WSJ: ook TSMC mag Amerikaanse apparatuur voorlopig blijven exporteren naar China

TSMC mag chipproductieapparatuur met Amerikaanse technieken blijven exporteren naar zijn Chinese fabrieken, ondanks eerder geïntroduceerde exportrestricties. Dat meldt The Wall Street Journal. Chipmakers Samsung en SK hynix kregen eerder al een dergelijke uitzondering.

Ingewijden melden aan The Wall Street Journal dat TSMC binnenkort een jaar lang toestemming krijgt om Amerikaanse chipproductieapparatuur te leveren aan zijn bestaande fabrieken in China. Dat mag zonder dat de VS voor ieder apparaat apart toestemming moet geven. Dat geldt ook voor bepaalde geavanceerde apparatuur die valt onder de vorig jaar geïntroduceerde exportrestricties naar China. De regering van de VS zou TSMC verteld hebben dat het voorlopig dergelijke apparatuur mag blijven exporteren naar China, mits het geen 'significante technologische upgrades' doet in zijn Chinese fabrieken.

De VS gaf verschillende chipmakers vorig jaar al vergunningen om Amerikaanse chipmachines te blijven exporteren naar hun fabrieken. Die vergunningen gelden voor een jaar en staan dus op het punt om te vervallen. Eerder deze week kregen de Zuid-Koreaanse fabrikanten SK hynix en Samsung al nieuwe vergunningen, hoewel die volgens Reuters voor onbepaalde tijd gelden. TSMC krijgt opnieuw een vergunning voor een jaar, schrijft The Wall Street Journal.

De Amerikaanse president Joe Biden introduceerde vorig jaar oktober vergaande exportrestricties naar China. Daardoor mag geavanceerde chipproductieapparatuur niet zomaar naar China worden geëxporteerd als daar Amerikaanse technologie in wordt gebruikt. Onder de regels vallen bijvoorbeeld productiemachines die gebruikt kunnen worden om chips mee te produceren op 16nm of kleiner. Deze beperkingen zijn bedoeld om te voorkomen dat dergelijke apparatuur in handen valt van Chinese chipbedrijven, zoals chipfabrikant SMIC of geheugenmaker YMTC, maar gelden ook voor buitenlandse bedrijven die fabrieken in China bezitten.