Netflix: aantal abonnees groeit door acties tegen het delen van accounts

Het aantal abonnees van Netflix groeit door de acties die het bedrijf onderneemt tegen het delen van accounts, zegt Netflix. In Canada ligt het aantal abonnees nu hoger dan toen het bedrijf begon met het verbieden om accounts te delen buiten het eigen huishouden.

Bij het nemen van deze stap zeggen sommige abonnees eerst op, blijkt uit een brief aan aandeelhouders. "We zagen een golf van annuleringen toen we het nieuws aankondigden, en dat heeft impact op de groei op korte termijn. Maar als accountdelers hun eigen accounts activeren en bestaande abonnees 'extra lid'-accounts toevoegen aan hun account, zien we een toename van de omzet. In bijvoorbeeld Canada is ons klantenbestand groter dan voor deze stap."

Netflix heeft de afgelopen maanden voor het eerst geprobeerd om het delen van accounts buiten het eigen huishouden te stoppen. In plaats daarvan kunnen klanten tegen betaling een extra account toevoegen en dat kost iets minder dan als een persoon een eigen abonnement zou afsluiten. In Portugal is dat 3,99 euro per maand, in Spanje 5,99 euro.

Het bedrijf zegt bovendien dat de goedkopere abonnementen met advertenties werken wat omzet betreft. De opbrengsten uit het abonnement plus de inkomsten uit advertenties zijn hoger per klant dan de opbrengsten van betalende klanten met een abonnement zonder advertenties.

Netflix kondigt bovendien aan om te stoppen met het uitlenen van dvd's via de post. Dat was de dienst waarvoor Netflix eind jaren negentig van de vorige eeuw was opgericht. Pas jaren later werd het een streamingdienst.

Netflix Manage Homes, oktober 2022

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 19-04-2023 09:58 375

19-04-2023 • 09:58

375

Lees meer

Netflix-abonnement met ads heeft jaar na introductie 15 miljoen gebruikers
Netflix-abonnement met ads heeft jaar na introductie 15 miljoen gebruikers Nieuws van 1 november 2023
Netflix meldt grootste kwartaalstijging van abonnees sinds 2020
Netflix meldt grootste kwartaalstijging van abonnees sinds 2020 Nieuws van 19 oktober 2023
Netflix stopt ook in VS en VK met Basic-abonnement
Netflix stopt ook in VS en VK met Basic-abonnement Nieuws van 19 juli 2023
Netflix laat gebruikers profielen overbrengen naar bestaande accounts
Netflix laat gebruikers profielen overbrengen naar bestaande accounts Nieuws van 11 juli 2023
Netflix stopt met Basic-abonnement in Canada
Netflix stopt met Basic-abonnement in Canada Nieuws van 26 juni 2023
Netflix brengt het zesde seizoen van Black Mirror uit
Netflix brengt het zesde seizoen van Black Mirror uit .Geek van 15 juni 2023
Netflix begint in Nederland en België met 4 euro toeslag voor delen account
Netflix begint in Nederland en België met 4 euro toeslag voor delen account Nieuws van 24 mei 2023
Netflix-abonnement met advertenties heeft 'bijna' vijf miljoen gebruikers
Netflix-abonnement met advertenties heeft 'bijna' vijf miljoen gebruikers Nieuws van 19 mei 2023
'Pluto TV-oprichter gaat gratis tv's uitbrengen die advertenties vertonen'
'Pluto TV-oprichter gaat gratis tv's uitbrengen die advertenties vertonen' Nieuws van 5 mei 2023
Netflix maakt europrijzen bekend voor account delen buiten huishouden
Netflix maakt europrijzen bekend voor account delen buiten huishouden Nieuws van 9 februari 2023
Netflix: pagina over delen van accounts stond 'door fout' online
Netflix: pagina over delen van accounts stond 'door fout' online Nieuws van 5 februari 2023
Netflix: elk apparaat moet maandelijks inloggen op wifinetwerk thuis
Netflix: elk apparaat moet maandelijks inloggen op wifinetwerk thuis Nieuws van 2 februari 2023
Netflix wil betaald account delen 'later in dit kwartaal' breder uitrollen
Netflix wil betaald account delen 'later in dit kwartaal' breder uitrollen Nieuws van 20 januari 2023
Meer producten en artikelen
Audio Netflix Streaming

Reacties (375)

-Moderatie-faq
375
360
138
12
0
171
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Limbeckx 19 april 2023 10:39
Inmiddels heb ik geleerd dat dit is hoe bedrijven werken. Het begint met geweldige features en gemak. Uiteindelijk gaat ze allemaal over het uitmelken.

Je kunt proberen een discussie te voeren over de waarde van de dienst maar dat is compleet irrelevant wat als je vandaag 16 euro betaald voor 4K, zal Netflix vanzelf naar 20 euro verhogen en verder. Netflix noemt het waarde, ik noem het kikker in de pan effect.

Na het kijken van de docu over Spotify had ik al het gevoel dat we genept zijn met het hele abonnementen maar de Netflix, HBO Max, en Disney prijsverhogingen toont het maar weer aan.

We zijn van 1 dienst voor 14 euro gegaan naar 5/6 diensten met allemaal prijsverhoging na prijsverhoging.

Ik ben iig voorbereid. Ik ben mijn homelab aan het opbouwen as we speak.
n4m3l355 @Limbeckx19 april 2023 12:03
Vroegah betaalde je 15 euro per maand voor kabel, toen had je 2 tv shows per half jaar en kon je kijken in SD. Je moest ook kijken wanneer het op was (of je kon het opnemen met je video) en that's it.

Iedereen was daar ongelukkig mee en downloaden floreerde niet geheel verwonderlijk. Toen kwam Netflix en binnen de korste keren kwamen er alternatieven. De een met nog mooiere shows en films dan de ander. Je hebt meer shows en films dat je ieder moment kunt kijken in een kwaliteit zoals nooit te voren. Makkelijker kan het niet. Meer... kan het naar mijn idee ook niet, ik heb gewoon zoveel shows dat ik eigenlijk iedere avond wel zou kunnen kijken. En idem voor de kids.

En.. dan ga je nog zeuren? Het is goedkoop, het is superieur, het is meer het is gewoon zoveel beter. Ja ik ben het met je eens het is een beetje duurder dan een jaartje of 2 geleden, het is nog steeds spot goedkoop en je hebt nog steeds veel meer content, niet alleen dat vroegah was je gelijmd aan je abbo nu als ik iets anders wil sluit ik Netflix en open ik een ander en hop ik net zo makkelijk terug.

Maar typerende is.. als ik kijk naar menig torrent site bestaat de T100 merendeels uit standaard populaire content die makkelijk verkrijgbaar is en een meuk porno. Het is echt niet meer een kwestie van "moeilijk te krijgen", "wachten", "lage kwaliteit", het is gewoon zoals je zelf aangeeft "te duur". Maar wat is te duur, ga jij bepalen wat de provider mag vragen? Persoonlijk vind ik het gewoon absurd goedkoop voor de hoeveelheid die ik krijg. Ik maak me geen illusies dat ik hier downloaden ga weerhouden maar laten we het niet gooien op allerlei excuses, je wilt gewoon voor nop. Niks mee mis en dat doe ik ook voor muziek, maar het is niets meer dan gewoon de onbereidheid om geld uit te geven voor kwalitatieve content.
grote_oever @n4m3l35519 april 2023 13:56
Je mist zijn punt denk ik. Zelf frustreer ik me ook steeds meer over de huidige gang van zaken.

Als je kijkt hoe de streamingdiensten ervoor staan is het niet heel goed. Netflix is op dit moment de enige streamingdienst die winst maakt. De overige diensten draaien allemaal verlies met als topper Disney+. Waar we vroeger 1 dienst hadden waar alles op stond hebben we nu 5 a 6 diensten waar alles op staat. Elke dienst wil individueel dat jij bij hun een abbonement houd. Dus elke dienst gooit, zoals ik het vrij mag vertalen, elke maand een zooi crap op de streamingdienst. Kijk voor de grap eens wat Disney+ de laatste periode allemaal heeft gemaakt, zoals she hulk, ms marvel, mandalorian seizoen 3, etc.

Het maak inmiddels niet meer uit wat ze erop gooien. Het moet allemaal goedkoop en jij moet enige interesse krijgen om de serie te kijken. Niet meer, niets minder. Het maakt niet uit of de serie waardeloos is, want je kijkt toch wel. Uitkijken naar starwars? Dat doe ik inmiddels allang niet meer! Als grote MCU-fan kijk ik bijna eerder uit naar een DC-film. Maar goed, ook Batgirl is cancled.

Dus waar we voor een paar jaar geleden één dienst hadden waar alles op stond en waar we 8 euro voor betaalde ziet de wereld er nu veel anders uit.

Ik snap dat de prijzen stijgen en volgens mij heeft ook niemand daar problemen mee. Waar mensen wel problemen mee hebben is dat prijzen stijgen, er minder content is en de content die erop staat minder van kwaliteit is.

Tuurlijk is het argument "je kunt even paar maand wachten en dan één maand afnemen". Het feit is en blijft dat de huidige streamingmarkt er gewoon niet beter op geworden is en dat iedereen nu aan het verliezen is. Streamingdiensten en de kijker. Het verbaast me niet dat er over een X-aantal maanden een aantal grote streamingdiensten flinke veranderingen zullen doorvoeren. Zie b.v. HBO max of de problemen die disney heeft.

Er is in dit verhaal één grote winnaar en dat is Sony. Sony heeft zijn kop niet gek lopen maken. Hun deals met de streaming dienst zorgen ervoor dat hun er met een glimlach bij zitten.
MadDogMcCree @grote_oever19 april 2023 15:16
Waar we vroeger 1 dienst hadden waar alles op stond hebben we nu 5 a 6 diensten waar alles op staat.
Dit is alleen niet waar. Netflix is nooit allesomvattend geweest, niet in het buitenland en niet hier. Ook toen was Netflix slechts een kleine greep uit het totale aanbod. Sommige productiehuizen stonden ook helemaal niet toe dat hun content op Netflix zou verschijnen, zoals content van HBO.

Men maakt het altijd mooier dan het daadwerklijk was. Films en series verdwenen zonder aankondiging van het platform (Disney’s Frozen bijvoorbeeld, jaren voor Disney+ was aangekondigd) of series stonden er slechts voor een deel op. Sommige content werd al na een paar maanden weer verwijderd van het platform. Netflix was destijds als eenoog koning in het land der blinden, maar verre van alomvattend. Ik schat dat meer dan 90 van alle content (die toen beschikbaar was) die nu bij de grote 4 op de diensten staan (Netflix, Prime, HBO Max en Disney+) destijds niet of nooit te zien was op Netflix. Het aanbod is véél breder geworden.
grote_oever @MadDogMcCree19 april 2023 16:26
Dat is ook wat ik aangeef. Er is voor elke streamingdienst veel meer content gekomen. Disney moet b.v. alles uitnutten, zoals Star Wars en MCU. Dus er is ook veel meer aanbod. Tuurlijk, je hebt een punt dat er veel ook niet opstond. Zo moest ik altijd Agents of shield downloaden omdat het nergens te vinden is.

En destijds had Disney de content wel op Netflix staan. Misschien niet zo snel als nu. Zo heb ik Rick and Morty gewoon gezien op netflix en heb ik het laatste seizoen gezien op HBO. Zo heb ik de MCU films wel op Netflix gezien. De nieuwe spiderman staat op Netflix en niet op disney+. Terwijl de rest van MCU wel op Disney+ staat, maar niet op netflix.

Voor Disney+ had je geen:
- Wandavision
- Hawkeye
- Ms Marvel
- She Hulk
- The Falcon and the Winter Soldier

Daarnaast had je ook geen:
- The Mandalorian
- Obi-Wan
- The book of Boba Fett
- Andor

Dit zijn puur series die in het leven gekomen zijn om de streamingdiensten te voeden. En het zijn gewoon niet de beste series. Er zullen vast mensen zijn die zich vermaakt hebben, maar het zorgt er wel voor dat ik niet meer uitkijk naar een Star-wars film of serie. Sterker nog, ik als volledig verhard MCU fan heet de hele kerstspecial van GOTG overgeslagen.

Het valt me ook op dat series gewoon interessanter zijn om te maken dan films. Als je ziet hoeveel series er op streaming diensten uitkomen is het gewoon puur om één reden. Jou 8 weken aan een subscription houden zodat de volgende serie van 8 afleveringen weer klaar staat.

En Netflix doet het dan inderdaad helemaal niet zo slecht. Het was misschien een paar jaar geleden, zoals je schets, niet heilig. Maar voor mij was het gevoelsmatig beter dan nu. Hoe merk ik dat? Waarbij ik een paar jaar geleden bijna helemaal gestopt was met downloaden merk ik nu op dat ik regelmatig weer een serie of film download. Ik wil het niet goed praten, maar voor mij wel signaal dat de diensten niet positief doorontwikkelen. En als ze nu bakken meld geld verdiende dan heb je het kunnen gooien op winst maximaliseren. Maar het gaat totaal niet goed met de diensten en zelfs de huidige constructie die we vandaag kennen zal niet voldoende zijn om de diensten een eeuwig leven te wensen. Er komt dus nog meer aan.
MxMayne1 @grote_oever20 april 2023 07:59
Dat het laatste seizoen van Mandolorian tegenvalt zal ik niet ontkennen maar je kan niet met droge ogen zeggen dat Andor niet goed is. Met een 96% op RT en een 8,4 op imdb.

Je kan wel zeggen dat ze met hagel schieten, van de 10 series is er eigenlijk 1 of 2 het kijken waard.
Tintel @grote_oever19 april 2023 14:35
Mee eens dat de kwaliteit laag is. Wat vermoedelijk komt door het tempo waarmee ze nieuwe content maken. Maar ik vermoed dat het nog steeds niet goedkoop is [om die content te maken]. Het lijkt nog niet eens voldoende 'duur' maar RoP heeft bewezen dat ook een ontzettende dure serie bijzonder slecht kan zijn.

En dat de streamingdiensten de prijzen verhogen? Tja, wat wordt er op het moment niet duurder? Niet dat dit een geldig excuus is maar het is geen geisoleerd fenomeen.
De corona epidemie heeft veel geld 'gekost' of eigenlijk minder opgeleverd dan voorheen en dat proberen 'ze' terug te verdienen / alsnog te verdienen. Dat en de politieke onrust en oorlog geven prijsverhogingen en die gaan als een sneeuwbal door.

En als streamingdienst nog steeds worden afgenomen ondanks stijgende prijzen dan komen ze er dus nog mee weg (kikker in de pan idd).

Het kwaliteits probleem komt niet zozeer voort uit te weinig geld - meer uit: niet geschoten is altijd mis dus bijna elk dom verhaal/serie wordt uitgebracht. Pas sinds korte tijd worden films en series gecancelled omdat ze toch beseffen dat ook met agressieve marketing het nog niet lukt.
Tel daarbij de belachelijke effect van "Go Woke Go Broke" en je hebt een aardige bak ellende.
mr_evil08 @n4m3l35519 april 2023 19:23
De tv tijd waar jij over hebt bestond downloaden van films over internet nog niet eens, downloaden kwam pas eind jaren 90 en toen was tv ook al veel volwassener.

In de jaren 80 en 90 was zo beetje elke avond na 20:30 wel een mooie film erop, tegenwoordig rotzooi als reality/soaps etc.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 23 juli 2024 00:51]

tw_gotcha @n4m3l35519 april 2023 19:27
en ... het heeft geen reclame tussendoor! Wie heeft er in godsnaam zin om een B-film te kijken van 1.5 uur op die over 3 uur is uitgesmeerd. Als ik het aanbod op reguliere TV bekijk zie ik ongeveer 10-20% dat ik wil kijken. De est gaat via netflix en amazon.
pepsiblik @n4m3l35519 april 2023 13:25
Amen!
kaghy2 @Limbeckx19 april 2023 11:24
Ik neig ook steeds meer naar selfhosting, ik ben weer zaken aan het opbouwen (aangezien ik van platform wilde overstappen).

Ik weet niet zeker wat ik zou kunnen gebruiken als Spotify vervanger, maar Netflix e.d. dat lukt me wel aardig :) (Plex met Plex Pass om m'n GPU te kunnen gebruiken).

Ja ik weet het, ook dat is een abonnement, maar ik heb het gemerkt met m'n PS5 en 4K films. Normaal kon ik die dus totaal NIET afspelen en crashte m'n PS5, nu met m'n GPU kan de PS5 wel vanaf Plex 4K afspelen.

Enkel zal ik uiteindelijk wel tegen storage problemen aanlopen, dus ik moet denk ik nog eens gaan nadenken om wat geld opzij te leggen voor storage.

Maar verder, doei Netflix, Spotify etc. Hallo homelab :)
xoniq @kaghy219 april 2023 13:48
Ik weet niet zeker wat ik zou kunnen gebruiken als Spotify vervanger, maar Netflix e.d. dat lukt me wel aardig :) (Plex met Plex Pass om m'n GPU te kunnen gebruiken).
Jellyfin gebruiken. Niks achter paywalls, Plex begint net zo'n commerciële bende te worden. Bouwen steeds meer gimmicks in die compleet nutteloos zijn en later weer verdwijnen, verbeterde players jarenlang achter een paywall, enz enz.

Jellyfin draai je 100% zelf, geen paywalls, en draait een stuk lichter dan Plex, en veel minder momenten van transcoden. En kan gewoon met je GPU overweg. Mits je een goede client gebruikt heb je transcoden ook nooit nodig.
kaghy2 @xoniq19 april 2023 15:50
Ik snap het feit Jellyfin, echter helaas kan mijn TV dat niet draaien :( maar dat ben ik nog aan het onderzoeken :)
xoniq @kaghy219 april 2023 15:58
Daarvoor heb ik gewoon een Apple TV (of Google TV als je meer Google gebruikt). TV apps zijn sowieso vaak om te huilen, helemaal support ervoor. Ja Plex staat overal op, maar ook die apps worden vaak niet meer geüpdatet, en zijn vaak veel trager en minder feature-rich. Een dedicated media box van welke fabrikant dan ook mits ze een degelijke App Store hebben met geüpdatet apps is per definitie altijd beter.
cadsite @kaghy219 april 2023 12:00
het ene is legaal, het andere niet.
Dat zijn geen eerlijke vergelijkingen...
teun2408 @cadsite19 april 2023 12:42
Plex is in principe gewoon legaal. Het lastige is echter om legaal aan content te komen want lang niet alles wordt tegenwoordig nog op dvd/bluray uitgebracht.
MartenBE @kaghy219 april 2023 12:19
Kijk eens naar jellyfin ipv Plex, dan hoef je zelfs geen Plex account meer te hebben: volledig selfhosted.
xoniq @MartenBE19 april 2023 13:49
En geen basis functionaliteit achter paywalls.
dutchnltweaker @Limbeckx19 april 2023 10:50
En het gekke is nog dat als je naar andere bepaalde landen kijkt, de prijzen zo kunnen verschillen per abonnement. Het is niet echt ergens op gebaseerd lijkt het wel.
Limbeckx @dutchnltweaker19 april 2023 10:52
Yup dat is wat de marketing ons heeft gebracht. Kostprijs + winst is geworden wat willen mensen er maximaal voor betalen gebaseerd op allemaal eigenschappen waaronder koopkracht.
arjandijk162 @Limbeckx19 april 2023 11:18
Dat is wat een open economie brengt, marketing is enkel een middel om de waarde van je product beter naar voren te brengen. Maar je kunt natuurlijk ook de overheid de prijs en het product laten bepalen. Dan hadden we nooit Netflix gehad
Limbeckx @arjandijk16219 april 2023 11:22
I am not here to argue. Ik doe alleen niet meer mee aan het spelletje.
SirMemeAlot @Limbeckx19 april 2023 12:05
Welk spelletje, dit is de markt. Elke markt heeft voor- en nadelen maar dit geldt net zo goed voor de komkommer in de supermarkt of pleister bij de drogist. Je prijst een product naar wat het waard is - wat je ook kan vertalen naar wat iemand er voor wil betalen. Maar beide gevallen is het product dat waard - of zeg je dit ook maandelijks tegen je baas? Ik heb niet m'n volledige salaris nodig, want ik kan al met 1500 euro bruto rond komen, hou de rest maar. Ook bij jouw functie is gekeken naar wat er in de markt voor word betaald voor 'kunsten' die jij vertoond op het werk.

Dus of je nou wil of niet, ook jij doet mee aan het spelletje - enkel wil je niet de lasten maar wel de lusten ;)

[Reactie gewijzigd door SirMemeAlot op 23 juli 2024 00:51]

Snarewin @SirMemeAlot19 april 2023 12:52
Ja zo kan je het zien dat is een mogelijkheid.. Maar de realiteit is heel simpel als ze blijven kloten met prijzen en mensen proberen uit te zuigen gaat iedereen weer piraten :) het is te easy en toegankelijk. Ik heb geen problemen te betalen voor een dienst mits die klantvriendelijk is en niet overkill duur, zoniet? YARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR

Ik heb op moment Netflix en Disney plus, als er een serie op een ander platform uitkomt dan zorg ik dat ik hem kan kijken maar ik ga niet 5 streaming diensten betalen omdat ze het niet eens kunnen worden met de rechten.. Ik vind het best voor ze
arjandijk162 @Snarewin19 april 2023 14:16
Dat is een afweging die ze maken, door er gebruiksgemak tegenover te zetten en het voordeel van op je tv verder kijken waar je op je telefoon gebleven was. Als de prijs te hoog wordt dan gaan mensen dat vanzelf doen, maar vergis je niet wat men bereid is te betalen voor luiheid gemak en gewoonte
Audione0 @SirMemeAlot19 april 2023 14:56
Het spelletje is dat het delen van account eerst wel kon, en nu verbieden ze het. En we weten allemaal wel waarom het delen eerst wel kon;)
Het delen van de account had netflix vanaf het begin al kunnen verbieden om er geen spelletje van te maken.

