog los van het design lijkt met mij (nog?) maatschappelijk niet wenselijk om hierin opname functionaliteiten in te verwerken.
Bij horloges vind ik dat trouwens ook, al vind ik handsfree bellen via m'n horloge wel handig, maar ben daarmee terughoudend in het openbaar.
Roel1966 17 september 2023 22:38
Vraag mij eigenlijk wel af hoe het zit met privacy en gebruik van zo'n 'slimme' bril en hoe men dit dan wil gaan controleren. Kan mij voorstellen dat dit vooral voor de Auditors op Youtube interessant kan zijn om dan stiekem opnames te kunnen maken. Maar of dit dan allemaal zo legaal is zet ik wel zo mijn vraagtekens bij.
junkchaser 17 september 2023 14:46
Wat een associaal product, om andermans privacy zonder hun mede weten te kunnen schenden. :X
Consistus @junkchaser17 september 2023 21:19
Dat is het ook.
mensen worden helaas gemakzuchtig op dit vlak. Google probeerde dit een aantal jaar geleden al en toen waren de reacties overwegend minder positief.
JazekerXX 18 september 2023 11:48
Dus wat is er precies slim aan deze bril?
Er zit een camera en microfoon in met wat opslag en dat is het?
Toen ik de titel las dacht ik meer aan een soort Google glass iets...
S-Cript @JazekerXX27 september 2023 20:15
zojuist bekend geworden.
live streamen direct vanuit je bril/Ai integratie ( the magic word)

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