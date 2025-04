China kondigt exportrestricties voor grondstoffen halfgeleiders aan

De Chinese overheid voert vanaf 1 augustus exportrestricties in voor de export van gallium en germanium. Exporteurs moeten vanaf deze datum een vergunning aanvragen voor de export van de materialen. Gallium en germanium worden gebruikt bij de productie van halfgeleiders.

Van alle gallium en germanium ter wereld wordt respectievelijk 97 en 68 procent in China gewonnen, zo schrijft de NOS. Joris Teer, China-specialist bij het Haags Centrum van Strategische Studies, zegt tegen de omroep dat het land in Azië controle heeft over de grondstoffen die nodig zijn voor de chipproductie in het westen. "Indien de exportvergunningen echt niet meer uitgegeven worden, dan heeft dat vergaande gevolgen." Het is vooralsnog niet duidelijk hoe streng de exportrestricties daadwerkelijk zullen worden toegepast.

De exportrestricties zijn een reactie op recente geopolitieke handelsbeperkingen, aangevoerd door de Verenigde Staten. Veel geavanceerde chips en chipproductiemachines mogen niet meer naar onder meer China en Rusland geëxporteerd worden, volgens de VS vanwege de eventuele militaire toepassingen van deze technologieën. Nederland kondigde daarnaast eind juni een op papier 'landneutrale' vergunningplicht voor de export van productieapparatuur voor halfgeleiders aan. Onder meer bepaalde machines van ASML mogen hierdoor niet geëxporteerd worden zonder vergunning. De Chinese ambassadeur in Nederland reageerde kritisch op deze ontwikkeling.