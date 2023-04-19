Reddit gaat geld vragen voor api, ook appontwikkelaars moeten betalen

Reddit gaat geld vragen voor het gebruik van zijn api. Dat geldt voornamelijk voor bedrijven die data van Reddit willen halen. Wat de veranderingen betekenen voor botmakers en appontwikkelaars, is niet volledig duidelijk.

Reddit schrijft dat het limieten gaat stellen aan zijn api. Daarvoor worden de algemene voorwaarden bijgewerkt. Het platform schrijft dat het bepaalde limieten wil opleggen, maar niet overal. Wanneer die limieten worden bereikt, moeten ontwikkelaars betalen. De api blijft volgens Reddit beschikbaar voor ontwikkelaars die bots en extensies bouwen die helpen bij het modereren van subreddits, al werkt Reddit zelf ook al enkele jaren aan eigen tools om dat te doen. Daarnaast wil Reddit het mogelijk blijven maken voor appontwikkelaars die 'passende use cases willen maken', maar het sociale netwerk zegt niet wat het daar precies onder verstaat. Het is daarom onduidelijk wat er gaat gebeuren met de vele externe Reddit-apps die in de appwinkels te vinden zijn. Ook schrijft Reddit niet wat de exacte limiet wordt waar ontwikkelaars rekening mee moeten houden.

Reddit legt daarnaast beperkingen op voor gebruikers van de api die seksuele content ophalen. Reddit is een van de grootste sociale netwerken die seksueel en pornografisch materiaal expliciet toestaan.

Ontwikkelaars die 'extra benodigdheden of hogere of bredere gebruikersrechten nodig hebben', moeten voortaan betalen; de prijs noemt Reddit niet. De ontwikkelaar van de veelgebruikte Apollo-app schrijft op het platform dat Reddit volledig naar een betaald api-model wil voor alle apps. De ontwikkelaar zegt dat Reddit geen flat fee vraagt, maar afrekent op basis van gebruik. Die prijzen worden binnen een maand bekendgemaakt.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 19-04-2023 11:15 82

19-04-2023 • 11:15

82

Lees meer

Verschillende grote subreddits overwegen links naar X te blokkeren
Verschillende grote subreddits overwegen links naar X te blokkeren Nieuws van 22 januari 2025
Reddit-maatregel voorkomt nieuw protest waarbij subreddits massaal op zwart gaan
Reddit-maatregel voorkomt nieuw protest waarbij subreddits massaal op zwart gaan Nieuws van 30 september 2024
Duizenden subreddits zijn op zwart gegaan uit protest tegen api-plannen
Duizenden subreddits zijn op zwart gegaan uit protest tegen api-plannen Nieuws van 12 juni 2023
Vijf vragen over het protest tegen de geplande api-aanpassingen van Reddit
Vijf vragen over het protest tegen de geplande api-aanpassingen van Reddit Nieuws van 7 juni 2023
Honderden subreddits van plan op zwart te gaan uit protest tegen api-plannen
Honderden subreddits van plan op zwart te gaan uit protest tegen api-plannen Nieuws van 5 juni 2023
Apollo-ontwikkelaar moet 20 miljoen dollar per jaar betalen voor Reddit-api
Apollo-ontwikkelaar moet 20 miljoen dollar per jaar betalen voor Reddit-api Nieuws van 1 juni 2023
Reddit blokkeert api-toegang voor modtool Pushshift, eerste ban sinds wijziging
Reddit blokkeert api-toegang voor modtool Pushshift, eerste ban sinds wijziging Nieuws van 2 mei 2023
Twitter draait blokkade van Substack-url's weer terug
Twitter draait blokkade van Substack-url's weer terug Nieuws van 10 april 2023
Twitter brengt nieuwe api-abonnementen uit met Free, Basic en Enterprise
Twitter brengt nieuwe api-abonnementen uit met Free, Basic en Enterprise Nieuws van 30 maart 2023
Reddit stopt met Clubhouse-achtige functie Talk
Reddit stopt met Clubhouse-achtige functie Talk Nieuws van 10 maart 2023
Reddit is gehackt via phishingcampagne die inloggegevens medewerker opleverde
Reddit is gehackt via phishingcampagne die inloggegevens medewerker opleverde Nieuws van 10 februari 2023
Reddit-gebruiker krijgt Spotify-hifiabonnement te zien in enquête muziekdienst
Reddit-gebruiker krijgt Spotify-hifiabonnement te zien in enquête muziekdienst Nieuws van 15 oktober 2022
Meer producten en artikelen
Software development Api Reddit

