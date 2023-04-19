Netflix: aantal abonnees groeit door acties tegen het delen van accounts

Vergeet niet dat het percentage mensen dat zich bezig houdt met het bevaren van de wereldzeeën sterk verbonden is aan hoe fijn en eenvoudig legaal gebruik van diensten is. Hoe makkelijker de legale diensten werken, hoe minder mensen zich geneigd voelen om de Jolly Roger te heisen.
Voor muziek is dit echt goed voor elkaar. Met diensten als Spotify, Apple Music, Deezer etc. heb je verrekte weinig reden meer om MP3'tjes te downloaden. De legale manier is veel makkelijker en, heel belangrijk, heeft gewoon een goed, vrijwel dekkend aanbod. Er is maar heel weinig dat ik wil luisteren, dat niet op één van deze diensten te vinden is. En ik bedoel niet dat ik ze alle drie moet hebben, maar dat elk van deze drie vrijwel alles heeft. Je sluit dus één dienst af, en je bent klaar. Er waren een paar artiesten die streaming tegen wilden houden, maar die hebben dat eigenlijk allemaal moeten laten varen omdat zij daardoor heel veel exposure verloren. Streaming van muziek is dusdanig makkelijk, en de prijs dermate redelijk, dat nog maar een heel klein percentage mensen muziek uit torrents (en dergelijken) trekt.
Vergelijk dat nu eens met wat de beeldindustrie aan het doen is. Netflix begon als een idealistisch concept, en wilde juist alle aanbieders verenigen, op eenzelfde manier als men in de muziek voor elkaar had gebokst. Maar ja, ook Netflix liep tegen exclusives aan. Een achterhaald concept dat nog stamt uit de tijd dat lineaire televisie toekomst had, toen men actief moest kiezen tussen kanalen, want gemist is gemist, en niets te zoeken heeft in een globale industrie (wat beeldconsumptie via internet zonder enige twijfel is). In den beginne was Netflix uniek in haar opzet, en daardoor kreeg het veel "exclusives" in onderpand van de mediabedrijven. Maar zodra die het digitale leven een beetje ingehaald hadden en hun eigen diensten draaiden, verdwenen ze één voor één van Netflix. Werd de prijs daardoor lager? Nee. Wel ging Netflix hun eigen exclusives produceren, waarmee het probleem dus alleen maar groter werd (ik zeg verder niets over de kwaliteit, zaten leuke dingen tussen). En zo beland je in de situatie dat je voor iedere serie en film weer een andere dienst nodig hebt. Los van dat dat heel onhandig is, loopt het ondertussen ook aardig in de papieren.
Dingen als account sharing hielden het leuk. Het is best mogelijk dat Netlfix een lichte stijging in omzet zou zien, immers er zal best een groep zijn die toch wat extra gaat betalen om aan te sluiten bij een familielid/vriend(in), of een eigen abonnnement afneemt. Dat hoeft geen enorme groep te zijn om meer omzet te realiseren. Echter, de rest van de mensen drijf je weer de zeeën op om jouw series af te nemen, en je weet niet of die dan nog zomaar terugkeren. Eenmaal ingesteld vaart zo'n Flying Dutchman als vanzelf. De mensen wilden eerst wel, als soort van group-buy, je product afnemen, maar gewoon niet voor de prijs die de bedrijven eigenlijk per maand willen zien. Daar kun je als moreel verheven persoon iets van vinden, maar het is nu eenmaal de realiteit. Weinig mensen gaan voor de volle mep 4, 5 of meer streaming abonnementen afsluiten. Er is een budget, voor dat budget kan gestreamd worden. Dat betekent dat er gewoon meer gerouleerd zal worden tussen diensten, er dingen niet worden gekeken, of anderszins worden verkregen.
Ik heb zelf een abonnement op Netflix, gedeeld, en één op Disney+. Ook gedeeld. Daarbij heb ik dan nog CuriosityStream, maar die is zo goedkoop dat delen echt nergens op slaat. Meer dan deze drie komen er niet, dat wordt me te onoverzichtelijk. Ik wil wel wisselen van aanbieder hier of daar, voor wat varatie, maar 3 is genoeg dus indien ik dat doe gaat een andere eruit. De rest van wat ik kijk wordt dus op andere wijze vergaard. Ook dat kun je moreel verwerpelijk vinden, maar dat doet me helaas weinig. Ik vind 3 diensten hebben al eigenlijk idioot, onnodig en onhandig. En dan heb ik nog F1TV, maar die reken ik even niet mee want dat is heel specialistisch. Verder is het leven voor velen duur genoeg zonder dat elke. individuele. aanbieder. het onderste uit de kan wil hebben.
Als Netflix of Disney niet meer kan worden gedeeld, zal ik die waarschijnlijk alsnog houden. Ik stap dan wel terug, want ik heb blijkbaar geen 4 streams meer nodig en full HD vindt mijn huishouden genoeg, maar N en D+ zijn gewoon handig met de kids. Ik weet vrij zeker dat mijn ouders beide abonnementen zullen laten voor wat het is, het is voor hen "leuk voor erbij", voor de paar euro per maand die het nu is, maar ze gebruiken het zelden en gaan het echt niet afsluiten. Mijn broertje gaat gewoon nog wat meer varen dan hij al deed en denkt er geen twee keer over. In ons geval zal Netflix dus inderdaad minder aan ons overhouden dan voorheen.
Pirateij is een serviceprobleem, niet zozeer de prijs alleen. Zorg dat het voor mensen makkelijk en fijn werkt, en ze komen heus wel. Maar de beeldindustrie verdomt dat. Dus varen de scheepjes verder.
[Reactie gewijzigd door A64_Luuk op 23 juli 2024 00:51]