[Reactie gewijzigd door Audione0 op 23 juli 2024 00:51]

Juzzuts @arjandijk16219 april 2023 14:49
Een open economie zonder directe concurrentie/prijsafspraken inderdaad. Natuurlijk zijn er meerdere diensten, maar het product - de content - is niet gelijk.

Bij concurrentie zouden de prijzen nooit zo kunnen stijgen, want dan ging je wel naar het alternatief.
arjandijk162 @Juzzuts19 april 2023 15:46
Product is nooit gelijk, er is altijd een verschil in service/gemak/communicatie/prijs etc. Uiteindelijk is het product "entertainment in de loze uurtjes" en daar is ook een bioscoop, spotify of het terras een "concurrent". Je bent niet afhankelijk in je dagelijks leven van NF. Als jij bij een bepaald prijspeil besluit om niet meer mee toe doen/iets anders te kiezen, dan is voor jouw de waarde/vs kosten overschreden. Als jij hooked bent, dan blijf je wel betalen.
Skit3000 @arjandijk16219 april 2023 11:47
Als de overheid een bepaalde prijs en voorwaarden voor streamingabonnementen had gezet, dan hadden we zeker wel Netflix gehad (maar dan wel een variant die exact aan die eisen voldoet en niks meer). Een concurrent zou dan een betere service kunnen verlenen tegen hetzelfde bedrag en er minder aan overhouden, waarná Netflix inderdaad niet meer zou bestaan omdat iedereen over stapt op de betere service (want het kost toch net zo veel).

Pas zodra de overheid ook één partij aanwijst die als enige streamingabonnementen mag verlenen, wordt het beknibbelen.
Tintel @Limbeckx19 april 2023 14:38
Idd. Het voordeel is natuurlijk wel dat het over vele schouders wordt verdeeld. Voorheen betaalde vooral de eerste uitzender de hoofdprijs - of juist pas nadat het populair werd.
MrJames @Limbeckx20 april 2023 10:30
Ik zal je de prijzen noemen die mijn kennissen betalen in x land;

Netflix standaard 4.6 met cashback 3.10 euro
Youtube Familiy 2.82 met cashback 2.11 euro
Spotify 1.41 met cashback 0.70 euro

En wij hier het volle mep betalen 8)7
trisje @dutchnltweaker19 april 2023 11:02
nou dat is niet zo moeilijk te snappen, het gemiddelde loon of minimum loon in Portugal is een stuk lager dan Nederland of spanje. net zoals je dat zou hebben in Bulgarijen of Hongarijen. erg logies niet.
Sebazzz @trisje19 april 2023 11:10
Maar als je grotendeels wel dezelfde series kan kijken, hoe wordt dat dan betaald? Als men verlies zou maken in die landen zou men de dienst niet aanbieden.
arjandijk162 @Sebazzz19 april 2023 11:16
De series zijn ingekocht en de marginale kosten zijn, op bandbreedte na, vrij laag. Dus dan zoek je in elk land de prijs waarbij de hoogste omzet kan worden gehaald, zonder dat er grote groepen afhaken. Dat zal in Polen anders zijn dan Portugal of Nederland
TWeaKLeGeND @arjandijk16219 april 2023 12:05
En jij denkt dus dat de licentie voor de USA ingekocht meteen geldig is voor turkije? Nee voor de turk betaald netflix de licentiehouder ook minder daar de licentiehouder er ook wel van op de hoogte is dat de turk minder zal opleveren, de film daar in de bios bekijken kost tenslotte ook maar 20% van het west europese tarief. Daarnaast, nee, het is niet zo dat men 'in dat land blijkbaar wel met winst voor minder kan opereren dus in Nederland moet het voor dat bedrag ook winst opleveren'. Misschien betalen wij inderdaad hier voor de netflix originals productiegelden en geniet de argentijn gratis mee, het alternatief, hier 1 euro goedkoper en daar 5 euro duurder is er niet een die zal werken. Het is daar al onevenredig duur naar koopkracht en dat kan je niet oneindig rekken. Net zoals je hier niet oneindig kan blijven zeggen dat we het met onze salarissen makkelijk kunnen dragen. Het moet allemaal binnen een redelijke breedte blijven.

[Reactie gewijzigd door TWeaKLeGeND op 23 juli 2024 00:51]

arjandijk162 @TWeaKLeGeND19 april 2023 14:19
Als Netflix slim is gebruiken ze dat als argument om licentiekosten te verlagen tov tvmakers
pepsiblik @arjandijk16219 april 2023 16:09
En jij denkt dat dat makkelijk is? Wanneer Netflix een licentie wilt kopen, zal Netflix er altijd naar streven om een globale licentie af te sluiten. Vaak kan dat niet.
  • De licentiehouder heeft zelf een streaming dienst en wil de rechten niet verkopen in de landen waar die dienst actief is.
  • De licentiehouder heeft de rechten versnipperd van de hand gedaan. Je mag nu met 50+ partijen gaan onderhandelen over allerlei regios. En wanneer er andere kapers op de kust zijn voor bepaalde regios, dan moet je soms flink in de buidel tasten.
  • In sommige landen moet je verplicht locale content aanbieden. In Frankrijk is dat geloof ik zo'n 35%. Dus moet je nu met de Franse omroepen in de slag om series aan te kopen en content te produceren. Dat is dus duur en die content kun je lang niet altijd internationaal verkopen. Niet elke lokale serie wordt een Undercover.
Hierdoor verschilt de koste per abonnee nogal per locatie.
arjandijk162 @pepsiblik19 april 2023 16:24
Het spel tussen toeleveranciers en inkopers, dat zal zeker niet gemakkelijk zijn. Maar daar zit wel het onderscheid met concurrenten, betaal de helft en je kunt het dubbel aantal series kopen. Regel exclusiviteit en je bent uniek
pepsiblik @arjandijk16219 april 2023 16:49
En vandaar dus de investeringen in eigen Netflix producties. En wanneer je die niet eerst de bioscoop in stuurt, zoals Disney en Warner, dan heb je dus de rede te pakken waarom je betaalt wat je betaalt.
J.E. Weinor @pepsiblik19 april 2023 20:46
De film Avatar draait nu in de bioscoop en als je Disney+ hebt neem ik aan dat je niet naar de bioscoop gaat om de film te zien terwijl het later op Disney + kunt zien dan betaal je 2x voor de film.
Als je slim aanpakt ben je heel voordelig uit met Disney +je neemt voor 1 of 2 maand een abonnement en zegt het op, het jaar er op neem je weer voor 1 a 2 maand, al het content wat in het jaar is uitgebracht kun je voordelig kijken.
Een bioscoop kaartje kost ook geld geen idee wat de tarieven zijn maar je kijkt maar naar 1 film.
arjandijk162 @J.E. Weinor19 april 2023 22:32
Neem je 2 maanden vakantie per jaar om je op te sluiten en alle films te kijken? :)
Andros @Sebazzz19 april 2023 11:26
Prijzen worden gewoon bepaald "wat de gek er voor geeft". Als je product populair is zit je in een luxe positie. Netflix zoekt gewoon per land/markt uit welke prijs ze kunnen vragen voor mensen het te duur vinden. Uiteindelijk blijft het een luxeproduct, je kunt prima leven zonder :) .
sebastienbo @Andros19 april 2023 13:05
Dat merk je in Belgie, waar het 4k streaming het duurste is met bijna 20 euro per maand, terwijl het de kleinste bibliotheek heeft van heel europa
arjandijk162 @Andros19 april 2023 16:27
"Wat de gek ervoor geeft" wordt gebruikt voor schaarse goederen, dit is een heel bewust gekozen prijsniveau waarbij de omzet (verondersteld) maximaal is
trisje @Sebazzz19 april 2023 11:18
als het onbetaabaar is neemt niemand een abonnement. dan heb je helemaal geen inkomsten.
M2M @trisje19 april 2023 11:52
De prijs van een product of dienst wordt bepaald voor maximale winst. Een duur luchtje bij de drogist is kwa productie identiek aan een goedkoper exemplaar, maar vreemd genoeg wordt het dure product minder verkocht als het goedkoper is. Melk is ook goedkoper dan Cola.

Het bijzondere aan het internet is het inter-stuk. Prijzen liggen per land anders voor producten, maar dat is wat lastiger voor een internet-product
trisje @M2M20 april 2023 09:48
Kennelijk zijn de prijzen door europa voor Netflix toch verschillend net zo als HBO en Disney. dat is omdat aan het ip kunnen zien welk land je zit.
harrytasker @Sebazzz19 april 2023 11:30
Het verlies dat ze in die landen eventueel zouden maken, compenseren ze met de prijs die jij hier betaald.
pepsiblik @dutchnltweaker19 april 2023 13:18
Het is wel degelijk ergens op gebaseerd. Denk eens aan de BTW verschillen.
dutchnltweaker @pepsiblik19 april 2023 13:47
Het is wel degelijk ergens op gebaseerd. Denk eens aan de BTW verschillen.
Voor het hoogste netflix: 21 procent van 16 euro is 3.36 euro. Dus dan zou het product kaal in Nederland 12,64 kosten. In Turkije kost hetzelfde product 93,99 lira, wat uitkomt op ongeveer 4,50 euro. Dan is het verschil met de Turkse btw erbij al 8,14 euro.

Waar is dat verschil van 8 euro op gebaseerd op precies hetzelfde dienst? :)

[Reactie gewijzigd door dutchnltweaker op 23 juli 2024 00:51]

pepsiblik @dutchnltweaker19 april 2023 14:32
Maar het is niet dezelfde dienst. Het aanbod in Turkije is anders (kleiner). Daarnaast zit je met het wisselkoers verschil. De Turkse Lira is in vrije val door de hoge inflatie. En de prijzen lopen daarbij achter.

Wanneer je binnen de EU kijkt zie je dat het hoogste en laagste BTW tarief 8% van elkaar verschillen (25% in Zweden en Denemarken en 17% in Luxemburg). Daarnaast is de dienst niet overal hetzelfde en heeft Netflix te maken met lokale eisen omtrent de content. Zo moet in Frankrijk en Duitsland lokale content worden aangeboden. Iets wat in Ierland of Griekenland weer niet hoeft.
dutchnltweaker @pepsiblik19 april 2023 14:36
In welk opzicht kleiner? Je aanbod verschilt waar je je bevind. Stel iemand met netflix turkije komt naar Nederland en gaat netflix kijken, dan krijgt hij het Nederlandse aanbod voorgeschoteld. En zo andersom ook.
pepsiblik @dutchnltweaker19 april 2023 15:39
Kijk hier ff (https://www.finder.com/uk/global-netflix-library-totals) en vergelijk het aantal series en films in Turkije eens met het aanbod in het gemiddelde EU land. In Turkije hebben ze ongeveer de helft van het aanbod van dat in Nederland.

Vroeger werkte het zo. Tegenwoordig neem je je abonnement mee volgens mij. Wanneer je gelijk hebt, dan is dat dus ruk voor de Nederlander en goed voor de Turk, alhoewel ze alletwee hun lokale content gaan missen. Wanneer ik gelijk heb, blijf je alletwee je toegang behouden zoals is was.

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 23 juli 2024 00:51]

dutchnltweaker @pepsiblik19 april 2023 15:54
Ik heb toen ik in turkije was daar mijn abonnement afgesloten. Betaal de lira prijs en kan gewoon alle content in Nederland zien. Jaar verder en het werkt nog steeds.
pepsiblik @dutchnltweaker19 april 2023 15:56
Dan heb jij dus gelijk wat betreft de content wanneer je de grens over gaat. :-) Maar ik neem dan ook aan dat je dat abonnement betaalt met een Turkse credit card?

En je hebt natuurlijk een uitzonderlijke positie. De meeste mensen kunnen deze truuk niet toepassen.

[Reactie gewijzigd door pepsiblik op 23 juli 2024 00:51]

dutchnltweaker @pepsiblik19 april 2023 22:11
Nee niet met een Turkse kaart :) . Maar online zijn er nog truckjes te vinden, waarmee je doormiddel van een vpn ook als Nederlander netflix turkije kan afsluiten. Ik ga geen linkjes plaatsen, maar als je het Googled dan vind je het snel genoeg ;)
apis29 @dutchnltweaker19 april 2023 20:28
Er bestaat ook niet zoiets als een salarisverschil natuurlijk O-)
MissMe NL @apis2919 april 2023 23:16
Inderdaad ik dacht dat iedereen dat wel begreep hahaha. Voor mensen uit Turkije is het onbetaalbaar als ze nederlandse prijzen gaan hanteren.
MrJames @dutchnltweaker20 april 2023 12:40
Even aanvullen hoor dutchnltweaker :p

Netflix standaard 4.6 met cashback 3.10 euro
Youtube Familiy 2.82 met cashback 2.11 euro
Spotify 1.41 met cashback 0.70 euro

voor 5.91 klaar.
Verwijderd @dutchnltweaker19 april 2023 11:02
Het is gebaseerd op wat we willen en kunnen betalen per land.
pepsiblik @Verwijderd19 april 2023 16:00
Het is vooral gebaseerd op het aanbod per land en de gerelateerde kosten per land.
k995 @Limbeckx19 april 2023 11:00
Ja bedrijven zijn er om winst te maken, zonder die winst, geen bedrijf.
Marve79 @k99519 april 2023 11:21
Er is helemaal niks mis met een gezonde winst maken, maar wel met winstmaximalisatie of woekerwinsten.

Maargoed Netflix is toch genaaid. Misschien niet nu, niet over 5 jaar maar uiteindelijk wel .Die gaan het nooit kunnen winnen van HBO,Disney, Apple, Amazon etc. en uiteindelijk worden ze opgeslokt.
k995 @Marve7919 april 2023 11:24
Netflix maakt geen woekerwinst en dat werd 5 jaar geleden ook gezegd.
Marve79 @k99519 april 2023 11:42
Ik zeg ook niet dat ze dat doen, ik zeg dat ze dat proberen.

En 5 jaar geleden waren er nog niet zoveel streamingdiensten als nu.
k995 @Marve7919 april 2023 11:46
dit gaat hen echt geen woekerwinsten opleverne hoor en dat weten ze.
Dimmu Borgir @Marve7919 april 2023 13:58
McDonalds, Burgerking, Quick en die 10tallen andere fastfoodketen blijven ook gewoon naast elkaar bestaan hoor.
Tintel @Marve7919 april 2023 15:19
Misschien als ze kwaliteit weten te leveren loopt het nog niet zo slecht af...

Want voorheen waren er bijv. vele televisiezenders - maar degene die bleven leverden iets wat de kijker graag wilde zien. Zoals HBO met Westworld (en vast nog wel meer).
peter___ @k99519 april 2023 11:21
"Vroeger" zou ik het met je eens geweest zijn.

Bedrijven zonder kostendekkende omzet kunnen niet bestaan. Maar er zijn voldoende "Social Enterprises" die laten zien dat je ook zonder winstoptimalisatie op nummer één te zetten een bloeiend bedrijf kunt bouwen.

Winst kun je prima weggeven en is niet nodig. Lees eens over post growth of degrowth. Als Tweaker ben je wellicht geïnteresseerd in het bedrijf Radically Open Security.
k995 @peter___19 april 2023 11:32
Een bedrijf als netflix dat veel moet investeren is niet een doorsnee bedrijf, en ja een buffer met winst aanleggen is voor ene bedrijf zoals netflix redelijk belangrijk.

Leuk voor zo een mini bedrijfje, niet echt te doen als je wil meespelen als media bedrijf
peter___ @k99519 april 2023 11:59
Ja precies, je kunt als bedrijf kiezen voor geld verdienen als de nummer één drijfveer. Mijn punt is dat dat een keuze is. En dat je op zo'n manier niet mee zou kunnen spelen is natuurlijk een forse aanname.
k995 @peter___19 april 2023 12:21
Media vraagt enorme bedragen op voorhand, lang op voorhand soms.Die keuze is dus niet zo simpel.
Ultimus XI @peter___19 april 2023 13:17
Het probleem met Netflix in de huidige fase is:
1. De 'oneindige' groei is eruit. Vaak kies je in de groeifase voor een model dat niet gebaseerd is op winstmaximalisatie en wil je best groeien ten koste van verlies, want zolang investeerders vertrouwen in je hebben, heb je funding. Als de groei weg is en er is ook nog eens geen of weinig winst, wat gaan investeerders / aandeelhouders dan doen? Waar blijven ze dan voor?
2. Hun streamingdienst (en exclusieve content) is het enige dat ze hebben. Ze zijn geen Apple of Amazon of Disney, die (enorme) andere inkomstenbronnen hebben, waarmee ze verlies kunnen compenseren.
3. Niet alleen hebben ze concurrenten met andere inkomstenbronnen, maar het zijn ook nog eens zo'n beetje de grootste bedrijven die er zijn wereldwijd. Blijf je in deze fase verlies maken of nauwelijks winst, dan is het risico (in mijn ogen) best groot dat als het dan even tegen zit, dat het dan ook heel hard naar beneden kan gaan als je niet kan investeren.

[Reactie gewijzigd door Ultimus XI op 23 juli 2024 00:51]

Dimmu Borgir @Ultimus XI19 april 2023 13:55
2. Hun streamingdienst (en exclusieve content) is het enige dat ze hebben.
Dat ze voorlopig hebben. Ze zijn bijna nog niet aanwezig in merchandising en entertainment buitenshuis zoals bv de pretparksector.
Richardus27 @Limbeckx19 april 2023 12:01
Ben vergeten wat de naam is van het businessmodel, maar het principe is:
- Zet bedrijf op met flink wat kapitaal
- Bied dienst/product aan tegen een erg lage prijs, maakt niet uit als je verlies maakt
- Bedrijf blijft investeringen ontvangen ondanks verlies om boven water te blijven
- Ga door tot de concurrentie failliet is omdat zij de prijs niet kunnen matchen
- Wanneer je monopolie hebt of zoveel marktaandeel dat mensen toch wel blijven gooi je de prijs mooi omhoog
- Vaak ben je als consument nu duurder uit dan hiervoor, echter is er geen alternatief meer dus bedrijf kan bijna doen met de prijs wat ze willen
- Als er toch een nieuw bedrijf ontstaat om te concurreren of een beter product/alternatief biedt zet je ze buiten spel door ze op te kopen of terug te gaan naar verlies+uithouding tot ze gedwongen zijn om te sluiten

Netflix gaat nu de prijzen ophogen of voorwaarden aanpassen omdat ze een begrip zijn binnen de streamingwereld, en op basis van het artikel lijkt het er op dat de consument er in mee gaat
pepsiblik @Richardus2719 april 2023 13:27
Dar bedrijfsmodel wat je beschrijft, past hier natuurlijk niet. Netflix gaat echt niet bedrijven als Disney, Amazon en Apple van de markt drukken.
mac1987 @pepsiblik19 april 2023 15:31
Nee, maar het is wel hoe partijen als Amazon de concurrentie ongedaan trachten te maken. Netflix had misschien gehoopt hetzelfde te kunnen doen, al zal dat waarschijnlijk niet het geval zijn en denk ik dat zij nooit verwacht hadden monopolist te worden, maar marktaandeel hebben gekocht met lage prijzen. Dat is ook gebruikelijk. Kostenefficiëntie komt immers pas met volume.

[Reactie gewijzigd door mac1987 op 23 juli 2024 00:51]

pepsiblik @mac198719 april 2023 15:52
OT: Onze vrienden van Amazon hebben het weer geleerd van de Japaners in de jaren 70/80. En het is een tactiek die niet voor elk product/industrie geschikt is. Wanneer investeringen laag zijn, of marges zijn laag (denk aan de food industrie), of het is makkelijk om te switchen, of het gaat om luxe goederen (Je wilt toch de echte Moet & Chandon, niet een Italiaanse Prosecco), dan werkt dit hele verhaal niet zo erg.