Reacties (82)

-Moderatie-faq
82
80
35
2
0
40
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Punkbuster 19 april 2023 11:16
Apollo krijgt het dan zwaar.
etix111 @Punkbuster19 april 2023 11:18
Yep; de maker ervan heeft al een gesprek gehad met Reddit:
https://www.reddit.com/r/...ct_from_reddit_about_api/

Erg interressant om te lezen hoe Reddit dit denkt te gaan doen in de toekomst.

[Reactie gewijzigd door etix111 op 23 juli 2024 10:40]

YopY
@etix11119 april 2023 11:25
Wel een interessante:
For NSFW content, they were not 100% sure of the answer, but thought that it would no longer be possible to access via the API
Dwz, dat ze porno (en gore, en spoilers, want na tig jaar hebben ze nog steeds geen verschillende gradaties van "gevoelige" content) als een soort exclusieve, Reddit-only feature gaan aanbieden; ondanks dat het minder in de voorgrond zit dan het wel was, is dat denk ik nog steeds een zeer grote bron van inkomsten / bezoek voor ze.
The Zep Man
@YopY19 april 2023 11:26
Dwz, dat ze porno (en gore, en spoilers, want na tig jaar hebben ze nog steeds geen verschillende gradaties van "gevoelige" content)
Spoilers zijn niet NSFW. Porno en gore wel.
InTheDisorder @The Zep Man19 april 2023 11:35
Veel subs markeren echter spoilers wel als NSFW content omdat er niet echt een goede manier is om image/video content af te schermen.
Luminair @InTheDisorder19 april 2023 11:49
De ironie hier is dat 3rd party apps, zoals Apollo, dat wel netjes doen. Die RegExen waarschijnlijk de spoiler tag uit de flair of titel, en blurren dan de media.
The Zep Man
@InTheDisorder19 april 2023 11:43
Klopt. Workarounds zijn er wel, maar die zijn allemaal suboptimaal.

Mijn reactie ging meer over wat daadwerkelijk als 'NSFW' (algemene term) beschouwd zou moeten worden. Porno en gore vallen daar overduidelijk onder en buiten een gebrek aan onderscheiding tussen die twee op Reddit onder het kopje NSFW is daar niets mis mee. Spoilers is een apart geval.
vickypollard @YopY19 april 2023 11:33
En dit is dus de manier waarop ze third-party apps kapotmaken zonder dat expliciet te zeggen. NSFW-content is een heel groot onderdeel van Reddit. Dat is niet alleen seks, maar vaak ook een plaatje met tekst of zo. Het maakt dat de third-party apps gedeeltelijk waardeloos worden, waardoor men gedwongen wordt de officiële app te gebruiken.

Waarschijnlijk komen ze er na een backlash op terug met "oeps, het was een foutje in de tekst"

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 23 juli 2024 10:40]

YangWenli @vickypollard19 april 2023 12:07
Ik ben benieuwd hoeveel mensen de "officiële" Reddit app gebruiken versus alternatieven.
ShitHappens @YangWenli19 april 2023 12:59
1 half/half iig.. Voor het normale gebruik de officiële app, maar ook een site die een aggregatie toont van de populairste pikante subreddits. Geen idee of deze nu een gratis of betaalde API gebruikt, en hoe dan de toekomst eruit zou zien...
Punkbuster @etix11119 april 2023 11:18
Las het toevallig net ja, ben benieuwd
MiesvanderLippe @Punkbuster19 april 2023 11:18
Die heeft gewoon betalende gebruikers toch?
WhatsappHack
@MiesvanderLippe19 april 2023 11:22
Ja/nee. Read-only is de app gratis te gebruiken. Wil je posten dan moet je Pro afnemen, dat is een eenmalig bedrag. Daarnaast kan je Ultra nemen voor nog meer functies en pushnotificaties.

