China: Nederland verstoort internationale vrijhandel via chipexportbeperkingen

De Chinese ambassadeur in Nederland heeft zich uitgesproken tegen het Nederlandse exportverbod van geavanceerde chipmachines richting China dat vanaf september van kracht wordt. Volgens de ambassadeur verstoort het land op die manier de internationale vrijhandel.

De Chinese ambassade heeft een verklaring op zijn website gepubliceerd waarin staat dat Nederland volgens China zijn exportcontrolemaatregelen misbruikt en via de exportstop ook de internationale vrijhandel verstoort. "Deze restricties inroepen om de zogenaamde 'nationale veiligheid' te vrijwaren, is compleet onredelijk", klinkt het in de berichtgeving van de ambassade.

"Het is bekend dat sommige landen al een tijdje een ruime interpretatie geven aan het concept van nationale veiligheid en op die manier niet enkel exportcontrolemaatregelen misbruiken, maar ook Chinese ondernemingen onderdrukken en economisch samenspannen tegen China", klinkt het. "We roepen Nederland op deze misstappen ongedaan te maken", aldus de woordvoerder van de Chinese ambassade in Nederland.

Eind vorig jaar raakte bekend dat Nederland en Japan hebben ingestemd om samen met de VS de export van geavanceerde chips en chipproductieapparatuur naar China te beperken. Begin dit jaar maakte het Nederlandse kabinet dan weer bekend dat het de export van zogenaamde duv-machines verder zou gaan beperken. De exportstop is vooral van toepassing op ASML dat hierdoor geen immersielithografiemachines meer mag exporteren naar China en gaat vanaf september in.

De Verenigde Staten introduceerden vorig jaar verregaande restricties op de export van geavanceerde chips en chipproductiemachines naar China. De verwachting is dat die beperkingen een grote klap uitdelen aan de Chinese chipsector, die zeer afhankelijk is van buitenlandse technologie. Tweakers schreef een achtergrondartikel over deze geopolitieke strijd. Begin dit jaar kon Tweakers chief financial officer van ASML interviewen. Tijdens dat interview stelde de financiële topman dat ASML zijn machines ook zonder China kwijt kan.