Netflix wist heel goed dat ze geen eigen content hadden en dat Disney, Warner, Fox, etc achter hen aan zouden gaan. Dus hebben ze flink geïnvesteerd in eigen content om niet meer afhankelijk te zijn van de grote filmstudios. En dat kost klauwen met geld en dus vragen ze de prijzen die ze vragen. Kijk maar in hun jaarstukken. Ze investeren veel meer dan anderen in content (voor zover anderen de cijfers uitsplitsen). Andere diensten zijn weliswaar goedkoper, maar het aanbod is ook meestal wel minder. Ik kan op Prime Video en Apple minder vinden dan op Netflix. En Disney en Max hebben natuurlijk hun erfenis uit hun verleden (NBC Studios, Warner Studios, HBO, Disney, Pixar, Star Wars, Harry Potter, etc, etc).
jellybrah @Limbeckx19 april 2023 11:27
Gaat natuurlijk al veel langer zo. En daar komt bij: groot bedrijf komt met goedkope prijzen, haalt klanten binnen, elimineert andere bedrijven (concurrentie) of koopt deze op. Verhogen die prijzen maar (en verminder de gebruikerservaring).
Jerie @Limbeckx19 april 2023 12:08
Zo is dat (HBO gaat hetzelfde doen: die gaan in prijs omhoog, en hernoemen hun dienst naar Max, en voegen dan discovery+ toe. Iets waar ik he-le-maal niet op zit te wachten, en ik heb nu dat lifetime helft van de prijs deal. Die zal naar de vaantjes gaan).

Disney spul zat voorheen gewoon op Netflix.

Amazon Prime is goedkoop maar wordt gefinancierd met bloedgeld van Amazon.

Wat ik geestiger vind is het marketingfiguur dat dit schreef:
Maar als accountdelers hun eigen accounts activeren en bestaande abonnees 'extra lid'-accounts toevoegen aan hun account, zien we een toename van de omzet. In bijvoorbeeld Canada is ons klantenbestand groter dan voor deze stap.
In bijvoorbeeld Canada. Een relatief rijk land. Ze hadden meerdere voorbeelden kunnen noemen, maar ze noemen deze. Waarschijnlijk zijn er niet eens andere voorbeelden. Want anders zouden ze wel hoger van de toren blazen. Dan noemen ze ook andere landen, zoals bijvoorbeeld de VS of een groot Europees land. Maar dat doen ze niet. Want daar is het netto een verlies.

Kortom het is gewoon een kwestie van lange adem. En in Nederland is het geloof ik nog niet eens uitgerold.

Ik heb m'n homelab trouwens nooit weggedaan, slechts minder gaan gebruiken. Maar je moet wel rekening houden met de kosten voor de hardware, elektriciteit, en zaken als abonnementen (Usenet, VPN, enz). Als je een beetje kwaliteit wilt en dingen als backups wilt regelen dan wordt het al gauw een duurdere hobby dan een paar streamingdiensten. Dus voor iemand die bijvoorbeeld Spotify voor muziek heeft en dan iedere paar maanden een streaming dienst kiest denk ik niet dat het loont.

Oh ja, en je homelab content heeft geen last van slechte kwaliteit. Geen watermerken in Spotify, geen lage bitrate 1080p/4k zoals streamingdiensten dat met regelmaat flikken. Met glas kun je zo naar je telefoon streamen over 4G.

[Reactie gewijzigd door Jerie op 23 juli 2024 00:51]

kuurtjes @Limbeckx19 april 2023 11:17
Ik ben ook aan het kijken naar Plex server aanbieders.

Ze hebben zichzelf genaait spijtig genoeg.
theduke1989 @Limbeckx19 april 2023 12:11
Jaa, volgende wordt gamepass.

Lekker alles duurder maken etc
dr86 @Limbeckx19 april 2023 13:06
Dit is toch al jaren bekend, zo werkt een amazon ook, mooie diensten aanbieden voor spotprijzen en dan iedereen weg concurreren zodat je nog maar van 1 partij afhankelijk bent en ze hun prijzen kunnen verhogen
Tao @Limbeckx19 april 2023 13:38
Uitmelken is van alle tijden, daar verander je niets aan.

Je kunt er wel iets aan doen: koop wat aandelen Netflix. Dan vloeit in elk geval een deel van je prijsverhoging terug in je zak.
Xfade @Limbeckx19 april 2023 15:33
Beursgenoteerde bedrijven. Aandeelhouders zijn de baas, wij zijn het product.
Nitai @Limbeckx20 april 2023 10:20
Met alle respect, en het klopt wel wat je zegt, maar dit is hoe een onderneming (vooral met aandeelhouders) werkt, vooral als nieuwe dienst. Financieel aantrekkelijk maken, userbase opbouwen en vervolgens met meer features ook winstgevendheid verhogen. Niet alleen met diensten, ook met producten werkt het op dezelfde manier.
multiplexer 19 april 2023 10:14
Netflix kondigt bovendien aan om te stoppen met het uitlenen van dvd's via de post. Dat was de dienst waarvoor Netflix eind jaren negentig van de vorige eeuw was opgericht. Pas jaren later werd het een streamingdienst.
Mocht je net als ik denken: "Hey, dat met die DVD's waren ze toch al mee gestopt?" ... Ja. En nee. In 2010 hebben ze geprobeerd om dat deel van hun business naar een apart bedrijf en dus ook apart abonnement over te hevelen. In plaats van $10 voor allebei moesten mensen opeens 2x $7,99 betalen. De backlash was enorm. CNet heeft daar nog een mooi artikel over geschreven waarin ze terugblikken op een tumultueus jaar.

[Reactie gewijzigd door multiplexer op 23 juli 2024 00:51]

supersnathan94
19 april 2023 10:01
Hee kap daar eens ff mee jongens!

Het punt is juist dat we nu met de portemonnee moeten stemmen en het dus ff links moeten laten liggen. Ga eens een keer ergens anders kijken. HBO oid.

Dit werkt nu juist dit soort zaken in de hand.
crzyhiphopazn @supersnathan9419 april 2023 10:07
En waar ga je dan kijken naar series/films die alleen op Netflix te zien zijn?

Streamingdiensten hebben contracten afgesloten voor exclusiviteit dat moet ergens terug verdiend worden.

Dit is een serieuze vraag omdat het maar eeuwig over de discussie gaat dat dan maar ergens ergens kijken want dan gaat het account sharing model in stand gehouden worden.

Men moet begrijpen dat account sharing een grijs gebied is en dat men daar van profiteert zolang het mag en kan.
Als dat niet meer kan dan dikke vette pech.
je hebt aantal opties met consequensties

1. Je stopt met naar Netflix kijken -> Je kan die exclusieve series/filmls niet meer zien.
2. Je neemt zelf een account.
3. Regelt dat je devices 1 x per 30 dagen op het zelfde netwerk zit als de accounthouder.
4. Je wordt extra lid voor laten we zeggen 6 euro en hebt dan 4K streams tot je beschikking.

[Reactie gewijzigd door crzyhiphopazn op 23 juli 2024 00:51]

A64_Luuk @crzyhiphopazn19 april 2023 11:00
Vergeet niet dat het percentage mensen dat zich bezig houdt met het bevaren van de wereldzeeën sterk verbonden is aan hoe fijn en eenvoudig legaal gebruik van diensten is. Hoe makkelijker de legale diensten werken, hoe minder mensen zich geneigd voelen om de Jolly Roger te heisen.

Voor muziek is dit echt goed voor elkaar. Met diensten als Spotify, Apple Music, Deezer etc. heb je verrekte weinig reden meer om MP3'tjes te downloaden. De legale manier is veel makkelijker en, heel belangrijk, heeft gewoon een goed, vrijwel dekkend aanbod. Er is maar heel weinig dat ik wil luisteren, dat niet op één van deze diensten te vinden is. En ik bedoel niet dat ik ze alle drie moet hebben, maar dat elk van deze drie vrijwel alles heeft. Je sluit dus één dienst af, en je bent klaar. Er waren een paar artiesten die streaming tegen wilden houden, maar die hebben dat eigenlijk allemaal moeten laten varen omdat zij daardoor heel veel exposure verloren. Streaming van muziek is dusdanig makkelijk, en de prijs dermate redelijk, dat nog maar een heel klein percentage mensen muziek uit torrents (en dergelijken) trekt.

Vergelijk dat nu eens met wat de beeldindustrie aan het doen is. Netflix begon als een idealistisch concept, en wilde juist alle aanbieders verenigen, op eenzelfde manier als men in de muziek voor elkaar had gebokst. Maar ja, ook Netflix liep tegen exclusives aan. Een achterhaald concept dat nog stamt uit de tijd dat lineaire televisie toekomst had, toen men actief moest kiezen tussen kanalen, want gemist is gemist, en niets te zoeken heeft in een globale industrie (wat beeldconsumptie via internet zonder enige twijfel is). In den beginne was Netflix uniek in haar opzet, en daardoor kreeg het veel "exclusives" in onderpand van de mediabedrijven. Maar zodra die het digitale leven een beetje ingehaald hadden en hun eigen diensten draaiden, verdwenen ze één voor één van Netflix. Werd de prijs daardoor lager? Nee. Wel ging Netflix hun eigen exclusives produceren, waarmee het probleem dus alleen maar groter werd (ik zeg verder niets over de kwaliteit, zaten leuke dingen tussen). En zo beland je in de situatie dat je voor iedere serie en film weer een andere dienst nodig hebt. Los van dat dat heel onhandig is, loopt het ondertussen ook aardig in de papieren.

Dingen als account sharing hielden het leuk. Het is best mogelijk dat Netlfix een lichte stijging in omzet zou zien, immers er zal best een groep zijn die toch wat extra gaat betalen om aan te sluiten bij een familielid/vriend(in), of een eigen abonnnement afneemt. Dat hoeft geen enorme groep te zijn om meer omzet te realiseren. Echter, de rest van de mensen drijf je weer de zeeën op om jouw series af te nemen, en je weet niet of die dan nog zomaar terugkeren. Eenmaal ingesteld vaart zo'n Flying Dutchman als vanzelf. De mensen wilden eerst wel, als soort van group-buy, je product afnemen, maar gewoon niet voor de prijs die de bedrijven eigenlijk per maand willen zien. Daar kun je als moreel verheven persoon iets van vinden, maar het is nu eenmaal de realiteit. Weinig mensen gaan voor de volle mep 4, 5 of meer streaming abonnementen afsluiten. Er is een budget, voor dat budget kan gestreamd worden. Dat betekent dat er gewoon meer gerouleerd zal worden tussen diensten, er dingen niet worden gekeken, of anderszins worden verkregen.

Ik heb zelf een abonnement op Netflix, gedeeld, en één op Disney+. Ook gedeeld. Daarbij heb ik dan nog CuriosityStream, maar die is zo goedkoop dat delen echt nergens op slaat. Meer dan deze drie komen er niet, dat wordt me te onoverzichtelijk. Ik wil wel wisselen van aanbieder hier of daar, voor wat varatie, maar 3 is genoeg dus indien ik dat doe gaat een andere eruit. De rest van wat ik kijk wordt dus op andere wijze vergaard. Ook dat kun je moreel verwerpelijk vinden, maar dat doet me helaas weinig. Ik vind 3 diensten hebben al eigenlijk idioot, onnodig en onhandig. En dan heb ik nog F1TV, maar die reken ik even niet mee want dat is heel specialistisch. Verder is het leven voor velen duur genoeg zonder dat elke. individuele. aanbieder. het onderste uit de kan wil hebben.

Als Netflix of Disney niet meer kan worden gedeeld, zal ik die waarschijnlijk alsnog houden. Ik stap dan wel terug, want ik heb blijkbaar geen 4 streams meer nodig en full HD vindt mijn huishouden genoeg, maar N en D+ zijn gewoon handig met de kids. Ik weet vrij zeker dat mijn ouders beide abonnementen zullen laten voor wat het is, het is voor hen "leuk voor erbij", voor de paar euro per maand die het nu is, maar ze gebruiken het zelden en gaan het echt niet afsluiten. Mijn broertje gaat gewoon nog wat meer varen dan hij al deed en denkt er geen twee keer over. In ons geval zal Netflix dus inderdaad minder aan ons overhouden dan voorheen.

Pirateij is een serviceprobleem, niet zozeer de prijs alleen. Zorg dat het voor mensen makkelijk en fijn werkt, en ze komen heus wel. Maar de beeldindustrie verdomt dat. Dus varen de scheepjes verder.

[Reactie gewijzigd door A64_Luuk op 23 juli 2024 00:51]

crzyhiphopazn @A64_Luuk19 april 2023 11:51
Muziek streaming is een ander verhaal zelfde concept maar anders in de marktwerking.
Spotify, Tidal, Deezer, Apple Music hebben geen grote getale exclusieve content zoals bij Video streamingdiensten.
Het verschil zit hem er ook in dat Muziek labels niet masaal hun eigen streamingdienst opzetten.

Als dat zou gaan geburen zou dat hetzelfde liedje zijn als wat er nu met Netflix en consorten gebeurd.

Vraag en aanbod tegen prijs (Infrastructuur,Content contracten)/kwaliteit/kwantiteit.

Je haalt F1TV aan.
Dat is nu F1TV Pro vs Viaplay in Europa.
Sinds dit jaar hebben ze getracht NIEUWE abonnees te scoren via kortingen.
Wat nou als Ziggo, KPN, T-mobile zelf een stream mochten presenteren dan had dat ook tot een prijzen oorlog gevolgd.

Video landschap is net zoals Game landschap. (Steam, Ea Play, Epic, Ubisoft, Battle.net Activision Blizzard etc.)
Daar hoor je niemand mee over omdat men dat heeft geaccepteerd.
A64_Luuk @crzyhiphopazn19 april 2023 16:15
Je vergelijking tussen muziek en film is precies wat ik zeg; muziek heeft het voor elkaar en video niet. Video heeft achterlijke (en achterhaalde) excusiviteitsdeals die ze maar blijven nekken, maar ze ook niet willen laten gaan. Sommige muzikanten hebben geprobeerd het 'globale' platform te breken maar waren onsuccesvol (Taylor Swift bijvoorbeeld haalde alles van de streamingdiensten af, maar zag zich gedwongen het er weer op te zetten). Dat is waarom een Spotify, Deezer, Apple music etc. werken: ze hebben vrijwel altijd wat je zocht.

Voor video is het debiel. We kunnen iedere DVD op bol.com kopen, of Amazon, of de Mediamarkt, of - etc, en dan worden de royalties gewoon geregeld. Echter, zodra we hetzelfde willen streamen moeten we bij exact de goede aanbieder een abonnement hebben lopen. Dit valt op de achtergrond gewoon op te lossen door royalties door te zetten, maar dat willen de aanbieders zelf niet. Netflix had deze streaming-spil moeten zijn, en andere platformen hadden dat wellicht óók gekund door te concurreren op features in plaats van content, zoals bij muziek gebeurt. Waarom zou er geen centraal platform kunnen zijn die de distributie verzorgt, en de juiste rechten doorzet? Enkel en alleen omdat de producenten denken dat ze een paar procent meer kunnen verdienen met deze versplintering, en niet anders. Ondertussen werken ze piraterij in de hand door het voor de consument ingewikkelder te maken. Een platfom dat 95% van het aanbod heeft en de rechten doorzet mag een veelvoud van een losse Netflix, Disney, Max of Prime kosten en het wordt een succes (mensen snappen heus wel dat video een ander prijskaartje heeft dan muziek). Maar, de studios zien dan, naar hun inschatting, (marginaal) minder geld voor hun filmpjes. Dus gebeurt het niet.

Viaplay en F1tv concurreren effectief op features. F1TV is goedkoper, Viaplay biedt ook andere dingen aan zoals analyses en voorbeschouwingen. Maar waar het om draait, de sessies, hebben ze beiden. Dus dat is ok. Ik kan kiezen welke mijn voorkeur heeft, en beiden hebben bestaansrecht. Via Ziggo, KPN etc. kun je ook het abonnement afsluiten, als een soort extra module, maar dat loopt dan weer via de rechthebbende. Eigenlijk is dat dus zoals het moet: de bedrijven zoeken maar uit hoe ze het oplossen, zolang de consument maar gewoon op één platform terecht kan, indien gewenst.

Ik weet niet hoe jij erbij komt dat de versplintering in het gamelandschap geaccepteerd is, ik vind al die losse launchers achterlijk en ben daarin volgens mij niet de enige... Het is echter wel iets anders, aangezien dat nog altijd om aangeschafte goederen gaat die dus (soort van) je bezit worden, en geen streaming of huren van content... Game Pass daargelaten.

[Reactie gewijzigd door A64_Luuk op 23 juli 2024 00:51]

WhatsappHack
@A64_Luuk19 april 2023 21:57
Viaplay biedt ook andere dingen aan zoals analyses en voorbeschouwingen.
Ff tussen neus en lippen door: dat doet F1TV ook met F1 Live! :) Als je de Live-stream pakt ipv international feed lopen voor- en nabeschouwing naadloos over met de race. En zijn erg vermakelijk en vaak uitgebreid.

ViaPlay concurreert met het aanbieden van andere sporten en streamen van wat series/films, veelal Nordic. Als je alleen F1 wilt, dan is F1TV beter en goedkoper; je kan zelfs het commentaar van ViaPlay kiezen als je van zelfkastijding houdt!
WhatsappHack
@crzyhiphopazn19 april 2023 10:14
Arrrrr matey, we sail the seas. :Y)

Grijs gebied though? Er werd altijd gezegd jaaaa delen, delen, delen. Delen is geweldig. Binnen huishouden/met vrienden geen enkel probleem, vooral doen, blablabla. En dan voelt het nu toch wel alsof je genaaid wordt, zeker gezien de prijzen echt heel heel heel erg fors zijn verhoogd over de jaren heen zonder daar echt iets tegenover te zetten. Je wordt gedwongen een abonnement af te nemen met 4 schermen om in een beetje fatsoenlijke kwaliteit te kunnen kijken, maar binnenkort mag ik die 4 schermen dus niet eens meer gebruiken zoals voorheen kon (en aangemoedigd werd notabene door de CEO zelf) tenzij ik nóg meer ga betalen en dat onderhevig wordt aan allerlei limitaties. Ik krijg ook niet bepaald een korting als ik mijn account niet meer deel of iets dergelijks.

Ik vind dat toch iets meer dan louter dikke vette pech. Ik vind het gewoon pure naaierij van Netflix. Bestaande abonnees waarbij het altijd mocht en aangemoedigd werd, moeten dat beleid gewoon gegrandfathered krijgen in plaats van ze te naaien en serieus te beperken/op forse extra kosten te jagen.
Dabbel @WhatsappHack19 april 2023 10:31
Ik snap even niet waarom je genaaid voelt. Je wordt nergens toe gedwongen.
Je hebt heel lang lekker voordelig kunnen kijken. Nu moet je een hogere prijs betalen. Dat is prima, of niet.
Dit geldt volgens mij voor alle luxe producten in het leven. Als het te duur wordt volgens jou, dan koop je het niet meer.
WhatsappHack
@Dabbel19 april 2023 10:40
Volgens mij is het niet zo moeilijk te begrijpen waarom ik me genaaid voel. Ik heb lange tijd geleden een abonnement afgesloten. Het model zorgde ervoor dat je moest kiezen voor tig schermen of in 480p kijken. Daar werd ook bij gezegd dat accounts delen helemaal prima is, zelfs aangemoedigd wordt, etc. dus dat was de prijs wel waard en dan zijn die extra schermen ook prima en juist doelmatig. Intussen is de prijs verdubbeld, maar wordt er nu ook nog bijgezegd dat ik die 4 schermen dus *niet* meer mag gebruiken zoals ik wil tenzij ik nóg meer ga betalen en wordt er opeens gedaan alsof het delen van de accounts, wat eerst werd aangemoedigd en van gezegd werd dat het prima is, een compleet crimineel iets is waarvan nog net niet wordt gesuggereerd dat je Netflix eigenhandig aan het beroven bent.

Mijn abonnement wordt dus fors uitgekleed en enorm veel duurder gemaakt; bovenop hoeveel duurder het al geworden is. Daar mag ik niet verbolgen over zijn omdat ik het kan opzeggen? :+ Ik weet heel goed dat ik kan opzeggen, maar dat verandert niets aan de smerige werkwijze van Netflix en hoe ik dus vind dat ze mij nu naaien door eerdere voorwaarden opeens fors te veranderen.

Dat je kan opzeggen wil toch zeker niet zeggen dat je er dan geen gevoel bij mag hebben? Ik vind dat Netflix mij hiermee naait. Dat ik kan opzeggen om ze me niet langer te laten naaien doet daar geen enkele afbreuk aan, de bittere nasmaak blijft gewoon bestaan.

[Reactie gewijzigd door WhatsappHack op 23 juli 2024 00:51]

Ultimus XI @WhatsappHack19 april 2023 10:58
Volgens mij is het niet zo moeilijk te begrijpen waarom ik me genaaid voel. Ik heb lange tijd geleden een abonnement afgesloten. Het model zorgde ervoor dat je moest kiezen voor tig schermen of in 480p kijken. Daar werd ook bij gezegd dat accounts delen helemaal prima is, zelfs aangemoedigd wordt, etc. dus dat was de prijs wel waard en dan zijn die extra schermen ook prima en juist doelmatig. Intussen is de prijs verdubbeld, maar wordt er nu ook nog bijgezegd dat ik die 4 schermen dus *niet* meer mag gebruiken zoals ik wil tenzij ik nóg meer ga betalen en wordt er opeens gedaan alsof het delen van de accounts, wat eerst werd aangemoedigd en van gezegd werd dat het prima is, een compleet crimineel iets is waarvan nog net niet wordt gesuggereerd dat je Netflix eigenhandig aan het beroven bent.
Je dikt alles wel enorm aan ten voordele van jezelf en ten nadelen van Netflix zeg, jeetje.

