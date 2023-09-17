Opvolger slimme bril Ray-Ban Stories van Meta verschijnt mogelijk binnenkort

Meta werkt waarschijnlijk aan een nieuwe versie van de Ray-Ban Stories en legt de focus op livestreaming. Mogelijk verschijnt de opvolger binnenkort. Journalist Janko Roettgers merkte een vermelding van de slimme bril van Ray-Ban-eigenaar Luxottica op in de FCC-database.

Op Mastodon deelt Roetggers de FCC-vermelding. Daaruit blijkt onder meer dat de slimme bril Wi-Fi 6 ondersteunt. Eerder zei Roettgers al dat de Ray-Ban Stories in staat zou zijn om livebeelden naar Facebook en Instagram te streamen. Daarnaast zou de opvolger van de Ray-Ban Stories over betere camera's beschikken.

Met de eerste Ray-Ban Stories konden gebruikers foto's en video's maken en deze bekijken via een bijbehorende app. De slimme bril bevatte naast camera's ook microfoons en speakers om audio op te nemen en af te spelen. Van grote populariteit was echter geen sprake. Volgens The Wall Street Journal gebruikt minder dan tien procent van de gebruikers de bril maandelijks.

De originele slimme bril van Meta en Ray-Ban werd in september 2021 gepresenteerd voor 359 euro, toen Meta nog de Facebook-naam droeg. Vanaf maart 2022 was de slimme bril ook beschikbaar in België.