De app werd al ontwikkeld op een manier dat er voor steeds meer zaken Ultra nodig was en er zijn wat beloftes verbroken. Vrees dat dit een mooi excuus is voor de dev om nog veel verder te gaan met subscriptions; en dan niet enkel vanwege de API-kosten, maar dat wel gebruiken als excuus. Maar we gaan het zien. :)
MiesvanderLippe @WhatsappHack19 april 2023 11:26
Gratis bestond toch al niet. Ik betaal die paar euro per jaar voor een product dat ik met veel liefde gebruik.
Punkbuster @MiesvanderLippe19 april 2023 11:47
Precies dit, het is ook maar 1 dev die alles maakt. Gun hem die paar centen wel
WhatsappHack
@Punkbuster19 april 2023 12:02
Als het een redelijk prijs had, dan zou ik het zeker gunnen op die manier - en dat heb ik in het verleden dan ook zeker gedaan, toen waren ze nog wat kleiner qua userbase. Ik heb Pro gekocht voor €5 en later Ultra Lifetime gekocht voor €10 of €15 ofzo. Redelijk geprijsd (voor die tijd was het aan de prijs, maar voor Lifetime vond ik het heel redelijk) en dat puur gedaan om de zogenaamde kosten voor Pushnotificaties te offsetten (wat echt maar een paar cent per jaar kan kosten, maar met alle liefde €15 neergeteld voor de kleine extraatjes zoals custom themes.). Met alle liefde voor betaald...

Tegenwoordig kost het €55 (Lifetime is intussen helemaal niet meer te koop trouwens.). Je gaat mij niet wijsmaken dat development zoveel moeilijker en duurder is geworden dat het 3-5x zoveel moet kosten. Wat ik heb betaald voor Lifetime als perpetual licentie, daar krijg je nu geeneens een jaar subscription voor. :+ Om dan nog te zeggen "Jaaaa maar indie dev, dus die paar luttele centjes zijn hem van harte gegund" gaat mij dan te ver: het is gewoon een moneygrab en dan maakt het niet uit of het 1 of 20 devs zijn imho. Het is gewoon gierigheid en het loopt de spuigaten uit met devs die dat doen. Maar goed, dat moet iedereen voor zichzelf bepalen natuurlijk. :)

Overigens zie ik de bui al hangen dat Pro en Ultra Lifetime het veld moeten gaan ruimen, er zal een Gold Platinum+ abonnement komen ofzo waardoor je alsnog een maandelijks/jaarlijks abonnement aangesmeerd wordt als je de app nog wil gebruiken en je mooi kan zwaaien naar die Lifetime-aankopen. Maar we gaan het zien. :P

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 23 juli 2024 10:40]

Xerxes249 @WhatsappHack19 april 2023 12:50
Het is meer dat een userbase groei stagneert, waar je eerst dus relatief veel nieuwe users hebt die je app kopen en daarmee de oudere gebruikers subsidieren houdt dat op een gegeven moment op. Moet je dan voor gratis blijven ontwikkelen of naar subscripties of de ontwikkeling stoppen en maar weer gaan werken.
SirQuack @WhatsappHack19 april 2023 13:15
Tegenwoordig kost het €55 (Lifetime is intussen helemaal niet meer te koop trouwens.). Je gaat mij niet wijsmaken dat development zoveel moeilijker en duurder is geworden dat het 3-5x zoveel moet kosten. Wat ik heb betaald voor Lifetime als perpetual licentie, daar krijg je nu geeneens een jaar subscription voor.
Verbazingwekkend hoge prijzen, maar Apollo is dan ook echt gericht op de Apple-gebruiker (en die betalen sowieso vaak meer voor in-app zaken). Het moeten betalen voor basisgedrag (posten) is natuurlijk tegenstrijdig met hoe de Reddit app dat doet.