1. 480p of tig schermen. Nee, je had / hebt drie opties, waarvan de goedkoopste ondertussen 720p is. De volgende is 1080p (twee schermen, is dat 'tig' schermen?), de volgende 4K.
2. Daar werd ook bij gezegd dat accounts delen helemaal prima is, zelfs aangemoedigd. Je doelt waarschijnlijk op die ene tweet of waar werd dit bij het aanmaken van het account gezegd? Ten eerste: stond in die tweet specifiek dat je mag delen met wie dan ook, waar dan ook? Want je mag ook nu nog steeds je wachtwoord delen binnen je gezin / huishouden, zoals ook in de voorwaarden staat (al lange tijd). Ten tweede: zaken veranderen. Dat iets x jaar geleden zou zijn aangemoedigd of door de vingers werd gezien, wil niet zeggen dat het nu nog steeds (en vele jaren in de toekomst) ook nog zo blijft. Daarbij kun je niet ontkennen dat er toch ook wel veel misbruik van werd gemaakt, mensen die het in mijn ogen verpesten voor de rest.
3. Een crimineel iets. Wat? Zij vinden dat hun dienst niet (meer) op die manier gebruikt mag worden, dat is hun goed recht. Jouw goed recht is om dan te stoppen met abonneren.

Kijk, dat zij het aantal schermen (binnen een huishouden) koppelen aan beeldkwaliteit, vind ik ook ontzettend jammer, maar goed, ook dat is een keuze die zij maken, die zij blijkbaar logisch vinden.

En dat je je genaaid voelt, kan ook, maar je stelt het wel een stuk negatiever voor dan het werkelijk is.

[Reactie gewijzigd door Ultimus XI op 23 juli 2024 00:51]

xFeverr @WhatsappHack19 april 2023 10:55
Genaaid kun je niet echt zeggen in dit geval. Je hebt voor alle voorgaande maanden betaald en gebruik kunnen maken van die 4 schermen. En dat is in Nederland nog steeds het geval. Straks weet je dat dit niet meer zomaar kan, dus kun je besluiten om ermee door te gaan, het abonnement te verlagen of te stoppen. Je kunt niet zeggen dat je je genaaid voelt, want je hebt nog niet betaald voor iets wat je niet krijgt.

Stel dat ze features van je af zouden nemen in de al betaalde termijn. Dán kun je je genaaid voelen. Bijvoorbeeld: Je betaal een jaar vooruit voor 4K streams, en dat nemen ze halverwege af de looptijd af.

Maar hier betaal je per maand. Stellen ze je op de hoogte van de wijzigingen. En zullen ze, als het goed is, van je huidige termijn afblijven. Dus, de nieuwe regels zullen in gaan bij een nieuwe termijn.

Evengoed natuurlijk stom want ik maak ook dankbaar gebruik van het Netflix-abonnement van mijn ouders. Dat zal binnenkort wel lastiger zijn. Hoewel daar ook nog een hele truckendoos voor open getrokken kan worden.
crzyhiphopazn @WhatsappHack19 april 2023 11:53
Inflatie is er altijd.
Niks wordt zomaar goedkoper of het nou een Internet aansluiting is of Streamingdiensten.

Zie ik dat de prijzen liever ook niet stijgen -> zeer zeker, alleen werkt de markt niet zo helaas
Dabbel @WhatsappHack19 april 2023 18:43
Van mij mag jij je genaaid voelen. Maar je hoeft niet 1 seconde genaaid te worden door Netflix. Want je kan elke moment opzeggen 8)7
Als jij vind dat je minder krijgt voor wat je betaald, maar toch blijft betalen, dan ben jij jezelf aan het naaien. :+
WhatsappHack
@Dabbel19 april 2023 21:43
Duly noted. Als je ergens kan opzeggen, dan betekent dat dat je nooit door dat bedrijf genaaid kan worden. Beloftes zijn dus ook echt he-le-maal nooit iets waard, want “je kan toch opzeggen” en daarmee is de kous af. Belofte verbroken is derhalve ook absoluut duidelijk volstrekt geen naaierij, zolang je maar weg kan. Genaaid worden kan enkel ná ingang veranderingen en daar kies je dan helemaal zelf voor als je toch blijft, het bedrijf doet niets fout en kan ook niets fout doen als ze de optie bieden om op te zeggen. Smerige manier van zaken doen bestaat dus niet en daarom hoef je je ook absoluut nooit belazerd te voelen, het is immers onmogelijk om daadwerkelijk belazerd te worden als je kan opzeggen en het is je eigen schuld als je dan tóch genaaid wordt - maar omdat het dan je eigen keuze is wordt je eigenlijk alsnog niet genaaid, of op z’n minst is het dan met toestemming. En wie weet een kusje toe.

Ergo: bedrijf kan nooit iets fout doen. Soort biechten voor bedrijven: gewoon een optie bieden om op te zeggen is het equivalent van alle zonden automatisch vergeven/get out of jail for free.

Nee, daar kan ik het dus niet mee eens zijn. Maar goed.
Dabbel @WhatsappHack21 april 2023 22:41
Ik snap even niet waarom je het extrapoleert naar andere zaken. Kan je dat even uitleggen? We hebben het hier toch over netflix? Als netflix aangeeft dat ze volgende maand de prijs verhogen, waarom ben jij dan genaaid?
Waarom staat Netflix voor jou gelijk aan alle andere bedrijven? Waarom is deze situatie gelijk aan alle andere situaties volgens jou?

Edit:
Hotel heeft 2 soorten kamers. Standaard en luxe.
Standaard kamer heeft 1 of 2 bedden.
Luxe kamers heeft altijd 2 bedden.
Je hebt een luxe hotelkamer voor 1 persoon geboekt. Het hotel heeft zelfs weggekeken toen je iemand anders daar liet slapen voor geld.
En nu ga je zeuren dat het hotel nieuwe regels gaat invoeren, zodat dit niet meer kan 8)7

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 23 juli 2024 00:51]

EnigmaNL @Dabbel19 april 2023 10:40
Je leest maar half.

Als je goede beeldkwaliteit wilt wordt je gedwongen om een abonnement te nemen voor 4 schermen. De twee zijn niet los van elkaar te krijgen. Daarnaast kun je die 4 schermen dus niet eens delen tenzij je nog meer gaat betalen.

Dat is waarom hij en vele anderen zich genaaid voelen.

In het leven wordt je over het algemeen nergens toe gedwongen, mag je je dan nergens genaaid over voelen?
Dabbel @EnigmaNL19 april 2023 18:53
Dat is denken als een slachtoffer. Jij voelt je alleen genaaid omdat ze 4 schermen aanboden. Maar als ze precies dezelfde prijs hanteerden voor 1 scherm, voel jij je dan nog genaaid?
Zij gedoogden account delen en nu niet meer, je hebt gewoon een tijdje lekker goedkoop kunnen kijken. En je wordt van te voren gewaarschuwd. Als je vind dat je te veel betaald voor te weinig en je blijft betalen, dan ben jij jezelf aan het naaien.

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 23 juli 2024 00:51]

EnigmaNL @Dabbel19 april 2023 21:17
Dat is denken als een slachtoffer. Jij voelt je alleen genaaid omdat ze 4 schermen aanboden. Maar als ze precies dezelfde prijs hanteerden voor 1 scherm, voel jij je dan nog genaaid?
Haha denken als een slachtoffer. Wat een bullshit. Die onnodige koppelverkoop is een van de redenen waarom Netflix zoveel haat krijgt over hun achterlijke beslissingen.
Zij gedoogden account delen en nu niet meer, je hebt gewoon een tijdje lekker goedkoop kunnen kijken. En je wordt van te voren gewaarschuwd.
Dat is onwaar. Netflix heeft het zelf gepromote (de tweets zijn nog zichtbaar op hun Twitter). Daarnaast mocht het volgens de Nederlandse voorwaarden ook gewoon (totdat ze die aangepast hadden), de oude versie daarvan is ook nog te vinden.

Netflix is gewoon een hebberig klotebedrijf geworden net als zovelen en dat schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat en daarom voelen mensen zich genaaid. Netflix was ooit het bedrijf dat verandering bracht door streamen op de markt te brengen voor een goede prijs en je kon het ook nog eens met je familie delen (zoals Netflix zelf op allerlei kanalen aanmoedigde).
Dabbel @EnigmaNL19 april 2023 22:00
Welke koppelverkoop bedoel je?
Ze veranderen de regels. Ze waarschuwen je van tevoren. Je mag beslissen of je meedoet.
Hoe duidelijker wil je het hebben 8)7
Word je boos als appie morgen de komkommer duurder maakt? Of mogen ze ook nooit meer de prijs aanpassen? 8)7
Als het te veel kost en je kan niet stoppen, dan ben je net een junk en ben je door Netflix de dealer gehosseld. FOMO

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 23 juli 2024 00:51]

EnigmaNL @Dabbel20 april 2023 09:18
Welke koppelverkoop bedoel je?
Lezen is niet je sterkste vak zie ik. De koppelverkoop waarbij ze de kwaliteit aan het aantal schermen koppelen terwijl er geen noodzakelijke relatie tussen de twee is.

Als jij dus voor jezelf een abonnement met 4K wilt moet je toch voor vier schermen betalen terwijl je dat niet nodig hebt.

Stel je voor dat je naar de Appie gaat en als je de komkommer wilt die geen lelijke plekken en gaten heeft je er gelijk ook 4 moet kopen terwijl je er maar 1 nodig hebt. Oh en je moet ze alle 4 ook nog eens zelf opvreten.

Wat Netflix doet is gewoon ontzettend anti-consument. Gelukkig heb ik mijn abbo vorig jaar al opgezet en draait mijn Plexflix weer overuren.

[Reactie gewijzigd door EnigmaNL op 23 juli 2024 00:51]

Dabbel @EnigmaNL20 april 2023 16:06
Je noemt de föhn in je hotelkamer zeker ook koppelverkoop, als je het niet gebruikt 8)7
Je noemt de andere stoelen in de trein zeker ook koppelverkoop, omdat je het niet gebruikt.
andere nummers op spotify ook koppelverkoop, omdat je ze niet beluisterd.
De bandwith van je internet is zeker ook koppelverkoop als je het niet gebruikt
Je kan niet alles koppelverkoop noemen, als je het wilt. Ze hadden je ook 1 scherm kunnen geven voor hetzelfde geld. Nu krijg je er 4 en heb je al die tijd goedkoop kunnen sharen. En dan zeuren dat je nu de normale prijs moet betalen 8)7

Ook nog zeuren terwijl je niet eens een abo hebt 8)7
Je wordt boos op de prijsverhoging bij appie en je bent daar niet eens klant, hahahahaha 8)7
Ben wel blij dat jij de mensen steunt die goede content maken, oh nee, doe je ook niet.

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 23 juli 2024 00:51]

EnigmaNL @Dabbel20 april 2023 16:09
Haha, jij snapt er echt helemaal niets van.
Dabbel @EnigmaNL20 april 2023 16:10
Wow, je argument is niet zo sterk.
Blijf de creators niets steunen met je piraterij, goed bezig.

[Reactie gewijzigd door Dabbel op 23 juli 2024 00:51]

EnigmaNL @Dabbel20 april 2023 16:12
Omdat het niet uitmaakt wat ik zeg, jij komt met totaal scheve vergelijkingen en denkt daarmee mijn argumenten te ontkrachten. Verdere discussie heeft op die manier dus geen zin.
Dabbel @EnigmaNL20 april 2023 16:44
Want je kan de föhn niet afzonderlijk huren. Dat is volgens jou koppelverkoop toch? 8)7
EnigmaNL @Dabbel20 april 2023 16:54
Slechte vergelijking want een föhn zit in elke kamer.

Stel je even voor dat de föhn geen onderdeel was van de standaarduitrusting, dus je hebt kamers met en zonder föhn.

Jij wil een kamer voor 1 persoon met föhn. Het hotel zegt dat je alleen een föhn krijgt wanneer je een kamer neemt voor 2 personen ook al ben jij alleen. Dat is koppelverkoop. Het wel of niet hebben van die föhn moet niet afhankelijk zijn van andere zaken zoals grootte van de kamer.

Bij Netflix is het dus net zo. Als jij 4K wilt (de föhn) maar geen tweepersoonskamer (de 4 schermen van Netflix) kan dat dus niet. Dat is dus koppelverkoop.
Dabbel @EnigmaNL20 april 2023 18:18
Maar de 1 en 2 persoonskamer zijn even duur. Er zit alleen een extra bed en jouw föhn in. Dat is het hele punt. Hahahahaha
Dabbel @EnigmaNL23 april 2023 21:50
Hotel heeft 2 soorten kamers. Standaard en luxe.
Standaard kamer heeft 1 of 2 bedden.
Luxe kamers heeft altijd 2 bedden.
Je hebt een luxe hotelkamer voor 1 persoon geboekt. Het hotel heeft zelfs weggekeken toen je iemand anders daar liet slapen voor geld.
En nu ga je zeuren dat het hotel nieuwe regels gaat invoeren, zodat dit niet meer kan 8)7
GekkePrutser @WhatsappHack19 april 2023 10:34
Bestaande abonnees waarbij het altijd mocht en aangemoedigd werd, moeten dat beleid gewoon gegrandfathered krijgen
Vind ik ook, maar Netflix zit met het probleem dat ze aan hun marktverzadiging zitten, meer kijkers dan dit krijgen ze niet meer. De mensen die nu nog geen netflix kijken, willen het niet. De investeerders willen altijd maar meer. Dus grijpen ze naar dit soort dingen: Iedereen een eigen abo laten nemen. Als ze de bestaande gebruikers uitsluiten dan zet het geen zoden aan de dijk want iedereen die dat wil kijkt toch al wel (al dan niet op eigen abo dan wel op dat van iemand anders). De organische groei is nu toch minimaal.

Tijdens de 'groeifase' geven investeerders niet zo om de winst. Stijgende lijnen moeten ze zien, of in geld of in klantenaantallen. In de eerste fase is dat alleen de klantenaantallen en mag de winst opgegeven worden of mag er zelfs geld bij (growth hacking). Is de grens van het maximaal aantal klanten wereldwijd bereikt, dan blijft er alleen geld over om te laten stijgen, en er moet elk jaar weer meer geld uit elke klant getrokken worden. Uiteindelijk knapt de bubbel en gaat het bedrijf kapot. Investeerders hebben geen interesse meer in een bedrijf dat gewoon goede zaken doet met zeg maar 10% winstmarge, het moet onrealistisch stijgen tot het klapt.

Daarom kunnen nieuwkomers zoals Prime gewoon abootjes voor 3 euro per maand bieden, ze subsidieren enorm en hoeven nog geen winst te maken. En loopt Netflix te denken over hoe ze uit elke klant nog meer kunnen halen.

Zie ook: Platform enshittification.

[Reactie gewijzigd door GekkePrutser op 23 juli 2024 00:51]

onecht @WhatsappHack19 april 2023 10:25
Ik snap je punt, maar om even advocaat van de duivel te zijn..

Het gaat hierbij wel om een maandelijks opzegbaar abonnement.
2green @WhatsappHack19 april 2023 10:27
Lol om de Arrrr matey... grappig en een creatieve manier om dit correct te communiceren.
k995 @WhatsappHack19 april 2023 10:25
"pure naaierij" ? Neen gewoon betalen voor de diensten dat je afneemt? Wil je dat niet, neem dan gene netlix abboenemtn, heel simple.
WhatsappHack
@k99519 april 2023 10:33
Uh ik krijg Netflix alles behalve gratis hoor, betaal zeker voor de dienst. Misschien eerst even de hele post lezen?
k995 @WhatsappHack19 april 2023 10:46
Die uitspraak is nu 6-7 jaar geleden en was meer bedoeld als "eens laten uitproberen" niet "de kosten drukken door je abbonement te herverkopen" . En netflix bied meer content aan dan vroeger, en ja dat kost geld.

Nogmaals als je niet akkoord daarmee bent, neem dan niet die dienst af "genaaid" is alsof ze je opgelicht hebben wat 100% onzin is. Je betaald voor wat je krijgt.
Joey-94 @k99519 april 2023 11:42
Meer content dan vroeger? Door het vertakken van alle streaming diensten zijn alle A films weggekaapt en heb je nu bijna alleen nog maar B films en netflix originals.
Lijkt misschien dat er meer content is maar als 8 van de 10 series allemaal na 1 seizoen gecanceld zijn dan tel ik die niet mee, ik ga ook geen film voor 20% kijken en het eind blijft voor altijd een raadsel..

En hoezo mag je jezelf niet genaaid voelen als een bedrijf hun voorwaarden extreem veel wijzigt, alleen maar omdat je het op kan zeggen??

Als ik jou een luxe auto verkoop met 4 plaatsen en jij gebruikt die wagen een paar jaar en bent er aan gewend dat je lekker 3 mensen mee kan laten carpoolen, en dan zeg ik ineens ohja weet je wat, vanaf nu is het illegaal om te carpoolen... Dusja verkoop je auto maar als je het er niet mee eens bent of betaal al die benzine nu maar in je eentje of ga maar rijden in een oud krot want we hebben geen luxe auto met maar 1 stoel.
Dan voel jij je toch ook genaaid ofniet..
k995 @Joey-9419 april 2023 11:45
Domme vergelijking.

Beter zou zijn: je huurt een wagen, met als voorwarde dat jij of je familie ermee mag rijden.
Tuurlijk denk je slim te zijn en onderverhuur je die ook aan je buurman. je weet dat ze dit toch niet kunnen controleren.

paar jaar later kunnen ze dat wel en nu voel jij je genaaid? Tja, zeg je abboenement op als het te duur is, in tegenstelling tot ene auto die je kocht kan je dat op elk moment doen en je bespaard je nog geld uit ook.
Joey-94 @k99519 april 2023 12:27
Nee want in het begin heeft de "verhuurder" nog specifiek geroepen dat het OK was dat je met je vrienden en uitwonenden familie deelde. Dat was de hele marketing strategie om ervoor te zorgen dat je er aan begon. "love is sharing your netflix account" en dat soort meuk.

Voor nu zijn de opties te beperkt voor de wijziging die ze doorvoeren.
Als je in 4K wilt kijken, dan zit daar aan vast dat je op 4 schermen tegelijk kan kijken. Maar omdat je op 4 schermen kan kijken is het natuurlijk wel duurder. Maar nu je het account niet meer mag delen heeft de meerderheid helemaal niks meer aan die meerdere schermen want je kijkt toch thuis alleen of samen naar het zelfde scherm.
Dus moet je of downgraden naar mindere kwaliteit, of in je eentje dat dure abonnement blijven betalen die maar voor 25% gebruikt wordt.

Tot ze met de optie komen om 4K voor 1 scherm te streamen voel ik me genaaid, ze weten namelijk donders goed wat ze aan het doen zijn bij Netflix. Veel mensen willen toch graag gewoon in 4K kijken want je hebt niet voor niets die tv daarvoor gekocht en bij Netflix blijven ze hun dure prijs hanteren omdat je 4 schermen kan gebruiken (in hetzelfde huis) terwijl vele mensen dat straks nooit meer gaan gebruiken.
k995 @Joey-9419 april 2023 12:50
Neen die verhuurder zei dat ok het was dat je vrienden en familie er eens mee konden rijden om te zien hoe de wagen hen beviel, niet dat ze komende decenia er ook mee konden rijden.

EN 4k IS duurder of dat nu op meerdere schermen draait of niet, als je niet met netflix akkoord bent genoeg andere streaming diensten. Je voelt je genaaid omdat je niet een goedkoop abbonement op jouw wensen aangeboden word tja ...
Johnny D @crzyhiphopazn19 april 2023 10:23
Enige logica in de accounts bij Netflix zelf zou ook wel handig zijn (want daarom wordt het allemaal gedeeld)
Als ik 1 4k tv heb moet ik wel voor 4 tv's betalen , al gebruik ik ze niet
Het gaat alleen maar over elk jaar meer verdienen , maar ze waren eerst de enige en ze zullen toch wel snappen wat concurrentie is en of betekent en dat er nu meer en vaak betere keuzes zijn (want de lay-out en zoek functie is echt een drama)
crzyhiphopazn @Johnny D19 april 2023 10:30
4K streams kost dataverbruik.
Daarvoor moet er betaald worden bij de netwerkproviders.
ik begrijp dat meer data een hogere kostenplaatje met zich mee brengt.
Tenslotte Netflix is geen liefdadigheidsinstelling.

Concurrentie hebben ze zeker en dat maakt dat ze het account sharing idee tegenwillen gaan gefaseerd testen.
En natuurlijk public opinion eerst zijn gaan peilen online.

Lay-out en zoek functie is bij iedereen hetzelfde.
PC/Laptop/tablet/smartphone werkt goed en snel.
In-apps van TV's zijn niet de snelste maar dat komt door de hardware van de TV zelf.

Ben benieuwd hoe het in de toekomst werkt op mijn Car infotainment systeem (BYD Atto3 Android based)
Johnny D @crzyhiphopazn19 april 2023 10:39
Dus volgens jou zijn 4 HD streams gelijk aan 1 4K stream :) :)
En qua lay-outs en zoek functie zit er dus echt wel degelijk verschil bij de streamingsdiensten en het product waar je op kijkt
crzyhiphopazn @Johnny D19 april 2023 10:46
Hangt van de bitrate af die ze afgeven.
Ik heb geen inzage in hoeveel data Netflix verbruikt en daarvoor moet aftikken, maar gratis zal het niet zijn.
beeldbuijs @crzyhiphopazn19 april 2023 13:00
Wat @Johnny D bedoelt is dat je nu net zo veel betaalt voor 4 streams als je betaalt voor 1 stream van 4K.

