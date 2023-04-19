Reddit gaat geld vragen voor api, ook appontwikkelaars moeten betalen

Reddit gaat geld vragen voor het gebruik van zijn api. Dat geldt voornamelijk voor bedrijven die data van Reddit willen halen. Wat de veranderingen betekenen voor botmakers en appontwikkelaars, is niet volledig duidelijk.

Reddit schrijft dat het limieten gaat stellen aan zijn api. Daarvoor worden de algemene voorwaarden bijgewerkt. Het platform schrijft dat het bepaalde limieten wil opleggen, maar niet overal. Wanneer die limieten worden bereikt, moeten ontwikkelaars betalen. De api blijft volgens Reddit beschikbaar voor ontwikkelaars die bots en extensies bouwen die helpen bij het modereren van subreddits, al werkt Reddit zelf ook al enkele jaren aan eigen tools om dat te doen. Daarnaast wil Reddit het mogelijk blijven maken voor appontwikkelaars die 'passende use cases willen maken', maar het sociale netwerk zegt niet wat het daar precies onder verstaat. Het is daarom onduidelijk wat er gaat gebeuren met de vele externe Reddit-apps die in de appwinkels te vinden zijn. Ook schrijft Reddit niet wat de exacte limiet wordt waar ontwikkelaars rekening mee moeten houden.

Reddit legt daarnaast beperkingen op voor gebruikers van de api die seksuele content ophalen. Reddit is een van de grootste sociale netwerken die seksueel en pornografisch materiaal expliciet toestaan.

Ontwikkelaars die 'extra benodigdheden of hogere of bredere gebruikersrechten nodig hebben', moeten voortaan betalen; de prijs noemt Reddit niet. De ontwikkelaar van de veelgebruikte Apollo-app schrijft op het platform dat Reddit volledig naar een betaald api-model wil voor alle apps. De ontwikkelaar zegt dat Reddit geen flat fee vraagt, maar afrekent op basis van gebruik. Die prijzen worden binnen een maand bekendgemaakt.