Ter vergelijking: Sync for Reddit, een Android app, kost € 1,19 per maand, € 11,99 per jaar of iets van € 16 voor lifetime. Wat krijg je hiervoor? Puur voor wat extra perks zoals inline vertalingen, gebruikers taggen en verwijderde comments terughalen. Het basisgedrag van Reddit (lezen en posten) wordt door deze app niet aan banden gelegd.

Dus als je het mij vraagt klinkt Apollo als een factor in de keuze van Reddit Inc om de API betaald te maken: er zijn gewoon cashgrabbers op de markt, en die concurreren direct met de officiële Reddit app.

offtopic:
En ja, Apollo en Sync for Reddit zijn allebei ouder dan de officiële Reddit app, maar dat praat zo'n cashgrab niet goed.
MoonRaven @SirQuack19 april 2023 17:31
€34.99 voor lifetime. Maar goed, ik vraag mij af of lifetime door deze wijziging wel rendabel blijft...
Koekhapperrr @WhatsappHack19 april 2023 18:38
Om dan nog te zeggen "Jaaaa maar indie dev, dus die paar luttele centjes zijn hem van harte gegund" gaat mij dan te ver: het is gewoon een moneygrab en dan maakt het niet uit of het 1 of 20 devs zijn imho. Het is gewoon gierigheid en het loopt de spuigaten uit met devs die dat doen.
Money grab? Omdat 'ie nu lekker verdient aan z'n app? Jij onderhandelt zeker ook niet over je salaris?

Die dev heeft iets ontwikkeld wat blijkbaar zo veel beter is dan de (ruim aanwezige) concurrentie. Daarbij heeft hij ooit het risico van ondernemersschap genomen, waarbij zijn 'product' ook nog eens volledig afhankelijk is van de grillen van een externe, commerciële partij. Tot aan z'n pensioen zal die app niet bestaan.

Lifetime de app voor éénmalig €20 euro te blijven verkopen is natuurlijk nooit haalbaar voor de lange termijn. De appstore geeft geen cijfers over aantal downloads, maar in de Playstore zie je dat elke Pro-versie van een Reddit-app 100.000+ downloads heeft. Let wel, deze Pro-versies zijn maar een paar euro. Stel dat Apollo ook ongeveer 100.000 lifetime abonnementen van €20 zou verkopen, dan heeft die dev een omzet van 2 miljoen. Klinkt als veel, maar per jaar is dit 'maar' 2 ton. En dat is geen salaris. Moet je ook nog eens zorgen dat je userbase hard blijft groeien, want aankopen zijn maar éénmalig.

De Apollo-dev zal meer verdienen en verdiend hebben dan bovenstaande, maar verdienen aan je onderneming is niet iets verkeerds.
TheVivaldi @MiesvanderLippe19 april 2023 12:33
Gratis bestond toch al niet.
Zeker in het geval van zoiets als Reddit niet. Ik gebruik Reddit graag, maar ik zal nooit zeggen dat ze zo privacyvriendelijk zijn. Dus ja, je betaalt hoe dan ook met je data voor Reddit, gratis derdepartij-app of niet.
Renssanting @WhatsappHack19 april 2023 12:35
Ik gebruik al jaren Apollo op iOS en ik kan prima posten?
Punkbuster @MiesvanderLippe19 april 2023 11:19
Klopt zeker, maar ik hoop dat Reddit door heeft dat niemand de standaard app wil gebruiken.