Hoe je het ook wendt of keert, dat is onredelijk. Sowieso is er veel meer vraag naar 1 x 4K.

Dit is een obstakel wat Netflix heel bewust zelf heeft opgeworpen en tot op de dag van vandaag blijft handhaven.

Ze hebben zelf een systeem opgezet waarvan ze wisten dat het ‘misbruikt’ zou worden omdat het krom in elkaar zit.

En wat heeft Netflix als oplossing bedacht? Nu moeten alle kijkers ook weer een abonnement nemen voor 4 schermen. Een abonnement dat ze sowieso niet nodig hebben want ze hadden blijkbaar genoeg aan één scherm van 4K.


Afgezien van de semantische discussie voorspel ik dat het een kwestie van tijd is voor er allerlei technische trucs verzonnen worden om Netflix’ controles te omzeilen.
BruT@LysT @Johnny D19 april 2023 10:56
Ergens natuurlijk niet zo heel ver gezocht, 1080P past immers precies 4x in 2160P (bitrate van de stream even daargelaten)

[Reactie gewijzigd door BruT@LysT op 23 juli 2024 00:51]

Polydeukes @Johnny D19 april 2023 10:34
#Omdenken: je betaalt voor 4K, en je krijgt er gratis de mogelijkheid bij om op 4 schermen te kijken. Het is maar net wat je use case is.
Het gaat alleen maar over elk jaar meer verdienen
Welkom in een vrije markteconomie waar prijselasticiteit van een goed of dienst bepaalt hoe ver aanbieders kunnen gaan. Je ziet al dit soort diensten hetzelfde patroon volgen:
- Bij instap gratis of goedkoop aanbieden en zo veel mogelijk klanten binden
- Prijs verhogen of dienstverlening/kwaliteit verlagen (of beide) en het effect meten
- Op zoek naar een optimum tussen prijs en kwaliteit waarbij de omzet en winst gemaximaliseerd worden

Het heeft dus helemaal niks met onze behoefte te maken, maar alleen maar met wat de meerderheid bereid is om te betalen.
Johnny D @Polydeukes19 april 2023 10:40
Dat weet dus niemand of het zo meer opbrengt want die keus is er helemaal niet en nooit geweest
Polydeukes @Johnny D19 april 2023 10:42
Welke keuze bedoel je? Je hebt altijd een keuze en het effect van prijswijzigingen is prima te meten.
Johnny D @Polydeukes19 april 2023 11:29
dat je 1 4k stream kunt afnemen ipv van 4
beeldbuijs @Polydeukes19 april 2023 11:13
Er ontbreekt een doorslaggevende factor in je rijtje: Monopolie / duopolie door schaalgrootte.

Kapitalisme werkt niet zo fijn meer naarmate bedrijven als Netflix groter worden dan de krachten die ze tegengas moeten geven, zoals overheden en concurrenten.

Wat Netflix, Amazon, Google, Apple, Ahold etc doen is vooral: Handig gebruik maken van het enorme voordeel dat ze hebben vanwege hun omvang.

Je ziet het op allerlei terreinen, zelfs bij specialisten zoals zadenveredelingsbedrijven: Ze kopen elkaar op tot er een internationale gigant overblijft die zo groot is dat ie de markt compleet onder controle heeft.

Waarom dit een probleem is volgens onze huidige maatstaven? Zo’n bedrijf als Algol’s / Albert Heijn hoeft bijvoorbeeld geen prijsafspraken met concurrenten meer te maken, want heeft zelf zoveel marktaandeel dat het de prijzen kan sturen, zowel inkoop als verkoop. En dat gaan we nu merken.

Dat ‘echte prijs’ van de koffie bijvoorbeeld is lachwekkend. AH rekent € 2 voor een koffie en vraagt je dan € 0,10 of zo extra te betalen aan milieuschade. Terwijl ze zelf maar € 0,02 (€ 0,016) betalen aan de koffie die daar in zit.

Oftewel die koffieboeren zitten voor een hongerloontje te werken en zouden voor 1 cent per kopje een stuk beter leven kunnen hebben, maar we maken ons meer druk om de scheten die de koe laat die de melk produceert.
Polydeukes @beeldbuijs19 april 2023 11:39
De klant/consument heeft altijd het laatste woord. Blijkbaar vinden we al jouw argumenten acceptabel, omdat we zelf eigenlijk gewoon geen eerlijke prijs willen betalen. Dat de aandeelhouders hun zakken vullen terwijl de boeren verlies draaien weten genoeg mensen, maar toch doen we er niks tegen, want als het puntje bij paaltje komt, interesseert ons die boer net zo weinig als de scheet uit de koe.
beeldbuijs @Polydeukes19 april 2023 11:55
Veel mensen vinden het niet acceptabel, maar je hebt gewoon geen keus, dat is nou net mijn punt.

Ja, ik koop fairtrade koffie, chocolade en bananen, maar voor het gros van m’n winkelmandje kan dat niet.
Polydeukes @beeldbuijs19 april 2023 11:59
Je hebt altijd de keuze. De vraag is of je de consequenties van die keuze wil en kunt dragen.
Niemand wordt gedwongen om bij de AH boodschappen te doen, laat staan om een Netflix abonnement af te nemen.
beeldbuijs @Polydeukes19 april 2023 12:49
Onzin.

Volgens deze logica kan het halve wetboek de prullenbak in, ‘want je wordt toch niet gedwongen?’

Niemand dwingt je om te veel huur te betalen voor een krot, dus de huurwet is overbodig. De voedsel- en warenwet, de mededingingsautoriteit, de AP, etc.
Polydeukes @beeldbuijs19 april 2023 15:56
Sorry? Onzin? We gaan hier hopelijk toch geen basisvoorzieningen als onderdak en voedselveiligheid die inderdaad in de wet zijn vastgelegd vergelijken met Netflix? Het enige waar Netflix zich wettelijk aan heeft te houden is GDPR en het verbod op prijsafspraken. Hoe duur zij hun dienst maken is niet vastgelegd in de wet, net zo min als dat wij gedwongen worden om Netflix als dienst af te nemen...
beeldbuijs @Polydeukes19 april 2023 22:22
Je wordt toch niet gedwongen die basisvoorzieningen te gebruiken?
Homeland @crzyhiphopazn19 april 2023 10:28
5. Downloaden
6. IPTV

Beiden goede opties, genoeg beschikbaarheid, en eigenlijk geen pak kans zolang je gewoon wat download en niet zelf een torrent website gaat beginnen of vele TB's gaat uploaden.
crzyhiphopazn @Homeland 19 april 2023 10:45
6. als je aanbieder wordt down gehaald dan ben je je IPTV verbinding kwijt (voor zover ik heb ingelezen)

5. is de al oude manier ja.
Ik doe dit voor nieuwe seizoenen van series die hier nog niet aired zijn.
The Blacklist Season 10 bv.
Oon @crzyhiphopazn19 april 2023 10:28
Men moet begrijpen dat account sharing een grijs gebied is
Nee hoor, Netflix heeft het altijd expliciet aangemoedigd in hun marketing, dus niks grijs gebied.

Prima dat ze de regels nu hebben veranderd, maar mensen moeten zich wel realiseren dat dat echt iets nieuws is. Er is geen sprake van dat het werd gedoogd ofzo, het werd gewoon toegestaan.

De befaamde tweet uit 2017 is zelfs nog gewoon online
k995 @Oon19 april 2023 10:50
En is dus niet "altijd" maar "eens 6 jaar geleden" sinds 2020 zeggen ze dit te willen stoppen.
redslow @crzyhiphopazn19 april 2023 10:29
“ Regelt dat je devices 1 x per 30 dagen op het zelfde netwerk zit als de accounthouder.”

En hier komt mijn situatie. Ik heb een Netflix account en ben doordeweeks niet thuis. Mijn werk is dermate ingericht dat ik een appartement heb vanuit het werk. Ik heb daar dus vaste computers staan die niet 1x per 30 dagen op mijn woonadres komen. Terwijl ik wel de account houder ben.

Hierdoor word het voor mij dus dermate omslachtig dat ik moet gaan werken met VPN”s of computers moet gaan sjouwen.

Er zijn ook periodes dat ik 4 aaneengesloten maanden weg ben in het buitenland. Hetzelfde probleem dus.

Het word in mijn geval dermate omslachtig om legaal bezig te blijven dat downloaden weer interessant word.
crzyhiphopazn @redslow19 april 2023 10:51
In jouw geval is dat dus dat je werk die situatie creeert.
Dat is in jouw geval een aparte situatie die niet omschreven staat en Netflix niet vanuit gaat maar wel voorkomt.

Buitenland was volgens mij zo dat daar niet naar gekeken zou worden omdat je idd in het buitenland aan het werk kan zijn.
Volgens mij hebben ze in Europa in ieder geval zo een regeling.
Ziggo Go app werkt daardoor volgens mij Europees gezien.
Ik kon namelijk F1 kijken in het buitenland een aantal jaar geleden toen Ziggo nog alleen recht had.

Correct me if I'm wrong.
redslow @crzyhiphopazn19 april 2023 12:06
Klopt ziggo go werkt Europees. F1TV werkt ook in de landen waar het is. Dus had collega met ziggo go buiten Europa
Kon f1 niet kijken en ik wel.

Uiteindelijk opgelost met VPN.

Ik snap ook wel dat ik een uitzondering ben op de regel. Enige wat ik wil aangeven is dat het je soms moeilijker word gemaakt om legaal bezig te zijn. Wat eigenlijk best gek is
crzyhiphopazn @redslow19 april 2023 12:08
ben het met je eens dat ze ook naar de randzkaen moeten kijken, maar snap dat ze eerst de Majority willen aanpakken.

Zie en hoor dat vaker om mij heen als IT-er in bedrijven.
Managers zeggen vaak eerst het gros en de rest dat zien we dan wel.
The Zep Man @crzyhiphopazn19 april 2023 10:09
En waar ga je dan kijken naar series/films die alleen op Netflix te zien zijn?
Nou...
Geen aanbeveling. Het is wat mensen doen die content exclusief van Netflix kijken zonder Netflixabonnement.

Je lijst mist dus een optie.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 00:51]

FreakGIB @crzyhiphopazn19 april 2023 10:36
5. je stopt en neemt zo nu en dan een abbo als er weer wat is wat je wil zien.
crzyhiphopazn @FreakGIB19 april 2023 11:54
Daar sta je vrij in om het zo op te lossen.
autje @FreakGIB19 april 2023 14:19
Op zich heb je gelijk, maar streamingdiensten parasiteren erop dat veel mensen dat te veel gedoe vinden, en abonnementen gewoon door laten lopen. Voor de consument zou het natuurlijk beter zijn als je gewoon serie X voor bedrag Y online eenmalig kunt huren (één keer kijken), en verder nergens aan vast zit. Maar de dienst draait op 'slapende' abonnees.

Dat geldt overigens voor de meeste zaken waar je een abonnement voor moet afsluiten. Hele volksstammen nemen ook een abonnement op de sportschool in januari, en haken halverwege maart weer af. Maar opzeggen ho maar. Zou natuurlijk ook veel makkelijker kunnen door gewoon per keer te betalen, maar dat levert minder op.
FreakGIB @autje19 april 2023 14:49
Je hebt gelijk, maar dat kwam ook doordat ik mijn account met anderen deelde.
Als dat niet meer mogelijk is en ik daardoor relatief meer moet betalen, ga ik zeker beter opletten.
We zullen zien hoe dit zich in de toekomst ontwikkelt.
Waarschijnlijk krijgen we uiteindelijk weer reclames te zien, omdat het delen van accounts niet meer is toegestaan en veel mensen een eenvoudiger abonnement kiezen.
Toch kan het zijn dat Netflix hiermee nog niet voldoende verdient.
autje @FreakGIB19 april 2023 16:02
In sommige landen kun je al een goedkoper abonnement krijgen met reclame:
nieuws: ‘Ongeveer 20 procent van nieuwe Netflix-klanten in VS heeft abonnemen...

Als dat voor Netflix een lucratievere oplossing wordt zullen ze iedereen die kant op pushen.
lenwar
@crzyhiphopazn19 april 2023 11:15
En waar ga je dan kijken naar series/films die alleen op Netflix te zien zijn?
Nou ja.. Niet dan.
Dan ga ik wat anders kijken.

De titel is niet mijn doel. Ik wil geëntertained worden. Dat hoeft niet per se een Netflix serie of film te zijn. Voor Netflix 5 anderen. Ik kan natuurlijk er ook voor kiezen om eens de zoveel tijd is een maandje Netflix te nemen om de betreffende serie/film te kijken en dan weer stoppen. Dan wordt een beetje zoals vroeger bij de videotheek.

Is het optimaal? Zeker niet. Maar het werkt wel.
Glashelder @crzyhiphopazn19 april 2023 10:25
En waar ga je dan kijken naar series/films die alleen op Netflix te zien zijn?
Gewoon niet.

Kijk wat anders op een alternatieve dienst of ga lekker naar buiten.
Plexodus @Glashelder19 april 2023 12:02
Precies. Ik snap niet waarom mensen denken dat ze het 'recht' hebben een product te consumeren. Alsof ze verplicht worden het dan maar te stelen via piraterij, het is een mentale behoefte, geen fysieke noodzaak. Maar goed, ben benieuwd hoe over 10 jaar het medialandschap er uit ziet, mijn tv-abonnement is al opgezegd in 2013. En SBS6 schijnt nog steeds te bestaan.
Pablo @supersnathan9419 april 2023 10:05
Dat doen mensen toch ook ?
Ze laten hiermee zien dat ze Netflix willen blijven gebruiken en conformeren aan de ToS ?

Wellicht niet hoe jij het graag had gezien, maar mensen laten exact hun portomonee spreken nu
Sinester @Pablo19 april 2023 10:29
Dat is juist het hypocriete aan dit alles, mensen maar zeuren over de prijzen en dergelijk, maar ondertussen blijven ze gewoon doodleuk betalen

Zelfde met bijvoorbeeld GPU's.. niemand mee eens dat het zo duur is, maar toch blijven mensen het kopen waardoor de fabrikant ook geen noodzaak ziet zich aan te passen

Dus imo laten mensen echt niet zien dat ze het er mee eens zijn omdat ze betalen, maar ze laten vooral zien dat ze niet bereid zijn hun normale leven op te geven of zich aan te passen voor zulk soort zaken
timberleek @Sinester19 april 2023 10:39
Deel heb je het natuurlijk ook maar te accepteren.

Ik kan klagen over hoge benzineprijzen, maar daar heeft mijn lege tank geen boodschap aan.
Natuurlijk kun je soms heroverwegen om met de auto te gaan. En over het grotere plaatje zou je bijvoorbeeld een EV kunnen overwegen. Maar tot die tijd heb je het ondanks de onvrede het maar (deels) te accepteren als je ergens heen wilt/moet.

Je kan klagen over dure GPU's, maar als die van jou kapot is heb je het maar te accepteren of te stoppen met gamen.
lenwar
@Sinester19 april 2023 11:11
Dat is juist het hypocriete aan dit alles, mensen maar zeuren over de prijzen en dergelijk, maar ondertussen blijven ze gewoon doodleuk betalen
Misschien zijn het andere mensen? Misschien zijn de mensen die alleen maar klagen niet de mensen die het houden?

Begrijp me niet verkeerd. Als ik straks m'n account niet meer kan delen, gaat Netflix bij mij ook de deur uit en dan zal ik eens in de zoveel tijd weer is een maandje nemen of zo als ik een seizoen van een serie wil zien.

Het klagen kan natuurlijk ook een beetje populistisch gedoe zijn hè? Een beetje mee doen met de meute.

Onder aan de streep komt het er op neer. Vind iemand het, het geld waard. Zo ja, dan houd iemand het, zo niet, dan stopt iemand er mee. Het is aan Netflix (en alle andere bedrijven) om de gouden middenweg te vinden tussen een hoge winst per klant en veel klanten.
watercoolertje @supersnathan9419 april 2023 10:18
Het punt is juist dat we nu met de portemonnee moeten stemmen
Doen die mensen toch? Ze stemmen dus voor om het toch te blijven gebruiken en dus (meer) te betalen.

Daarnaast geloof ik niet in stemmen met je geld bij grote bedrijven, dat werkt in een kleine markten natuurlijk prima maar niet (meer) naarmate een bedrijf een markt kan aanboren van miljarden mensen.
Alxndr @supersnathan9419 april 2023 10:15
Het werkt in de hand dat bedrijven klanten willen laten betalen voor de producten/diensten die ze gebruiken? :o :o :o Dat kunnen we niet hebben!

Het was leuk zolang het duurde, net als downloaden. Nu er bruikbare en betaalbare alternatieven zijn vind ik het laf om zo te gaan schreeuwen.

Gebruik gewoon het account van je moeder zoals ik ook nog doe, maar ga het niet aan de grote klok hangen en de anti-moraalridder uithangen.
BennyV @Alxndr19 april 2023 10:22
Het "Anti-moraalridder" gedeelte is vooral dat Netflix jaren heeft geroepen.
"Love is....Sharing your Netflix account".
en nu krijg je dit.

Mij maakt het niet zo veel uit. Het is zo een rommel met abbo's in huis, dat ik sowieso weet dat ik te veel betaal...

Ik heb Netflix, en deel dat met een vriendin in ruil voor Disney.
Krijg Videoland van mijn ouders, omdat je nu eenmaal al die streams hebt.
Mijn vriendin heeft Netflix, en deelt dat met haar zus voor Disney.
We hebben Samen Prime.
We hebben samen HBO, die delen we ook weer met iemand, ik weet niet eens wie. Regelt mn vriendin.
Ik heb geen idee meer, ik betaal ook nog ergens voor Ziggo, omdat het maar iets extra kost op alleen internet, en het fijn is om soms nog klassiek TV aan te zetten....

Waarschijnlijk ben ik goedkoper uit als huishouden als we niet meer mogen delen, omdat we dan ook de helft op kunnen zeggen...

[Reactie gewijzigd door BennyV op 23 juli 2024 00:51]

k995 @BennyV19 april 2023 10:52
Je bedoelt dat ze dit enkele malen vermeld hebben, met als reden dat ze het neit slecht vinden zodat mensne het even kunnen uitproberen? EN sinds 2020 dit willen tegengaan?

Mensne horen gewoon wat ze willen en gebruiken dat als excuus.
dengregg @BennyV19 april 2023 11:03
love is ook minstens 1 keer per maand op bezoek gaan :p
BennyV @dengregg19 april 2023 11:05
Tjah, voor ons in nederland geen probleem.
In de States, waar het "normaal" is om aan de andere kant te gaan studeren....
lenwar
@BennyV19 april 2023 11:20
Het "Anti-moraalridder" gedeelte is vooral dat Netflix jaren heeft geroepen.
"Love is....Sharing your Netflix account".
en nu krijg je dit.
Klopt. Bedrijven veranderen nou eenmaal wel is van motto.

Google had ooit "Don't be evil" en nu.. Tsja... En toch blijven mensen Google/Alphebet producten gebruiken...
EA had ooit "Challenge everything" (nu zijn ze de grootste 'meer-van-het-zelfde' toko in de industrie)
EA Sports had ooit "It's in the game" (nu gaan de spellen meer om de gok-elementen dan het spel)

Facebook en Twitter noemen zich ook nog steeds 'Social' media, waar het merendeel van het platform reclames is en zo nu en dan is een persoonlijk berichtje van een particulier er tussen. Enzovoorts.


Het is niet raar dat bedrijven van werkstijl veranderen...
k995 @supersnathan9419 april 2023 10:18
Wat ? Dat je betaald voor wat je afneemt? Oh de horror.
supersnathan94
@k99519 april 2023 11:20
Ik betaalde al eerlijk voor wat ik afnam, een UHD pakket met vier simultane streams die ik mocht gebruiken binnen huiselijke kring.

Nu moet ik daar veel meer voor gaan betalen (komt waarschijnlijk €18 bij) en ik krijg er alleen maar gedoe voor terug.
k995 @supersnathan9419 april 2023 11:23
EN je mag nog steeds doen, hier is er nog niks veranderd.
En als men dit ooit hier aanpast en wat netflix als "huiselijke kring" ziet komt neit overeen met wat jij dat ziet: je kan altijd opzeggen als je dat te duur vind.
supersnathan94
@k99519 april 2023 11:26
EN je mag nog steeds doen, hier is er nog niks veranderd.
Zeker niet. Dat hebben ze vorig jaar heel sneaky uit de voorwaarden gehaald (aangepast naar huishouden), maar ze geven je natuurlijk geen changelog, dat mag je zelf gaan uitzoeken.
en wat netflix als "huiselijke kring" ziet komt neit overeen met wat jij dat ziet
ik hanteer daar de definitie zoals de wetgever deze heeft bepaald. Dus als Netflix het niet op die manier ziet moeten ze de term niet gebruiken.

