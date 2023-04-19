Netflix: aantal abonnees groeit door acties tegen het delen van accounts

Het aantal abonnees van Netflix groeit door de acties die het bedrijf onderneemt tegen het delen van accounts, zegt Netflix. In Canada ligt het aantal abonnees nu hoger dan toen het bedrijf begon met het verbieden om accounts te delen buiten het eigen huishouden.

Bij het nemen van deze stap zeggen sommige abonnees eerst op, blijkt uit een brief aan aandeelhouders. "We zagen een golf van annuleringen toen we het nieuws aankondigden, en dat heeft impact op de groei op korte termijn. Maar als accountdelers hun eigen accounts activeren en bestaande abonnees 'extra lid'-accounts toevoegen aan hun account, zien we een toename van de omzet. In bijvoorbeeld Canada is ons klantenbestand groter dan voor deze stap."

Netflix heeft de afgelopen maanden voor het eerst geprobeerd om het delen van accounts buiten het eigen huishouden te stoppen. In plaats daarvan kunnen klanten tegen betaling een extra account toevoegen en dat kost iets minder dan als een persoon een eigen abonnement zou afsluiten. In Portugal is dat 3,99 euro per maand, in Spanje 5,99 euro.

Het bedrijf zegt bovendien dat de goedkopere abonnementen met advertenties werken wat omzet betreft. De opbrengsten uit het abonnement plus de inkomsten uit advertenties zijn hoger per klant dan de opbrengsten van betalende klanten met een abonnement zonder advertenties.

Netflix kondigt bovendien aan om te stoppen met het uitlenen van dvd's via de post. Dat was de dienst waarvoor Netflix eind jaren negentig van de vorige eeuw was opgericht. Pas jaren later werd het een streamingdienst.