Ik ben trouwens ook betekent gebruiker van Apollo 💪🏻
SgtElPotato @Punkbuster19 april 2023 11:46
Mij kan Apollo niet bekoren. De standaard app is meer dan prima.
TuxDePinguïn @Punkbuster19 april 2023 11:28
Wat is er mis met de standaard app? Ooit Apollo geprobeerd maar voor mij voelde de app vergelijkbaar met de Reddit app van Reddit, maar dan met een paywall.
Clevergyno @TuxDePinguïn19 april 2023 11:46
Tergend sloom, ads die eruit zien als echte posts, comments die vaak maar half werken, matige GUI vergeleken met veel custom apps. Kan zo wel doorgaan.
oef! @TuxDePinguïn19 april 2023 13:47
Vooral vergeleken met Apollo vind ik de standaard app op ios goed genoeg. Apollo is erg matig vind ik, ik zou liever een port van Boost (Android) zien. Die app vind ik het prettigst.
Orky Rulez @oef!19 april 2023 15:25
Boost is inderdaad fantastisch
WhatsappHack
@TuxDePinguïn19 april 2023 11:57
Traag. De videospeler is ontworpen om zo slecht mogelijk te werken. Het werkt enorm omslachtig. Het heeft veel minder (handige) functies en customizations. Apollo is wat de Reddit app zou moeten zijn, behalve dan de tegenwoordig volstrekt absurde prijzen. Maar ik heb sowieso een enorme hekel aan al die smerige subscription models.
Wolfos @MiesvanderLippe19 april 2023 11:22
Dat was een eenmalig laag bedrag. Als de API betaald word zal dit een subscription model moeten worden, en word de gratis versie van Apollo niet meer mogelijk.

[Reactie gewijzigd door Wolfos op 23 juli 2024 10:40]

YopY
@Punkbuster19 april 2023 11:23
Ik bedoel Apollo en andere alternatieve clients gebruiken Reddit hun data (dus niet alleen de API maar de hele community en content), zonder dat ze meedoen aan het verdienmodel van Reddit (awards, advertenties, etc) en met een eigen verdienmodel; ik vind het niet onlogisch.

Alhoewel ik eerder had verwacht dat Reddit tegen de alternatieve clients zegt "jullie moeten deze features aanbieden en de advertenties op deze manier tonen". Of dat ze de alternatieve apps helemaal blokkeren. "gewoon" ze laten betalen voor een API klinkt redelijk, mits het een redelijk en betaalbaar bedrag is.
WhatsappHack
@YopY19 april 2023 12:08
Awards werken wel in Apollo. Je moet ze alleen aanschaffen via Reddit. Grappig genoeg deden mensen dat een stuk vaker toen Reddit nog gratis rewards eens per x dagen weggaf via de officiële app. :P

Ik denk alleen dat hier hetzelfde gaat gebeuren als bij Tumblr en Imgur en dergelijken. Reddit gaat een flinke klap krijgen als ze third-party apps kapot maken óf heel erg duur gaan maken. Al helemaal als ze NSFW-content niet beschikbaar maken via de API, want dat is als je kijkt in die Apollo thread blijkbaar top-concern voor veel gebruikers en NSFW-bannen is precies wat Tumblr de nek omgedraaid heeft. :P
SirQuack @WhatsappHack19 april 2023 13:44
Ik hoop dat ze die NSFW-aanpak anders bedoelen.

Je hoeft niet lang rond te kijken op de verschillende NSFW subs om accounts te vinden die hetzelfde posten naar 100+ verschillende subs, met een variatie of twee in de titel.

Volgens mij willen ze dat karmawhoren aan banden leggen, want het leidt tot erg veel spam, en langs die weg zou ik opzich een API-restrictie in NSFW content wel inzien.
TheVivaldi @Punkbuster19 april 2023 12:29
En Infinity for Reddit en Quickddit.
dakka 19 april 2023 11:43
Beetje frappant dat je Reddit moet gaan betalen om hun platform te verbeteren, effin, dit is dus de nieuwe trend, ik zou het graag anders zien, maar er gaat uiteindelijk niemand meer over kraaien en betalen terwijl het aantal kleine/solo projecten zal terug lopen ;(
mjz2cool @dakka19 april 2023 15:06
Dat is toch niet meer dan logisch? 3rd party apps maken gebruik van de infrastructuur van Reddit, wat niet gratis is voor Reddit zelf. Bovendien verbeteren ze het platform niet, maar alleen de ervaring voor gebruikers.
dakka @mjz2cool19 april 2023 15:17
Ik zie het niet anders dan het gewoon bezoeken van de site, maar dan minder belastend voor de infrastructuur, want een api call is een veel kleiner pakketje dan het ophalen van een pagina.