En ja ik ben er dan ook weg. Zoek het maar uit met je gedoe. Ik moet voor exact hetzelfde meer dan het dubbele gaan betalen. Dikke doei.
supersnathan94
@k99519 april 2023 16:16
Dat iemand nog anders het niet erg vind om enkele euro's meer te betalen zodat ze meerdere accunts kunnen kijken?
Het is niet enkele euro’s meer. In veel gevallen is het meer dan een verdubbeling van de kosten voor exact hetzelfde.

Vorig jaar rond deze tijd betaalde je €14 voor UHD 4 streams simultaan met maximaal 6 profielen binnen huiselijke kring. Nou prima. Dat is te overzien. Kost ongeveer hetzelfde als een standaard TV pakket bij een gemiddelde aanbieder zoals t-mobile of KPN.

Zo meteen betaal je voor diezelfde situatie €14 PLUS (waarschijnlijk) €6 euro voor profielen buiten het huishouden, maar binnen de huiselijke kring. In ons geval zou dat dan totaal op €50 uitkomen. Als het überhaupt ap kan want volgens mij kun je er maximaal 3 toevoegen dus dan worden het al twee accounts met ieder 3 profielen zeg maar (€72).

Dat is niet enkele euro’s meer maar ruim een vervijfvoudiging.
k995 @supersnathan9419 april 2023 16:44
De prijs stijging (belgie) in belgie was 2021 van 16->18 euro voor 4 schermen 4k. Betwijfel dat dit in nederland jaar later was ? Dus neen 14 euro is ergens 2019 of vroeger (belgie toch). Dat was 4 tegelijk en 5 profielen (je haalt profielen en tegelijk kijken door elkaar staat los van elkaar)

De verhogingen in europe zijn ook tussen de 4-6euro tot nu.

Dus zelfs al gaf je vroeger je account aan 3 anderen die elk blijkbaar maar 1 user hadden.
Dan ga je nu van 18 euro
naar 18 euro + 6 + 6 + 18 of 48 euro. Geen vervijfvoudiging dus, zelfs niet in de buurt van dat.

En dit was zoals al gezegd, niet toegestaan door neflix, je kon dat doen omdat ze dit al jaren niet wilde of konden controleren en/of er tegen optreden.
supersnathan94
@k99519 april 2023 18:32
Dat was 4 tegelijk en 5 profielen (je haalt profielen en tegelijk kijken door elkaar staat los van elkaar)
Oke 5 profielen dan, maar lees de zin nog een keer, de 4 simultaan staat er duidelijk ;).
De prijs stijging (belgie) in belgie was 2021 van 16->18 euro voor 4 schermen 4k. Betwijfel dat dit in nederland jaar later was
Ik heb de afschriften niet om het op te zoeken, maar een artikel van android planet gaf op 10januari 2023 nog €15,99 aan en de website in NL nu zegt ook 15,99. Dus oke een euro hoger, maar geen €18 hier iig.

Artikel van metro van 7 oktober spreekt over een onmiddellijke verhoging naar 13,99 naar €15,99. Dus ik zat er inderdaad iets naast.
En dit was zoals al gezegd, niet toegestaan door neflix, je kon dat doen omdat ze dit al jaren niet wilde of konden controleren en/of er tegen optreden.
Ze konden er niet tegen optreden omdat delen binnen huiselijke kring gewoon toegestaan was tot eind vorig jaar. Een account delen met goede vrienden en familie was dus gewoon toegestaan. Ook als deze niet in hetzelfde huis woonden.
k995 @supersnathan9419 april 2023 19:59
ALs ik het voor nederland opzoek is dat op hetzelfde moment als belgie: oktober 2021 dan gaat de prijs van 14->16 euro .
Ze konden er niet tegen optreden omdat delen binnen huiselijke kring gewoon toegestaan was tot eind vorig jaar. Een account delen met goede vrienden en familie was dus gewoon toegestaan. Ook als deze niet in hetzelfde huis woonden.
Dat is fout en is zo gezegd door netflix. Je vergist je hier in, netflix is hier al jaren tegen.
supersnathan94
@k99519 april 2023 20:40
Dat kan wel zo zijn, maar de Nederlandse wetgever denkt er toch anders over. Dat weten ze ook dondersgoed. Daarom hebben ze het aangepast vorig jaar. 2 november 2021 stond het er namelijk nog wel zo in.
Rossi46 @supersnathan9419 april 2023 11:14
Ik vind Netflix met afstand de fijnste streamingdienst. En dus betaal ik daarvoor. Lijkt me een vrij normale gang van zaken, toch? :)
joepiesaus @supersnathan9419 april 2023 10:05
(*activeert brom stem) Hallo Nathan, hier spreekt de streaming God. U wens is gehoord en komt ter vervulling.
Dark Angel 58 @joepiesaus19 april 2023 11:26
(*activeert brom stem) Hallo Nathan, hier spreekt de streaming God. U wens is gehoord en komt ter vervulling.
Ik zou alle tv en film en ook streamingsdiensten met een vingerknip wereldwijd laten verdwijnen... zodat menselijk ras eindelijk meer natuur weer ziet.
EN JA... we kijken overdreven veel naar TV, telefoon, tablets... de cijfers zijn wel zorgwekkend laatste tijd.
SuperDre
@Dark Angel 5819 april 2023 22:27
Wie ben jij om te beslissen wat ik in mijn vrije tijd doe? Mijn hobbie is oa films en series kijken. Sommige mensen zitten ook dagelijks uren in het fitnesscentrum, anderen zitten uren te lezen, weer anderen lopen uren een rondje. Ieder zo zijn/haar ding.
KoudeAardbei 19 april 2023 10:02
Heel begrijpelijk dat ze deze acties doen tegen account deling! Verbaast me ook niks dat de cijfers dit ondersteunen
TepelStreeltje @KoudeAardbei19 april 2023 10:10
Je vergeet dat Netflix juist mensen adviseerde dit te doen. Het was juist een van de marketingpunten. Dus dat ze het nu ineens omdraaien is wel beetje nasty.
telenut @TepelStreeltje19 april 2023 10:15
dus omdat men ooit zoiets in een tweet heeft geplaatst blijft dit altijd van toepassing?
Denk niet dat het in hun algemene voorwaarden staat alvast...
Sinester @telenut19 april 2023 10:31
als jij als klant gelokt wordt met de belofte dat iets kan, en opeens kan het niet meer vind jij maar prima?

Mensen moeten echt eens ophouden deze praktijken te verdedigen, want zo veranderd er echt nooit wat
telenut @Sinester19 april 2023 15:35
hoe opeens... die tweet is van 2017...
icall5s @telenut19 april 2023 20:18
De middeleeuwen eindigden in 1500, niet in 2017. Het is dus niet alsof 2017 in de middeleeuwen was.
supersnathan94
@telenut19 april 2023 16:18
Stond het wel. Gebruik binnen huiselijke kring. Nu is dat huishouden geworden (vorig jaar ergens).

Ik blijf het herhalen, het heeft volgens zowel de voorwaarden als eigen marketing altijd gemogen, maar nu moet je er gewoon serieus geld voor neerleggen.

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 23 juli 2024 00:51]

telenut @supersnathan9419 april 2023 16:21
Alsof de mensen die het misbruiken dit doen in het kader van de "huiselijke kring". Delen met vrienden en familie is geen huiselijke kring. Kotstudenten zijn twijfelachtig, maar als die af en toe naar huis komen zou dit ook moeten blijven werken.
supersnathan94
@telenut19 april 2023 18:21
Delen met vrienden en familie is geen huiselijke kring.
Binnen de definitie die de wetgever hanteert is dat het wel.
telenut @supersnathan9419 april 2023 18:31
als die bij u thuis zitten ja :-)
supersnathan94
@telenut19 april 2023 18:39
Nee. Want het ging specifiek om gebruik van de dienst én de content. Dus niet alleen de content.

Het uitlenen van een CD, DVD of spel-disc vroeger viel ook onder gebruik binnen huiselijke kring. Het uitlenen van goederen kan dan ook gewoon gezien worden als het delen van account met vrienden.
watercoolertje @TepelStreeltje19 april 2023 10:19
Daar heb ik nog nooit van gehoord, waar is dat advies van Netflix te vinden dan?
BananaHeadz @watercoolertje19 april 2023 10:21
Volgensmij memes als 'love is sharing your netflix password' van de social media afdeling
watercoolertje @BananaHeadz19 april 2023 10:34
Ah jah das niet zo handig, echt advies is het natuurlijk niet.

Dat statement gaat in principe ook op als het niet mag toch, maar het kan ook prima slaan op de andere mensen in je huishouden en dat mag nog steeds, en als laatste, is het raar dat bedrijven of mensen in 6 jaar tijd van gedachten veranderen omdat zaken (de markt in dit geval) ook veranderen?

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 00:51]

dengregg @watercoolertje19 april 2023 11:10
inderdaad, wil gewoon zeggen dan dat je mensen die je graag ziet in je gezin wil opnemen :p
Polydeukes @BananaHeadz19 april 2023 10:37
Het was letterlijk: 'Love is sharing a password'
Er werd met geen woord over hun eigen dienst gerept en uiteraard hebben ze later hun keutel ingetrokken en gezegd dat het volgens hun eigen voorwaarden niet was (is) toegestaan om een Netflix-account te delen buiten het gezin.
supersnathan94
@Polydeukes19 april 2023 16:19
Maar dat was het wel. Ze hebben eerst de voorwaarden aangepast en daarna ineens gesteld, “ja maar mag niet volgens de voorwaarden”. Maarja toen had iedereen al een accountprofiel
supersnathan94
@Polydeukes19 april 2023 18:37
https://help.netflix.com/legal/termsofuse/history

Ze hebben niet all versies er in staan, maar:
2 november 2021:
Sectie 4 sub 2:
De netflix-dienst en content mogen niet gedeeld worden buiten de huiselijke kring

De versie van 5 januari 2023 (huidig) heeft daar staan “buiten het huishouden”. Ik weet vrij zeker dat het er in 2022 nog heeft gestaan, maar daar kun je niks meer over vinden want alle andere wijzigingen worden niet bijgehouden.
k995 @TepelStreeltje19 april 2023 10:24
Neen dat was eerder van "dat ze dit even gebruiken om uit te proberne is positief" dat was trouwens 2016 en sinds 2020 zegt men dat ze teveel accounts zien die permanent delen wat nooit de bedoeling was.

Gewoon een excuus dat sommige verzonnen hebben om te kunnen rechtvaardigen dat ze gaan downloaden terug.
supersnathan94
@k99519 april 2023 16:20
Tot november 2021 was het gewoon toegestaan binnen huiselijke kring.

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 23 juli 2024 00:51]

glennoo @KoudeAardbei19 april 2023 10:12
https://twitter.com/netflix/status/840276073040371712
GertMenkel @glennoo19 april 2023 10:24
Netflix heeft er ook niks op tegen als je je partner met wie je samenwoont een profiel geeft. Of je kinderen, or alle andere leden van je familie.
k995 @glennoo19 april 2023 10:26
2017, het is 2023 en sinds 2020 praten ze erover dat ze dit willen verbieden.
supersnathan94
@k99519 april 2023 16:21
En tot november 2022 stond er nog gewoon in de voorwaarden dat het wel mocht.
k995 @supersnathan9419 april 2023 16:32
Neen, dit is altijd verboden geweest . Waar haal je het dat je je acount aan iedereen kon delen of doorverkopen en dat dit toegelaten was door netflix?
supersnathan94
@k99519 april 2023 18:22
Oke dat is dan weer kompleet het andere uiterste, maar gebruik/delen binnen huiselijke kring was gewoon toegestaan.
k995 @supersnathan9419 april 2023 19:59
Binnen een huishouden, en neen aan je ouders /vriende/kinderen geven die elders wonen valt daar niet onder.
supersnathan94
@k99519 april 2023 20:42
Dat is het nu, dat was het niet. De versie die ze 2 november 2021 hebben uitgebracht had daar (sectie 4 lid 2) geen “huishouden” staan.
k995 @supersnathan9419 april 2023 21:00
https://web.archive.org/w...flix.com/legal/termsofuse

4.2. The Netflix service and any content viewed through our service are for your personal and non-commercial use only and may not be shared with individuals beyond your household.

Stond er wel hoor. Al sinds 2018 , geen zin om verder te zoeken.
supersnathan94
@k99519 april 2023 21:11
Niet in de Nederlandse versie en dat is de versie die hier rechtsgeldig is:

https://help.netflix.com/nl/legal/termsofuse?rev=60535

Das dus de versie van 2 november 2021 en daar zien we onder 4.2 het volgende:
4.2. De Netflix-dienst en de content die via de dienst toegankelijk, zijn alleen bedoeld voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten de huiselijke kring.
De op een na laatste versie zegt inderdaad:
4.2. De Netflix-dienst en de content die via de dienst toegankelijk is, zijn alleen bedoeld voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten je huishouden
En de huidige voegt daar alvast de nieuwe zaken aan toe (5 januari 2023):
4.2. De Netflix-dienst en de content die via de dienst toegankelijk is, zijn alleen bedoeld voor je persoonlijke, niet-commerciële gebruik en mogen niet worden gedeeld met personen buiten je huishouden, tenzij anderszins is toegestaan volgens je abonnement.

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 23 juli 2024 00:51]

k995 @supersnathan9419 april 2023 21:26
Bron?
ALs ik zie :

https://help.netflix.com/nl/legal/termsofuse/history

Staat er wel huishouden, daarbij lijkt mij huiselijke kring of huishouden hetzelfde.

https://www.vlaamswoordenboek.be/definities/term/huiskring

huiskring (zn. m., ~en)

huiselijke kring, verzameling van de mensen die onder één dak als familie bij elkaar wonen

LIjkt me duidelijk dat zowel in het engels als nederlands dit duidelijk was en dat het dus helemaal niet de bedoeling was dat je dit deelde met anderen om kosten te drukken.
supersnathan94
@k99519 april 2023 23:57
Bron?
zie linkje?
Staat er wel huishouden, daarbij lijkt mij huiselijke kring of huishouden hetzelfde.
niet in NL.

https://www.auteursrecht....20familie%20of%20vrienden.
De Auteurswet maakt een uitzondering voor het vertonen van tv- of filmbeelden binnen de huiselijke kring, daarvoor is toestemming van de makers niet nodig. Het begrip 'huiselijke kring' wordt nogal strikt opgevat: het gaat hierbij echt alleen om familie en huisvrienden of een daaraan gelijk te stellen kring. Met een daaraan gelijk te stellen kring worden personen bedoeld waarmee de band nauwelijks minder hecht is dan met familie of vrienden. Een recreatiezaal in een zorginstelling valt daar niet onder. Ook voor een besloten vertoning tijdens bijvoorbeeld een school- of verenigingsavond hebt u toestemming van de rechthebbenden nodig. Een bruiloft zal in het algemeen ook niet onder de besloten kring vallen tenzij het echt een beperkt gezelschap is. Daarnaast mag de toegang tot de vertoning niet tegen betaling zijn, ook niet in de vorm van bijvoorbeeld een abonnement.
k995 @supersnathan9420 april 2023 09:30
zie linkje?
Hier staat dat sinds 2021 gewijzigd, nergens zie ik daar staan wat je zegt dat het dit jaar was .
niet in NL.
In de rest van de wereld is het dat wel, eens gekeken naar de franse en staat net hetzelfde .
Duidelijk een vertaal issue dus dat tot 2021 erin stond. Iets wat ze al sinds 2020 duidelijk zeggen dat niet mag. Sorry je hebt geen poot om op te staan om te doen alsof in 2023 account delen met ja en alleman niet verboden is door netflix.
supersnathan94
@k99520 april 2023 10:07
In de rest van de wereld is het dat wel, eens gekeken naar de franse en staat net hetzelfde .
Dat maakt geen moer uit. Netflix had dat zelf beter moeten gezien het feit dat we hier sinds jaar en dag al uitzonderingen hebben in de auteurswetten die delen van auteursrechtelijke content onder vrienden en familie toestaat met de expliciete term huiselijke kring. En dat is een vrij strikte definitie zoals je ook kunt lezen op die website.
Sorry je hebt geen poot om op te staan om te doen alsof in 2023 account delen met ja en alleman niet verboden is door netflix.
Maar dat zeg ik ook niet. Ik heb vrij expliciet gemaakt dat het binnen huiselijke kring wel zo was en niet dat het al jaren verboden was om überhaupt te doen zoals veel mensen hier blijven volhouden. Dat is simpelweg incorrect. Delen met een random persoon of verkopen via websites was inderdaad niet toegestaan en dat praat ik ook absoluut niet goed, maar we moeten niet netflix gaan verdedigen op zaken die ze eerst expliciet in de gebruiksvoorwaarden hadden staan.
k995 @supersnathan9420 april 2023 10:12
Het gaat niet om verdedigen, het gaat om wat netflix al jaar en dag zegt: dit is niet toegestaan.
Je kan alle excuses verzinnen die er zijn maar de feiten zijn en blijven dat overal inclusief in nederland dit al een hele tijd niet toegelaten is, zowel in hun voorwaarden als wat ze als communicatie naar buiten brengen.

Als dan binnen nu en 6 maand netflix effectief controles begint te doen ligt dat perfect in lijn wat netflix hier en in de rest van de wereld al jaren zegt.

Dit zijn de simpele feiten, en ik kan gerust aannemen dat dit niet leuk is, meer betalen is dat nooit. maar doen alsof dit diefstal en/of onverwacht is is complete onzin . Indien het te duur voor jou is: neem dan iets anders, genoeg streaming diensten of andere legale maniere van kijken die goedkoper zijn.
supersnathan94
@k99520 april 2023 10:55
Het gaat niet om verdedigen, het gaat om wat netflix al jaar en dag zegt: dit is niet toegestaan.
Je kan alle excuses verzinnen die er zijn maar de feiten zijn en blijven dat overal inclusief in nederland dit al een hele tijd niet toegelaten is, zowel in hun voorwaarden als wat ze als communicatie naar buiten brengen.
Sinds netflix in nederland beschikbaar is geweest was het devies “love is sharing a password” op hun social media. Dat hebben ze in 2017 gezegd. In de voorwaarden heeft tot ten minste 2 november 2021 gestaan dat gebruik van de dienst binnen huiselijke kring was toegestaan, iets wat in de Nederlandse auteurswetten heel goed beschreven is en waar heel veel jurisprudentie over te vinden is.

Als Netflix dit op deze manier via social media communiceert en het legal team van een multimiljarden bedrijf dit zo bepaalt (kun je het gooien op een vertaalfout, maar dat hadden goed betaalde legal experts gewoon goed moeten doen), dan kun je er als consument vanuit gaan dat dit ook klopt. Wettelijk gezien had Netflix tot ten minste 2 november 2021 dan ook geen poot om op te staan in Nederland. In andere landen hoogstwaarschijnlijk wel, want daar gebruikten ze het woord “household” en niet om lullig te doen, maar dat woord vertaalt letterlijk naar huishouden. House en hold. Dus een vertaalfout gaat een rechter niet mee akkoord. Zeker niet van een legal team wiens job het is om dit juist goed te doen.

Zij brengen een service uit in Nederland, met voorwaarden in het Nederlands en daar horen Nederlandse wetten bij. Dus wat Netflix in de rest van de wereld doet en vind is leuk, maar ze hebben hier gewoon bepaalde voorwaarden gesteld en die gaan boven uitlatingen die ze doen in de VS.


En ja ik ga ook stemmen met m’n portemonnee. Mij zijn ze kwijt.
k995 @supersnathan9420 april 2023 11:19
Sinds netflix in nederland beschikbaar is geweest was het devies “love is sharing a password” op hun social media. Dat hebben ze in 2017 gezegd.
Dat is zo een non argument sorry.
Sinds 2018 zijn ze heel openlijk geweest dat ze sharing willen verbieden en waren ze actief aan het zoeken naar een oplossing daarvoor of aan het testen daarmee.

Netflix is al jaren hier heel duidelijk in en neen een vage tweet van 6 jaar geleden veranderd daar niks aan.
Zij brengen een service uit in Nederland, met voorwaarden in het Nederlands en daar horen Nederlandse wetten bij. Dus wat Netflix in de rest van de wereld doet en vind is leuk, maar ze hebben hier gewoon bepaalde voorwaarden gesteld en die gaan boven uitlatingen die ze doen in de VS.
En dat doen ze, voorwaarden zijn al lang geleden aangepast en netflix was hier heel duidelijk in, je heb gewoon mensen die excuses zoeken om dit te blijven doen, niks meer.
meganega @k99520 april 2023 13:46
Het maakt helemaal niet uit wat Netflix schrijft, het maakt ook helemaal niet uit wat er in de algemene voorwaarden staat.

Het enige wat uitmaakt is wat Netflix schrijft wat de consument uiteindelijk overtuigt om een overeenkomst af te sluiten.
Als consumenten door het bericht van Netflix denken dat zij hun account mogen delen, en daarom de overeenkomst aangaan, dan is dat een kernbeding. Netflix weet dat dit bericht problematisch kan zijn, en heeft geen actie ondernomen om het bericht te rectificeren.

