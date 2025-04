Reddit-apps Apollo, BaconReader en Sync zijn gestopt met werken

Apollo, BaconReader en Sync zijn gestopt met werken. De ontwikkelaars van deze thirdpartyapps voor Reddit hadden het einde van hun apps al aangekondigd omdat ze niet tegemoet konden komen aan de tarieven die Reddit sinds 1 juli aanrekent voor de toegang tot de Reddit-api.

Apollo-ontwikkelaar Christian Selig kondigde het nieuws aan via de subreddit van Apollo. Daar vermeldt hij dat een laatste update van de app is vrijgegeven waarin enkele easter eggs, een migratietool en nog enkele andere functies zitten. Selig maakte begin vorige maand bekend dat hij de stekker uit de Apollo-app trekt, omdat hij de tarieven die Reddit per 1 juli rekent voor de api-calls, niet kan opbrengen. Volgens Selig zou hij meer dan 20 miljoen dollar per jaar moeten betalen aan api-kosten om de app draaiende te houden. De man stelde in een interview dat hij begrijpt dat Reddit geld vraagt voor api-toegang, maar dat hij de nieuwe tarieven onrealistisch vindt.

De ontwikkelteams van BaconReader en Sync, twee andere thirdpartyclients voor Reddit, hebben ook de stekker uit hun app getrokken. Gebruikers die de app openen, krijgen een melding te zien waarin de beslissing van de teams wordt aangekondigd en toegelicht. De ontwikkelaars van Relay en Narwhal hebben op hun beurt dan weer aangekondigd dat deze Reddit-apps voorlopig wel operationeel blijven. Relay en Narwhal worden betaald en zullen in de nabije toekomst abonnementen introduceren. Wanneer dat is, is nog niet duidelijk.

Reddit kondigde in de maand mei aan dat het 'limieten' gaat opleggen voor het gratis gebruik van zijn api. Wanneer die limieten worden bereikt, moeten ontwikkelaars betalen. Reddit heeft niet duidelijk gemaakt wat die limieten precies inhouden. De api blijft volgens Reddit beschikbaar voor ontwikkelaars die bots en extensies bouwen die helpen bij het modereren van subreddits. De beslissing van Reddit heeft kwaad bloed gezet bij gebruikers. Dat leidde dan weer tot protesten. Tweakers schreef een achtergrondartikel over de aanpassingen die Reddit heeft doorgevoerd en de reacties van gebruikers.