Ja, als je bakken met data gaat schrapen dat is wat anders, maar daar zijn altijd al rate limits voor geweest.

En betere gebruikers ervaring is uiteindelijk meer traffic voor ze, en traffic is omzet.
Moortn @dakka19 april 2023 20:01
Ik gebruik zelf Boost. Daarin zie ik geen advertenties en kan ik geen gold of awards kopen. Reddit verdient dus een heel stuk minder dan wanneer ik de officiële app zou gebruiken.
eggsforpedro @dakka20 april 2023 06:40
Traffic is omzet bij ads.
Slashdotter 19 april 2023 11:20
Het is ook een beslissing vanwege de opkomst van AI die getrained wordt op data van internet, Reddit en Twitter zijn de meest waardevolle bronnen daarvoor.

Microsoft/OpenAI en Google gaan miljarden verdienen met hun data dus ze willen daar wat voor terug zien.

[Reactie gewijzigd door Slashdotter op 23 juli 2024 10:40]

-TheNose- @Slashdotter19 april 2023 11:45
AI getraind op data van Reddit, dat wordt onze ondergang :P
oef! @-TheNose-19 april 2023 13:56
Ligt eraan wat je zoekt. Voor veel technische, game of obscure info voeg ik vaak reddit toe aan de zoekterm.
Het werkt vaak beter dan door een woud van clickbait en cookiemuren heen klikken, ook al is het verre van perfect.
smiba @Slashdotter19 april 2023 15:19
Alsof zulke groepen niet even een scraper maken, zo deed je het vroeger ook en zo kan het nog steeds :)

Zolang jij als gebruiker zomaar bij deze data kan (en zoekmachines dit etc. kunnen), kan een computer dat ook met de juiste code.
JustFogMaxi 19 april 2023 11:24
Doei Reddit... Ik gebruik Baconreader op Android, ik ga echt niet de officiële app gebruiken. En de website is zonder RES ook niet te gebruiken. Reddit is hard op weg een 9gag clone te worden (of is het al).

[Reactie gewijzigd door JustFogMaxi op 23 juli 2024 10:40]

vickypollard @JustFogMaxi19 april 2023 11:30
God, die web interface... wat een draak van een ding is het ook. Incompetent leiderschap is al jarenlang een probleem bij Reddit :/

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 23 juli 2024 10:40]

Martinspire
@JustFogMaxi19 april 2023 12:04
Toevallig gebruik ik ook beiden ja. Al blijft het jammer/raar dat RES niet gewoon doorgaat onder een nieuwe naam voor de nieuwe reddit zodat ze in ieder geval nog door kunnen als het oude design om wat voor reden toch offline gaat. Want ja het is veel werk, maar als je gewoon klein begint kom je daar vast wel (en zeker ook met de community die ze nu hebben opgebouwd).

Is er eigenlijk al een alternatief opgezet voor de nieuwe reddit door wellicht anderen? Er zijn gewoon wat features die ik nog mis in de nieuwe reddit, maar voor veel zaken zou ik al wel over kunnen zonder mij al teveel te ergeren. En css/html aanpassen is nou ook weer niet zo heel spannend om de layout wat makkelijker te laten werken.
Creesch
@Martinspire19 april 2023 12:22
(en zeker ook met de community die ze nu hebben opgebouwd
Als iemand die vrij dicht betrokken is bij de ontwikkeling van RES* kan ik je vertellen dat dit helaas niet het geval is. De community bestaat vooral uit gebruikers, geen mensen die bijdragen. Een extreme vorm van het 90/9/1 principe of de 1% regel.

De ontwikkelaars die nu nog semiactief zijn hebben simpelweg niet meer de tijd en energie (zeker na alle reddit fratsen) om meer te doen dan simpel onderhoud. Zie ook deze post van ruim een jaar geleden.