Dan kun je vrolijk zeggen dat het niet mag, maar Netflix heeft bewezen dat zij hier geen probleem mee hebben.
Het delen van accounts is al tijden duidelijk bij Netflix, dat hebben ze meerdere keren bekend gemaakt. Toch hebben ze het al die tijd toegestaan. Netflix heeft geen actie ondernomen zodra het duidelijk was dat er tegen de overeenkomst in accounts worden gedeeld, en heeft in deze gevallen de overeenkomst ook niet beëindigd. Netflix heeft de overeenkomst doorgezet en het delen van accounts stilzwijgend aanvaard.

Netflix heeft juridisch geen poot om op te staan.
supersnathan94
@meganega20 april 2023 14:55
Nouja het maakt wel degelijk iets uit. Het was eerst immers beperkt toegestaan. Binnen huiselijke kring. Dat mag nu ook niet meer tenzij je daar voor betaald.

Maar inderdaad. Het niet ingrijpen toen dat wel kon maakt het daarmee een gedoog situatie waar een rechter vrij snel korte metten mee maakt.
meganega @supersnathan9420 april 2023 18:22
Het maakt niets uit. Het is op dit moment nog steeds volledig toegestaan.
Diezelfde rechter vindt ook dat je de daad bij het woord moet voegen.

Als je na jaren pas actie onderneemt dan is het gewoon te laat. Ze hebben geen goed antwoord op de meest voor de hand liggende vraag. Waarom heeft u niet meteen aan de bel getrokken?
Netflix weet dit, en is als de dood voor juridische actie.
k995 @meganega20 april 2023 15:30
Netflix weet dat dit bericht problematisch kan zijn, en heeft geen actie ondernomen om het bericht te rectificeren.
Het gaat hier over een maandelijks opzegbare dienst. Netflix heeft al de laatste 6 jaar duidelijk gemaakt dat dit niet mag. Je kan nu dus niet afkomen dat netflix dit nog toestaan dat is gewoon compleet en totale onzin.

Het mag niet, staat zo al bijna 2 jaar in de voorwaarden en altijd overal buiten nederland, in al hun communicatie de laatste 5-6 jaar is dit ook duidelijk gezegd dat dit niet mocht EN dat ze binnenkort maatregelen gingen nemen.

JIJ hebt dus geen poot om op te staan als morgen netflix dit verbied. Indien je dit nog doet heeft netflix alle recht je account te beperken of gelijk wat de sanctie hiervoor is en die voorzien is hiervoor.
meganega @k99520 april 2023 18:04
Ik heb gelijk en jij niet. Ga direct naar de gevangenis, ga niet door start. U ontvangt geen ƒ 20.000.

Netflix heeft niks, alleen masochisten op een internetforum die ze volledig aflebberen en blijven volhouden dat je leuk en aardig consumenten mag misleiden en misbruiken.
icall5s @k99519 april 2023 20:44
De middeleeuwen eindigden in 1500, niet in 2017. Het is dus niet alsof 2017 in de middeleeuwen was.
crzyhiphopazn @glennoo19 april 2023 10:20
in 2017 waren er niet massaal andere streamingdiensten.
De markt is veranderd en vind het logisch dat Netflix dan weer naar manieren kijkt om meer winst te maken.

Hierbij komt nog dat er dan meer budget is om Netflix original content te maken.
BiaggioLuciano @crzyhiphopazn19 april 2023 13:55
Hierbij komt nog dat er dan meer budget is om Netflix original content te maken.
Dit is denk ik ook de echte reden voor de prijsverhogingen nu, zeker aangezien de concurrentie zo goedkoop is. Want laten we eerlijk zijn, als alle studio’s een eigen streaming service hebben, dan zit Netflix alleen vol met Netflix originals en exclusives. En wat zijn nu precies hun franchises? Stranger Things en de Flanagan-verse zijn de enige twee die ik momenteel kan bedenken die nog actief kunnen groeien. Ze moeten nog steeds een volwaardige studio worden om de concurrentie aan te gaan. Zelfs Amazon heeft John Clancy en Lord Of The Rings en James Bond.

[Reactie gewijzigd door BiaggioLuciano op 23 juli 2024 00:51]

crzyhiphopazn @BiaggioLuciano19 april 2023 14:16
Netflix originals zijn op zich veel goede series en films.
Anime is waar ze zich laatste tijd vol op hadden gegooid met veel goede anime series.

Niet dat je anime niet kan streamen ofzo buiten netflix om zonder geo-blocking.

Zolang ze het geld gebruiken om content mee te maken en dat het kwalitatief oke/goed is heb ik er minder moeite mee.
Content creators op YT / TikTok / Instagram zijn eigenlijk hetzelfde ze willen geld genereren op een platform.
Patrick22221 19 april 2023 10:03
Ah, in amerika nemen het aantal abonnees af. Daar staat momenteel amazon prime nummer 1. Mede omdat hun met hun abbo extra diensten leveren dmv hun webshop.

Hierdoor staat wat netflix verteld in schril contrast met de werkelijkheid.


Voor info zie https://youtu.be/uyEhc_OnGuQ


Gelukkig bezit ik een iPhone met een AppleOne abbo.

Hier zit AppleMovies bij inbegrepen en komt er met de maand, nieuwe super gave content uit voor een goed bedrag.

[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 23 juli 2024 00:51]

BulMi @Patrick2222119 april 2023 10:18
Ik heb ook een appleOne abbo, maar wat is de super gave content die maandelijks uitkomt? Van de streamingsdiensten die ik uitgeprobeerd heb vind ik die van apple toch wel het meest tegenvallen.
Patrick22221 @BulMi19 april 2023 19:30
Nou deze series / films van Apple vind ik zeer goed

Coda
Extrapolations
Liaison
Invasion
Foundation
Tehran
The after party
Five days at memorial
Finch
Palmer
Causeway
Moet ik door gaan?

Nou niet zo negatief zijn, het leven is daar te mooi voor

En wist je dat AppleMovies in de USA nog meer content heeft? Ze zijn druk aan het werk on dat ook in de EU uit te brengen.

Blijft er bij dat wij EU-lingen totaal niet Apple minded zijn. Gros van de mensen heeft een android.
Lastige keuze voor Apple om alles zomaar dan uit te brengen. Ze doen dat dus stapsgewijs. Dat gaat ze goed af!

[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 23 juli 2024 00:51]

BulMi @Patrick2222120 april 2023 09:15
Ik ben juist redelijk apple minded, macbook pro, ipad, iphone, apple watch. Over alles heel erg tevreden en zal niet snel overstappen naar iets anders.

Maar voor mij(en de aanhang thuis) blijft de content gewoon tegen vallen, Met alleen 3 maanden netflix zou bij ons niemand klagen, maar als we 3 maanden alleen apple moeten doen zullen de bij mij thuis meerdere mensen klagen dat er niks leuks te zien is op tv.
WhatsappHack
@Patrick2222119 april 2023 10:15
Als ik het artikel zo lees, dan telt Netflix de mensen die een paar dollar extra betalen om het account te mogen delen als losse abonnees. Dat is ook een manier om de statistieken te bekijken ja.
geert1 @Patrick2222119 april 2023 11:32
Amazon Prime zit nog vroeger in het groeiproces. De prijs daarvan dekt waarschijnlijk de kosten niet, als de abonnee ook af en toe gratis verzending gebruikt in de webwinkel + de kosten van inkoop en productie van film en tv wat niet bepaald goedkoop is.

Ik verwacht dat alle streamers hun prijzen zullen blijven verhogen. En niet tot een redelijke winst maar maximale winst. Dus de concurrenten waar mensen nu misschien naartoe gaan in plaats van Netflix, gaan hetzelfde doen. Totdat allerlei platforms €20+ per maand kosten terwijl de content in kwaliteit en kwantiteit het laagste is dat de markt accepteert. En het steeds meer combineren van een abonnement met advertenties, want meer geld. Oftewel de gebruikelijke verschraling door woekerkapitalisme.

Volgens mij zitten we aan het eind van het begin qua streamingplatforms. En dat begin was eventjes heel leuk met veel content voor maar een paar euro per maand, reclamevrij. Dat blijkt nu vooral een lokkertje te zijn geweest.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 00:51]

Patrick22221 @geert119 april 2023 19:45
Klopt. Ik kan je hier ik wel een tip geven.
Met de app:JustWatch kan je alle series en films opslaan als favoriet, ook kan je aanvinken welke afleveringen je van een serie hebt gezien. Neem dan eenmalig een abbo voor een maandje. Geniet van je relax maand en zeg hem weer op.

Ik hoor mensen veelste veel zeggen: ik heb hier hier hier en hier een abbo.
Zelfs hebben ze dan helemaal niet door hoeveel ze betalen.

[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 23 juli 2024 00:51]

icall5s @geert119 april 2023 20:54
Prijs hoeft ook de kosten niet te dekken. Het is om klanten naar hun shopping website en andere diensten/producten te lokken. Zo krijg je met Prime ook gratis spellen, beloningen in spellen en beloningen op Twitch (waarvan Amazon weer eigenaar is) ;)
Croga @Patrick2222119 april 2023 10:19
Een goed bedrag noemt ie dat......

€23 om hetzelfde te krijgen als;
- iCloud wat €0.99 per maand kost
- Netflix wat €14.99 per maand kost behalve dat de content *veel* uitgebreider is

Apple prijst zichzelf volledig uit de markt. Vorig jaar een paar maanden aan gehouden om The Foundation te kunnen kijken maar voor een handvol interessante series is het absoluut niet interessant.
supersnathan94
@Croga19 april 2023 16:34
Icloud kost een tientje per maand ;)

Die 99 cent is voor 50gb. Apple one is 2tb.

Daarnaast heb je dan ook Apple Arcade erbij en AppleMusic. Werkt ook erg goed overigens.
Orky Rulez @supersnathan9419 april 2023 17:50
Mja dan is die €13 voor de Apple streamdienst natuurlijk wel érg veel tov Netflix. Als die music goed is kan het natuurlijk vergelijkbaar zijn, maar niet spectaculair beter imo.

[Reactie gewijzigd door Orky Rulez op 23 juli 2024 00:51]

supersnathan94
@Orky Rulez19 april 2023 18:19
Maar dat is het niet. Het is 7 euro los. Maar dan wel veel betere kwaliteit (dus niet die 8mbit bitrate die netflix met corona heeft teruggeschroefd en nog steeds niet overal heeft hersteld).

AppleOne family (dus 5 personen ongeacht woonadres) is €23/maand en omvat 200gig iCloud als minimum (€2,99), Tv+ (€6,99), music (€16,99) en arcade (€4,99).

Bij elkaar €31,96 los. Nu €22,95. Ik heb em icm icloud+ 2tb en dan is het €29,95, maar dan dus wel bruikbaar voor 5 personen. Voor €6 pp dus een hele goede totaal oplossing voor allerlei streaming zaken.

Qua prijs ga je absoluut niet in de buurt komen van zoiets in de combinatie spotify, netflix, ms onedrive bijvoorbeeld. Dan ben je al gauw €40 per persoon kwijt.
Patrick22221 @supersnathan9419 april 2023 19:39
Kijk jij snapt hem!
Orky Rulez @supersnathan9419 april 2023 20:42
Het aanbod van Apple is zeker competitief maar je moet ook eerlijk rekenen langs de andere kant.

Spotify is €16 per 6 personen dus €3

Netflix is €18 delen we nu met 4 gezinnen, stel nog eens €18 erop met deze troep dan is het €9

Dan is het de vraag of je cloudopslag nodig hebt, ik ken iig niemand die ervoor betaalt.

Maar dan heb je dus €9pp ipv de €40 waar jij op een of andere manier op uit komt.

Netflix bitrate is minder dan Apple maar ik zie toch 15mb en misschien eens per maand een halve seconde een artifact (4k hdr).

En het belangrijkste: het aanbod van Apple komt natuurlijk maar aan de enkels van Netflix. Ondanks alle kritiek is hun aanbod nog altijd gigantisch ivm de concurrenten.

De concurrenten waaronder Apple moeten hun streamingtak nog altijd verlies laten lijden om marktaandeel te krijgen, maar dat kan ook niet eeuwig blijven duren
supersnathan94
@Orky Rulez19 april 2023 20:52
Maar dan heb je dus €9pp ipv de €40 waar jij op een of andere manier op uit komt.
Maar dan heb je dus alleen Netflix voor 4 personen. Spotify neem je dan al niet mee.

[Reactie gewijzigd door supersnathan94 op 23 juli 2024 00:51]

Orky Rulez @supersnathan9419 april 2023 22:08
Spotify is €16 voor 6 gebruikers. Netflix €36 voor 4, maar die zijn nooit allemaal gelijktijdig in gebruik. Bij Apple krijg je dan een tv account meer en een muziek account minder? Geen idee hoe je ooit aan €40/persoon komt

[Reactie gewijzigd door Orky Rulez op 23 juli 2024 00:51]

supersnathan94
@Orky Rulez20 april 2023 00:01
Je vergeet de andere zaken mee te nemen, cloud storage en gaming abonnement.
Netflix €36 voor 4, maar die zijn nooit allemaal gelijktijdig in gebruik.
Maar daar betaal je wel voor.
netflix kan trouwens met 5 profielen dus dan komt er nog 6 bij, maar ja das dan wel weer een los persoon waar je het dan mee mag delen dus dat maakt dan ook niet uit.

Kijken we puur naar alleen AppleTV+ en Apple Music is het een ander plaatje.
Patrick22221 @supersnathan9419 april 2023 19:37
Voor 16 euro, heb je een totaal pakket. Je hebt eigenlijk niks te klagen met een 1 persoons One pakket.

Apple movies, music, arcade, 50gb icloud opslag. vpn.

Ja en nu ben ik er even niet in thuis wat de kwaliteit is wat ze uitzenden, of dat nou hd is of 4k. Ik heb wel een 4k 5gen apple tv. Maar ahfin vergelijk dat met 12 euro voor netflix. Alleen films he.
supersnathan94
@Patrick2222119 april 2023 20:38
Nou qua bitrate is het gewoon significant beter. Apples 4K was zelfs in 2019 al gemiddeld een stuk hoger dan Netflix (20Mbit VBR met peaks naar 41).
nieuws: 'Apple TV+ heeft hoogste bitrate van 4k-streamingdiensten'

Daardoor zien vooral donkere scenes er een stuk beter uit dan bij Netflix. Apple gebruikte toen iig al h.265 met HDR (Dolby Vision)

Zelfs de standalone TV+ licentie is erg gunstig. Zeker als je het vergelijkt met Netflix basis abo. €7 voor 20+ mbit 4K met HDR tov 1,5mbit 480P. Ja minder content, maar wel kwaliteit. Ze hebben er best wat leuke series tussenzitten die er op OLED echt heel goed uit zien. Documentaires zijn ook inhoudelijk erg sterk.
icall5s @supersnathan9419 april 2023 20:51
Als ik op de pagina van Apple one kijk zie ik dat het individuele abbonement 50GB is en het gezinsabonnement 200GB. Waar vind ik de abonnementen met 2TB?
supersnathan94
@icall5s19 april 2023 20:55
Losse iCloud+ upgrade die je erbij kunt nemen. Ik zie dat ze dat gewoon optellen dus we hebben nu 2,2TB bruikbaar, maar die iCloud koop je dan wel los bij. Denk dat het dan €32,50 wordt.

Ik heb in mijn eentje al 1Tb in gebruik aan backups voor foto en video materiaal dus kan ook niet terug naar lager.
icall5s @supersnathan9419 april 2023 20:56
Top, bedankt :)
Patrick22221 @Croga19 april 2023 19:30
Moet je er wel bij vermelden dat die 23 euro voor een gezin is. Mijn abbo kost 16 nog wat.

Nou deze series / films van Apple vind ik zeer goed

Coda
Extrapolations
Liaison
Invasion
Foundation
Tehran
The after party


Moet ik door gaan?

Vergeet even niet apple music, apple arcade, apple vpn.

Je bent wel wat kort door de bocht

[Reactie gewijzigd door Patrick22221 op 23 juli 2024 00:51]

Senguie 19 april 2023 10:10
Het woordje “als” is wel een belangrijke indicatie “ Maar als accountdelers hun eigen accounts activeren en bestaande abonnees 'extra lid'-accounts toevoegen aan hun account, zien we een toename van de omzet.” en dan geven ze wel Canada aan met groei.
Maar eigenlijk zegt dit alleen dat er veel annuleringen zijn, maar als er meer mensen abonnee worden dan niet?

We zullen zien.
Twixie @Senguie19 april 2023 10:22
Het artikel is inderdaad nogal vaag en schijnbaar tegenstrijdig.
Zo wordt er ook gesproken over extra abonnees, maar je kan toch moeilijk over een extra abonnee spreken als die 'extra account' optie gebruikt wordt, want dan betaalt de abonnee gewoon extra om iemand anders te laten meegenieten van het abonnement, maar die iemand anders is in mijn ogen geen abonnee.
Cergorach
@Twixie19 april 2023 12:44
Het artikel is inderdaad nogal vaag en schijnbaar tegenstrijdig.
Bedoel je dit artikel (van Tweakers.net) of het bron artikel (de brief naar de aandeelhouders)?

Want:
In Q1, we launched paid sharing in four countries and are pleased with the results. We are
planning on a broad rollout, including in the US, in Q2
Revenue (Y/Y %) Growth:
Q1 2022 9.8%
Q1 2023 3.7%
Global Streaming Paid Memberships (Y/Y %) Growth:
Q1 2022 6.7%
Q1 2023 4.9%
De wereld bevolkings groei ligt op 0.88%, dus er zit wel echt groei in het aantal betalende abonnees.
Paid sharing is another important initiative as widespread account sharing (100M+ households)
undermines our ability to invest in and improve Netflix for our paying members, as well as build our
business. We’re pleased with the results of our Q1 launches in Canada, New Zealand, Spain and Portugal, strengthening our confidence that we have the right approach. As with Latin America, we see a cancel reaction in each market when we announce the news, which impacts near term member growth. But as borrowers start to activate their own accounts and existing members add “extra member” accounts, we see increased acquisition and revenue. For example, in Canada, which we believe is a reliable predictor for the US, our paid membership base is now larger than prior to the launch of paid sharing and revenue growth has accelerated and is now growing faster than in the US.
Dat noem ik niet vaag en tegenstrijdig...
Xfade @Twixie19 april 2023 15:34
Je voegt een gebruiker toe aan je account, en die moet ook betalen. Dat is voor Netflix gewoon een extra abbonee. Ipv. wachtwoord aan buurman geven.
watercoolertje @Senguie19 april 2023 10:30
Maar eigenlijk zegt dit alleen dat er veel annuleringen zijn, maar als er meer mensen abonnee worden dan niet?
Waar staat dat het er veel zijn? Of dik je het graag aan?

Anyway, het gaat natuurlijk om de eindsom en dat is blijkbaar in het land waar ze het proberen positief!

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 23 juli 2024 00:51]

B64 @Senguie19 april 2023 10:43
Hoe ik het lees: initieel zijn er aardig wat gebruikers die het abonnement opzeggen, later volgen accountdelers die juist een eigen- of extra-lid-account aanmaken. En de aantallen van die laatste categorie is groter dan de opzeggers. Aan de hand van IP-adressen kan Netflix dit prima volgen, lijkt me.

Het woordje 'als' lees ik dan ook niet als voorwaarde, maar als tijdindicatie.
Benjamin- @Senguie19 april 2023 11:46
Het is inderdaad een vaag bericht, en uiteindelijk zijn er een aantal vragen, namelijk wat doet het met de omzet, winst en kijkcijfers. Ik wil best geloven dat de winst omhoog gaat, maar dat de andere 2 omlaag gaan. Is dat erg? Niet zozeer, maar als die omlaag gaan terwijl andere diensten die klanten erbij krijgen, dan is het voor de concurrentie wel een nadeel.

Ik moest hierdoor even denken aan Windows. Microsoft wilt natuurlijk dat klanten betalen voor Windows, en zouden ze hier stevig in doorpakken, dan zouden alle Windows gebruikers eigenlijk wel moeten gaan betalen. Echter zou dit er ook voor zorgen dat veel mensen naar bijvoorbeeld Linux gaan, en dan zou die gaan groeien. Dus proberen ze zoveel mogelijk legaal te verkopen, en wat niet lukt... naja dat lukt dan niet, maar dan hou je wel de concurrentie buiten de deur, ook al maak je op korte termijn dan minder winst.
FSXnoob 19 april 2023 10:09
Ik kan uit privé onderzoeken bevestigen dat het illegaal streamen van films ook groeit nu, dus gefeliciteerd Netflix :)
hiostu @FSXnoob19 april 2023 10:18
En ik kan uit privé onderzoek bevestigen dat er geen enkele groei van illegaal streamen is. Te kleine groep en mogelijk te sterke bias om daar conclusie uit te trekken.
jaenster @hiostu19 april 2023 10:28
Mwah ik zie het toch wel toe nemen, ook bij niet tweakers. Mijn a-technische buurvrouw kijkt plex via een familie lid. Heeft volgens mij niet eens door dat het piraterij is. "Staat echt alles op!" aldus de buurvrouw.

