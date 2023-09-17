FTM: veel vitale sectoren gebruiken risicovolle Chinese communicatieapparatuur

Veel vitale sectoren in Nederland en België maken gebruik van bedenkelijke communicatieapparatuur van het Chinese bedrijf Yealink. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands onderzoeksplatform Follow The Money en de Belgische zakenkrant De Tijd.

Verschillende vitale sectoren, zoals de Nederlandse overheid, politie, het Openbaar Ministerie, banken, ziekenhuizen en universiteiten, maken volgens onderzoek van Follow The Money gebruik van de communicatieapparatuur van Yealink. Ook verschillende Belgische bedrijven en overheidsdiensten maken er gebruik van, meldt De Tijd. Het Nationaal Crisiscentrum gebruikte de apparaten van Yealink 'tot voor kort'.

Het Chinese Yealink maakt VoIP-telefoons en videoconferentieapparatuur. De communicatieapparatuur wordt door de Nederlandse en Belgische bedrijven en instanties dan ook voornamelijk gebruikt voor 'intern overleg' en videovergaderingen. Onder meer de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid waarschuwen echter al jarenlang voor dreiging uit China en het gebruik van Chinese hardware en diensten door overheidsinstanties en bedrijven.

Producten van Yealink worden in de Benelux geleverd door importeur Lydis. Uit een screenshot van een webinar van Lydis blijkt dat veel grote bedrijven en instanties gebruikmaken van de Chinese communicatieapparatuur van Yealink. Het gaat onder meer om GGD, Philips, Heineken, Intratuin, Proximus, Colruyt, FNV, ASR en Pathé. Ook mediabedrijven als RTL en NRC worden als klant genoemd. Het is echter niet duidelijk hoe groot de afname van Yealink-producten door deze bedrijven precies is.

Sommige bedrijven willen 'om veiligheidsredenen' niet aan FTM bevestigen dat ze klant zijn. Onder meer vermogensbeheerder Robeco en supermarktketen PLUS hebben dit wel bevestigd aan het onderzoeksplatform. Ook ING en Unilever maken grootschalig gebruik van de Chinese communicatieapparatuur. Daarnaast gebruiken negen Nederlandse universiteiten Yealink-producten. Veel van de onderwijsinstellingen geven aan te stoppen of te willen stoppen met het gebruik ervan.

De communicatieapparatuur van Yealink wordt als risicovol beschouwd omdat Chinese techbedrijven kwetsbaarheden in software - die dit soort bedrijven sinds juli 2021 verplicht binnen 48 uur moeten melden - met overheidsinstanties in China delen. Dat ontdekte de Amerikaanse denktank Atlantic Council recent.

De informatie zou onder meer worden gedeeld met het ministerie van Staatsveiligheid in Beijing, dat achter verschillende cyberoperaties zit, zegt FTM. Ook het veiligheidsbedrijf Beijing Topsec en de Jiaotong Universiteit in Shanghai, die beide bij zouden hebben gedragen aan hacks door het Volksbevrijdingsleger, zouden worden ingelicht over de kwetsbaarheden.

In China gelden daarnaast wetten die techbedrijven verplichten om gegevens van gebruikers over te dragen aan de overheid, indien die er om vraagt. Chinese bedrijven zouden bovendien gedwongen kunnen worden om een backdoor in te bouwen in software om de overheid toegang te geven tot bepaalde systemen.