Overigens speelt hetzelfde probleem ook bij browser extensies die al wel werken met het nieuwe reddit.
Het is ongelofelijk moeilijk om mensen te vinden die structureel bijdragen en betrokken zijn bij projecten rondom reddit. Een gedeelte heeft denk ik te maken met het feit dat heel veel meer mensen reddit simpelweg zien als een platform wat ze gebruiken, waar vroeger toen het nog kleinschaliger was meer mensen zich betrokken voelden en dus ook graag bijdroegen aan dit soort projecten. Een andere aspect zijn dit soort zaken, reddit heeft niet de best track record als het gaat om consistent zijn in hoe ze omgaan met zaken en wat ze beloven waardoor het ook lastig te verantwoorden om tijd te steken in zaken waarvan de toekomst onzeker is. Reddit heeft bijvoorbeeld de laatste jaren heel veel nieuwe APIs ontwikkeld, maar niet opengesteld. Daar zitten uiteraard allemaal redenen achter maar het geeft een duidelijk signaal af naar de buitenwereld dat (bedoelt of onbedoeld) dat men niet zit te wachten op partijen zoals RES die extra functionaliteit toevoegen.

Het is trouwens niet allemaal slecht nieuws betreffende RES en dit nieuwsbericht. Gisteren hebben we de impact besproken en aangezien RES meedraait in de browser sessie en via die weg ook gebruik maakt van de API is er wellicht geen impact. Maar de toekomst zal het uitwijzen.


*Mijn bijdrage aan RES is minimaal, maar ik ben zelf betrokken bij de ontwikkeling van een andere browser extensie. Omdat er veel overlap in zit hebben we regelmatig contact over zaken die impact hebben op beide extensies.

[Reactie gewijzigd door Creesch op 23 juli 2024 10:40]

DennusB 19 april 2023 11:16
Oei, dat kan wel eens serieuze impact hebben op het aantal gebruikers ben ik bang. Reddit is juist zo'n fijn open platform nu, met allemaal botjes en fijne apps...
Frietsaus @DennusB19 april 2023 11:17
Ik denk niet zo zeer voor de gebruikers, maar meer voor een aantal third party apps die door één developer worden ontwikkeld.
The Zep Man
@Frietsaus19 april 2023 11:19
Ik denk niet zo zeer voor de gebruikers, maar meer voor een aantal third party apps die door één developer worden ontwikkeld.
Dus ook voor gebruikers die gebruik maken van die third-party applicaties. Van wat ik begrijp, worden die applicaties vaak als beter ervaren dan de officiële applicatie.

Overigens zie ik nog wel een de facto online standaard framework ontwikkeld worden om ouderwets te 'webscrapen' en -injecteren, dat snel geactualiseerd wordt gebaseerd op wijzigingen aan de layout, waarvan updates direct verwerkt worden door clients die er gebruik van maken zodat er geen applicatie-updates nodig zijn om Reddit bij te blijven benen.

[edit]
Het lijkt erop dat Reddit voornemens is om de wijzigingen op 19 juli in te laten gaan.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 10:40]

Frietsaus @The Zep Man19 april 2023 11:21
Goed punt.

Al kan ik me wel voorstellen dat een groot deel van gebruikers wel bereid zijn een alternatief te zoeken of een (eenmalige) betaling te doen voor een goede app.
vickypollard @Frietsaus19 april 2023 11:39
Een eenmalige betaling zal niet haalbaar zijn; het moet een subscription model worden, omdat er terugkerende kosten zijn die je niet dekt met een eenmalig betalinkje van een paar euro.

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 23 juli 2024 10:40]

Martinspire
@DennusB19 april 2023 11:59
Eens. Vooral het aantal 3rd party reddit apps voor mobiel maakt het veelzijdig.