Het is tegenwoordig zo veel makkelijker om je content te delen naar vrienden/familie in een handige app. Voor mijn buurvrouw is het de app openen op haar tv, of dat nu netflix prime of plex is maakt voor haar niks uit.
watercoolertje @FSXnoob19 april 2023 10:24
Met privé onderzoek bedoel je n=1?
Timmmeeehhh 19 april 2023 10:09
Onverwacht. Ik ben het zelf weer op de “ouderwetse” manier gaan doen door dit.
Ik kijk maar af en toe films en series en ik ben een beetje klaar met streaming services micromanagen. Prima om allerlei services naast elkaar te hebben lopen als je veel kijkt, maar ik zou liever iets hebben waar ik gewoon uit alle services kan kijken en dat er dan wellicht een limiet op zit afhankelijk van hoe duur je pakket is. Via spotify kan ik wel practisch alle muziek op 1 plek luisteren, waarom moet ik voor films en series zo moeilijk doen?
Op mijn “ouderwetse” manier werkt het momenteel prima via plex en kan ik alles op 1 plek kijken. Ik wil best betalen voor ease of use, maar met alle verschillende abonnementen overal wordt dat een beetje lastig en duur.
Mathijs Kok @Timmmeeehhh19 april 2023 10:28
Via spotify kan ik wel practisch alle muziek op 1 plek luisteren, waarom moet ik voor films en series zo moeilijk doen?
Omdat ik Lou Reeds 'Berlin' de laatste 30 jaar minstens 1000 maal beluisterd heb en ik GoT maar een keer wil zien.
Omdat het maken van "Berlin' rond de $50.000 euro koste en een enkele aflevering van GoT rond de $10.000.000 heeft gekost.

Zie je de discrepantie?
Timmmeeehhh @Mathijs Kok19 april 2023 11:18
Nee die zie ik niet. Wat zou er mis zijn met een creditpack bijvoorbeeld voor kijkuren en de inkomsten daarvan bij desbetreffende streamingdienst terecht komen dan? Stel je betaald 50 cent voor een kijkuur dan maakt het niet uit of ik nou bij disney of bij netflix stream, uiteindelijk ontvangen ze gewoon dan geld voor mijn kijkuren.
BiaggioLuciano @Timmmeeehhh19 april 2023 13:27
Je kan films huren op YouTube, Pathé Thuis en Amazon Prime, en meer. Dan betaal je per wat je kijkt. De enige opties die ontbreken zijn de originals/exclusives maar die producties zijn originals/exclusives met een reden. En sommige “exclusives” zijn te koop/huur op disk (zie Game of Thrones, Disney Channel films et Cetera.)

[Reactie gewijzigd door BiaggioLuciano op 23 juli 2024 00:51]

telenut @Timmmeeehhh19 april 2023 10:22
raar, want het is enkel in Canada dat men momenteel actief controle doet ....
Timmmeeehhh @telenut19 april 2023 11:16
En je verwacht dat het bij canada blijft? I don’t think so
k995 @Timmmeeehhh19 april 2023 10:59
Er is enorm veel content tegenwoordig, daar betaal je gewoon voor.

En ja illegaal downloaden gaat ook maar aub hou op met die 'ik wil gerust betalen' nee dat wil je niet daarom dat je het download.
Timmmeeehhh @k99519 april 2023 11:21
Ik ga niet bij bij iedere streaming dienst een abonnement aanhouden voor die ene film of serie die ik per maand daar wil kijken. Ik wil gewoon betalen voor wat ik kijk, en daar wil ik een optie voor hebben. Die optie is er veelal niet. Waar die er wel is betaal ik er gewoon voor. Ik betaal ook al sinds de start voor spotify en ik betaal ook regelmatig voor eenmalige streams via prime of google.
k995 @Timmmeeehhh19 april 2023 11:24
Die is er wel: zeg een dienst op en betaal even voor een andere, genoeg mensen die het zo doen.

Of huur de film/serie die je wil zien.

Of wacht tot die op tv komen

Keuze genoeg die je nu al hebt
Waah @k99519 april 2023 14:10
Ik heb Netflix, Prime, Videoland, NLZiet, F1TV Pro, Disney+ en Youtube Premium.

Als ik iets wil zien moet ik eerst alle apps langs wat er leuk is, de interface is om te huilen bij de meeste diensten... een goed filter zit er niet in en alles is er aan gelegen om het te laten lijken dat het aanbod enorm is.

Ik heb (zeer) regelmatig dat ik iets wil kijken, ik dan maar google bij welke dienst het beschikbaar is.... en dat het bij geen enkele dienst (meer) beschikbaar is.

En ja, dan hijs ik de zeilen gewoon. En ook dáár betaal ik voor, zodat het gebruiksgemak enorm hoog is. De tijd van wachten op je torrent is wel voorbij. Populaire films worden gecached en zijn direct te bekijken, en wat niet populair is is ook te streamen via filehosting. Daarvan zie je zelfs niets. Abbootje afsluiten (kan volledig anoniem) en gaan met die banaan.

Het probleem is ALTIJD gemak geweest. Dat toont Spotify wel aan. Tenzij je een ENORME audiofiel kent, heeft NIEMAND meer mp3's op zijn telefoon staan. Mensen weten niet eens meer hoe ze een MP3 zouden moeten downloaden :Y)

want 1 dienst heeft gewoon bijna alles... geen "exclusive" content en ander gezeur.

Ik heb al een nieuwe NAS aangeschaft. En als het nog (veel) erger word en het delen van accounts onmogelijk word gemaakt host ik het zelf voor mij en de familie :Y)
Waah @k99519 april 2023 17:05
Dus? wat is je punt?

Is dat een goede reden om alle content volledig versnipperd te maken? 10 videodiensten die te pas en te onpas content toevoegen EN verwijderen? Altijd leuk als je een serie volgt, en op de helft bent en opeens is de serie offline gehaald "want rechten".

De hele filmindustrie houd klampachtig vast aan een verdienmodel waar de consument dus blijkbaar niet op zit te wachten. En enkel door dit soort tactieken en rechten-verkoop kunnen ze een verdienmodel in stand houden waarbij winstmarges van 1000% niet abnormaal zijn. En waar innovatie momenteel juist ver te zoeken is.... Veilig hetzelfde recept, deeltje 6 van film X. Zeker niet iets nieuws proberen, ondanks gigantische winsten....

Dus dat er 350-400 miljard in omgaat wil niet zeggen dat dat nou zo goed is. En zeker niet dat het publiek daar dan ook het tienvoudige voor over heeft. Dat kunnen ze in de filmindustrie best willen.... maar uiteindelijk kiest de consument. Die wilden een streamingservice waar heel veel bij elkaar te vinden is. En die hadden we een tijdje, en downloaden werd veel minder populair.... Maar na alle versplintering zie je steeds meer mensen downloaden, en met het blokkeren van account sharing (iets wat door Netflix in het begin niet als een issue werd gezien, getuige de beroemde Netflix tweet "Love is sharing a password'.) zal het downloaden enkel toenemen. Dat kan je zien als illegaal en dat is het ook. Maar het is ook een signaal naar de filmindustrie van de consument.
icall5s @k99519 april 2023 20:26
Dat is de realiteit : als ergens meer geld in omgaat zullen er meer bedrijven opspringen.
Dat is helemaal de realiteit niet. Het aantal banken in de EU daalt bijvoorbeeld terwijl de inkomsten toenemen. Je loopt gewoon leugens te verkondigen. Verwijder je reactie.

[Reactie gewijzigd door icall5s op 23 juli 2024 00:51]

k995 @icall5s19 april 2023 20:54
LOL, verkeerde been uit bed gestapt zeker?
Dat is zeer zeker zo bij nieuwe tech, zal altijd zo zijn .
icall5s @k99519 april 2023 20:57
Je bent bewust desinformatie aan het verspreiden
k995 @icall5s19 april 2023 21:00
nope
icall5s @k99519 april 2023 21:02
Jawel
Waah @k99519 april 2023 17:30
En is de kwaliteit ook hoger? Of zijn het 3x zoveel tv-shows waarbij het 6x zovaak hetzelfde uitgekauwde concept is :+

Dat zie je ook aan wat Netflix door laat lopen of cancelled. Series die goed lopen en enthousiast ontvangen worden omdat ze wat anders doen dan normaal (zoals Wednesday) worden al voor seizoen 2 gecancelled terwijl het populair is 8)7 (om later terug te krabbelen na de twitter backlash).

Het idee dat er diensten failliet gaan en fusies komen kun je schudden. Normaal heb je gelijk, maar bij de filmindustrie gaat het precies andersom: We zijn van een select groepje, naar steeds meer diensten aan het gaan. En dat kan omdat ze zelf content maken, en dit met rechten volledig gijzelen of bij elkaar weg kopen. Een beetje zoals console exclusives. Een fusieronde waarbij er 3 diensten overblijven wat het geheel betaalbaarder maakt verwacht ik écht niet.

En bij minder concurrentie zie je juist vaak dat de prijzen enkel hoger worden voor de consument.

Bij muziek riep men ook al jaren dat het een aanbodprobleem was. Toen iTunes begon werd het downloaden ook al veel minder. Want makkelijk te kopen, 1 aanbieder en overal af te spelen. En spotify zorgde vervolgens voor een van de laatste spijkers in de doodskist van het muziek-downloaden. Want: Makkelijk in gebruik, 1 locatie voor (zo goed als) alle muziek. Er zijn alternatieven, maar ook die hebben dezelfde muziek. Geen gijzelen van artiesten bij specifieke platformen.

Als elke platenmaatschappij zijn eigen dienst gaat starten, en de muziek van Spotify en anderen gaat weghalen en enkel beschikbaar maakt via de eigen dienst, voor dezelfde prijs als Spotify? Dan zul je zien dat het downloaden ook weer enorm gaat toenemen. Want dan heb je weer een aanbodprobleem....
Waah @k99519 april 2023 18:48
appels en peren dan :+

En dan begrijp je mijn punt niet. Het gaat om het gemak van het vinden en gebruiken. 7 losse diensten waar niet snel te vinden is waar je film/serie te kijken is, is NIET gebruiksvriendelijk en makkelijk. :Y)

En waar zie je dan dat we gaan naar mínder video-streamingdiensten? Want dan mag je mij vertellen welke er weg is gegaan? Want momenteel hebben we in NL deze:

HBO Max
Videoland
Netflix
Sky Showtime
Apple TV+
Amazon Prime
Disney+
Film1
Discovery+
k995 @Waah19 april 2023 22:57
https://www.vox.com/recod...-peter-kafka-media-column

https://variety.com/2023/...overy-q4-loss-1235533784/

https://finance.yahoo.com...e9Ikn3_mj6prXICH81wmfLaeb

Diensten kunnen niet miljarden verlies blijven maken.
Waah @k99520 april 2023 12:36
Dat noem je creatief boekhouden. Zeker voor diensten als Disney+ en andere diensten die hun eigen content maken...

Disney+ maakt verlies! Dat kunnen ze nooit volhouden!
Ondertussen maakt het moederbedrijf enorme winsten die allemaal voortvloeien door de genoemde streamingdiensten.

En dat geld voor heel veel aanbieders.

Je eerste opiniestuk neemt dat niet mee in de verwachtingen. Die kijken niet verder dan de gerapporteerde cijfers en trekken daar een conclusie op. Netflix heeft ook jaren verlies geleden, en heeft nu winst na een lange adem. Andere contentplatforms hebben dat verdienmodel gezien en doen nu hetzelfde. Langzaam de prijzen verhogen.... meer exclusieve content waar mensen voor lid worden en hopen dat men niet opzegt tussentijds.

Je tweede link is een verlies omdat ze 1,8 miljard aan assets hebben opgenomen in de begroting hebben opgenomen (dat staat volledig los van de streamingdienst) en 1,2 miljard aan hertstructurering (staat ook los van de streamingdienst). Dit is dus het creatieve boekhouden wat ik bedoelde.

De meeste winst gaat naar de producers. Daar zijn gigawinsten te behalen. Er worden dure licenties verkocht aan Netflix e.d. per land, en zo is het heel rendabel. En de eigen streamingdiensten van die producers roepen natuurlijk allemaal dat het verliesgevend is. Want op die manier denkt de klant: "Ja maar het kan niet goedkoper, want het ís al verliesgevend!"

De revenue van Youtube is vele malen lager dan veel producers als Disney, Sony etc. Terwijl de kosten van het streaming-platform Youtube vele malen hoger ligt. Het grote verschil tussen die 2 soorten streaming is dat Youtube geen licenties voor de content hoeft te kopen, en streamingdiensten wel.

En streamingdiensten betalen hoge bedragen omdat het praktisch afpersing is. "Oh je wil niet betalen? Ach dan brengen we het toch exclusief naar je concurrent?" Daar zit het grote verschil ook tussen muziek waar dit niet gebeurt en film waar dit steeds méér gebeurd onder het mom van "meer winst".
k995 @Waah20 april 2023 13:44
Dat het moederbedrijf winst maakt maakt weinig uit. Dit is een een nieuwe "tech" waar men op wil inspelen, dus tijdelijk wil men dan gerust de verliezen opstapelen om marktaandeel te winnen.

Disney+ bijvoorbeeld ging achter sinds begin dit jaar, HBO max ook en blijft relatief klein. Die gaan dus geen miljarden blijven uitgeven en verliezen (en ja dat ze geld verliezen staat redelijk vast )

https://the-media-leader....-streaming-services-lost/

https://variety.com/2022/...-ceo-tim-cook-1235165656/

Zoals gezged: dit kan niet blijven duren. Die bedrijven gaan zich of terugtrekken, of samenvoegen of de hogere prijs die ze moeten vragen om winst te maken te rechtvaardigen.

Waar de winst zit en dat dit elders niet is maakt niet uit, zo werkt het nu eenmaal en dat maakt het fundamenteel anders dan muziek .
Waah @k99520 april 2023 13:52
Dat maakt WEL uit. Want je weet niet wat Disney en HBO Max zouden verdienen aan rechtengelden als ze bij Netflix de films en series zouden slijten. Met slechts 1 of 2 grote spelers op de markt is de kans groot dat die 2 spelers minder willen betalen voor de rechten van genoemde films.

En zoals al aangehaald: Bij die verliezen zitten ook kosten die eigenlijk buiten de kosten van het streamingplatform vallen. Creatief boekhouden dus.

Netflix was ook heel lang niet winstgevend. Dat zie ik andere streaming-platformen ook gewoon doen.

"zo werkt het nu eenmaal" tja... dat is als "we hebben het altijd zo gedaan". Dat betekent niet dat dat een houdbaar model is. Het winstmodel van de filmindustrie lijkt steeds minder houdbaar. Prijzen blijven stijgen en daar krijgt met voor het gevoel steeds minder voor terug.

De muziekindustrie dacht ook dat het verdienmodel nooit zou veranderen net als de artiesten. Maar de inkomsten van artiesten zijn verschoven van CD verkoop naar optredens dankzij iTunes en later Spotify.
k995 @Waah20 april 2023 15:33
Netflix heeft bijna altijd winst gemaakt, en de markt is wat het is. HBO max kan niet doen alsof netflix niet bestaat zoals netflix ooit wel geen conurentie had.

Dat disney ed meer winst kan maken met rechten te verkopen is trouwens nog een argument waarom ze misschien liever zich bij hun leest houden en de streaming aan andere overlaten OF een exclusieve deal aangaan en samengaan met iemand. Mogelijkheden zat in de markt ze is immers nog redelijk recent.

Btw: ik zeg juist dat dit model niet houdbaar is, jij zegt dat het dat wel is en dat dus deze vernsippering zal blijven duren.
HellStorm666 19 april 2023 10:09
Wij kijken toch allemaal via een GoogleTV dongle.
Wireguard daar op en aangeven dat Netflix daar over moet gaan. Probleem opgelost ;)
telenut @HellStorm66619 april 2023 10:22
je moet al een serieuze tweaker zijn om het zo op te lossen toch...
WireGuard aims to be as easy to configure and deploy as SSH

Installeren gaat vlot, maar dan stopt het wel. Een tunnel toevoegen... en euh, geen verdere info.
Nope, dit zal het nog niet direct worden dus
Waah @telenut19 april 2023 14:14
Voor Home assistant, al zal het voor elke andere vorm hetzelfde zijn.

Start the "WireGuard" add-on
Check the logs of the "WireGuard" add-on to see if everything went well.
Forward port 51820 (UDP!) in your router to your Home Assistant instance.
Download/Open the file /ssl/wireguard/myphone/qrcode.png stored on your Home Assistant instance, e.g., using Samba, Visual Studio Code or the Configurator add-on.
Install the WireGuard app on your phone.
Add a new WireGuard connection to your phone, by scanning the QR code.
Connect!

Ik heb een QR code, die kan ik mensen laten scannen en dan kunnen ze zo verbinden. Vanuit user-perspectief juist heel simpel. Geen wachtwoord nodig
Wouterie 19 april 2023 10:24
Ach ja, de aandeelhouders kunnen weer gerust zijn. Daar draait het toch allemaal om tegenwoordig? Vroeger deden ze tenminste nog alsof ze iets gaven om klanten en gebruikers, nu zijn klanten niets meer dan het vee wat je nodig hebt om de aandeelhouders te voeren.
Ik zie het bij veel bedrijven hoor! Toen ze nog klein en schattig waren vonden ze je oh zo lief en belangrijk als je bij hen kwam eten, maar nu ze groot zijn en de mensen toch wel komen blijkt hoe ze werkelijk in elkaar steken.
Het heeft alles te maken met doel, visie en missie. Ben je hier om de klanten zo goed mogelijk te bedienen of ben je hier om zo veel mogelijk geld te verdienen?
Verwijderd @Wouterie19 april 2023 10:43
Ongeacht op welke "kleine" bedrijven je doelt zijn het nog nooit non-profit organisaties geweest en is het maken van winst altijd belangrijk geweest. Misschien viel het minder op maar daarmee is alles ook wel gezegd.
Wouterie @Verwijderd19 april 2023 11:27
Het kan beiden. Je kunt een goede boterham verdienen en goed zijn voor je klanten. In het geval van Netflix hadden ze eerst klanten nodig dus een account delen mocht dan misschien niet officieel, maar was absoluut een goed idee volgens Netflix. 'Kom gezellig eten en neem een vriend mee, we serveren toch altijd teveel.' tot het restaurant lekker vol zit en de baas besluit dat die gratis vriend ook geld kan opleveren. Dan worden de regels ineens boven tafel gehaald.
Ik verwacht niet dat commerciële bedrijven zich gaan gedragen als filantropische instellingen, ik verwacht wel dat ze eerlijk zijn over hun communicatie en hun doelen. Ze kunnen toch gewoon ruiterlijk toegeven dat hun eerdere communicatie onhandig was en dat het delen van de accounts simpelweg te duur is geworden zodat ze daar op moeten terugkomen? Het verschuilen achter een overeenkomst en lekker kleffen met aandeelhouders vind ik nou niet echt de meest sympathieke instelling richting je gebruikers.
Hun communicatie, het beeld wat ze willen uitdragen, is volledig verschoven van 'lief zijn voor je gebruikers' naar 'lief zijn voor je aandeelhouders'.
geert1 @Verwijderd19 april 2023 11:45
Wel vreemd dat hier op Tweakers blijkbaar weinig mensen een verschil zien tussen gezonde winst en woekerwinst. Kleine bedrijven slaan vaak wel degelijk een beter midden tussen de belangen van de aanbieder en de koper. Hoe groter een bedrijf is, en hoe minder spelers in een markt, hoe verder het winstoogmerk gaat. Er is niet één winstoogmerk, we moeten in elk geval spreken over een minimale "overlevingswinst", een "winst met ruimte voor de toekomst" (nog steeds redelijk), en een "woekerwinst" waarbij aandeelhouders de koper continu beknibbelen.

Voorstanders van vrije markten en winst hoeven toch niet beslist ook voorstanders te zijn van oneindige winst? Zou fijn zijn als het concept "winst" wat breder gezien wordt: soms is het om de eigenaren te voorzien van eten, maar soms is het voor de vijftiende privéjet van de aandeelhouder.

Hadden we gezonde mededingingsautoriteiten en financiële controle, dan zou het al heel anders gegaan zijn sinds 1970. Hoe meer we extreem winstgedrag normaliseren hoe verder het zal gaan.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 23 juli 2024 00:51]

Waah @geert119 april 2023 17:11
Het "silicon-valley" model heeft ook niet bijgedragen. oftewel:
- Start een dienst voor een (te) lage prijs en maar een aantal jaar verlies met behulp van investeerders
- Alle concurrenten gaan failliet of stoppen vrijwillig
- Schroef langzaam de prijs op (boiling the frog)
- profit!

Hoe meer dit model word ingevoerd, hoe liever ik de hele aandelenbeurs/model liever kwijt dan rijk zou zien. Want het idee er achter (jan modaal steunt een bedrijf/startup voor wat meer winst dan die aan rente krijgt bij de bank, met als risico geen winst of wat verlies te maken) is al lang achterhaalt. Het gaat meer over manipuleren, elkaar failliet concurreren tot er 1 speler over is. Met als ergste voorbeeld Amazon die vervolgens verkopers toe laat op hun platform, en de beste ideeën namaakt en voor net onder de prijs als "amazon basics" aanprijst zonder zelf iets te hoeven ontwikkelen.

Met de bedragen die een Musk/Bezos hebben, waarbij het geld praktisch onbeperkt is, is het kapitalisme en de vrije markt eigenlijk wel kapot.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.