Ik denk alleen dat het ze simpelweg teveel kost, vooral als ze geen reclames tonen. Maar maak daar dan gewoon een API voor. En als ze het alleen toestaan met een betaalde reddit account, zou het ook nog wel prima zijn voor veel mensen. Maar dat lijken ze nu ook niet te doen.
vickypollard @Martinspire19 april 2023 12:03
Als ze willen kunnen ze die ads gewoon in de posts endpoint proppen en een policy opstellen die vermijding voorkomt. Lijkt me geen probleem voor ze. Maar ze willen je liever in hun eigen app, want dan kunnen ze beter aan datamining doen.

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 23 juli 2024 10:40]

Martinspire
@vickypollard19 april 2023 12:05
Oh ik snap het wel, maar mijn gevoel zegt dat ze eerst dit willen proberen en als er teveel blowback komt, dat ze dat dan maar gaan doen.
TheBrones 19 april 2023 11:42
Dat zal dan afkicken worden van Reddit. Zoals velen hier al zeggen is Reddit niet echt meer te gebruiken zonder een alternatieve client. Ik vraag mij wel af of andere grote socialmediaplatforms gaan volgen op dit gebied.
Tantrum @TheBrones19 april 2023 14:20
Is Twitter ze niet voorgegaan?

Als dit bij andere platformen een vervolg vindt, wordt het gebruik van sociale media in het algemeen mogelijk ingeperkt. Ik vindt dat een positieve ontwikkeling. Jongeren lijken er verslaafd aan, gebruik ervan tijdens het rijden op de fiets of in de auto of bijv. tijdens het eten. Laten ze voor alles een abonnement opzetten. Dan worden er weer meer boeken gelezen, denk ik zo. 🥴
TheBrones @Tantrum19 april 2023 15:38
Dat zou wat mij betreft ook een positief gevolg zijn. Zelf val ik nog onder "jongeren" maar absoluut niet in het gemiddelde kwa social media gebruik gezien ik deze haast niet heb op Reddit na. Hopelijk heeft dit dan ook een positief gevolg wanneer het betaald wordt.
Jazco2nd 19 april 2023 11:18
Nou das gauw klaar dan. De Joey app ben ik al paar jaar aan gewend, heerlijke app.
Heb 2x geprobeerd naar de officiele Reddit app over te stappen maar het is net alsof ik een heel ander platform benader. Gauw weer eraf gegooid.

Joey is gewoon om de saaie momenten door te komen. beetje humor. Ik zou er niet voor betalen nee.
vickypollard 19 april 2023 11:18
Ik gebruik al jaaaaren Sync for Reddit (vroegâh nog Reddit Sync) en dat met veel plezier, omdat ik de officiële Reddit-app onprettig vind. Zou het jammer vinden als ik 'gedwongen' word de officiële app te gebruiken.

Overigens lees ik in de post van Apollo dat mogelijk NSFW-content niet beschikbaar zal zijn via de API (en dat is niet alleen seks, mind you), waardoor je effectief de officiële app zou moeten gebruiken om alle content op het platform te zien. Dat is dé manier waarop ze met deze wijziging third-party apps gaan killen, zonder expliciet te zeggen dat ze ze gaan killen. Dat gaat een backlash opleveren, lol.

[Reactie gewijzigd door vickypollard op 23 juli 2024 10:40]

EnigmaNL 19 april 2023 11:32
Als hierdoor rif is fun niet meer werkt stop ik met het gebruiken van Reddit want de officiële app is zwaar klote en de website ook.
holoduke51 19 april 2023 12:16
De reden hierachter is dat voornamelijk grote tech bedrijven allemaal reddit scrapen voor het trainen van hun AI modellen. Scrapen van data is gigantisch toegenomen. Op tweakers waarschijnlijk ook.
Pinkys Brain @holoduke5120 april 2023 12:16
Gebruik gewoon een whitelist voor crawlers en zet in de footer "het gebruik van data op deze website als trainingsdata is niet toegestaan".

Zolang een rechter geen uitspraak doet dat training redelijk gebruik is, gaan weinig mensen de kans nemen als het expliciet niet toegestaan is. Dan krijg je een extra hoge boete als de rechter wel tegen je beslist.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.