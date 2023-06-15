Netflix brengt het zesde seizoen van Black Mirror uit

Netflix heeft het zesde seizoen van de scifiserie Black Mirror in zijn geheel uitgebracht op het streamingplatform. De releasedatum werd enkele weken geleden al aangekondigd.

Het zesde seizoen van Black Mirror bestaat uit vijf afleveringen en hanteert weer de anthologieformule; iedere aflevering staat los van alle andere afleveringen en bevat nieuwe personages en verhalen. Er is wel altijd een link met de keerzijden van technologie. Het betreffende seizoen bevat daarnaast meer horrorelementen dan voorheen.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 15-06-2023 15:15 73

15-06-2023 • 15:15

73

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Reacties (73)

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MrEd79 15 juni 2023 15:37
Ik ben ook heel benieuwd. De insteek is wel wat anders geloof ik, maar dat maakt het niet minder interessant.

De schrijver van BM kende ik vooral als standup comedian: Charlie Brooker. Dat dit uit zijn hoofd is gekomen vindt ik onverwacht. Maar als je naar zijn comedy kijkt (en ook zijn andere werk), ook wel weer te plaatsen.

Er staat een leuk interview van Wired online met Charlie:
https://www.wired.com/sto...brooker-q-and-a-season-6/
kr1z @MrEd7915 juni 2023 15:45
hij heb ook leuke doku`s over video gaming https://www.youtube.com/watch?v=B0RhXyznq7Q en https://www.youtube.com/watch?v=32wN4IIDW1o
(en een leuke (Black Mirror achtige) zombie versie van Big Brother : https://www.youtube.com/watch?v=9nJPmg2tRgc )

[Reactie gewijzigd door kr1z op 23 juli 2024 10:04]

AlphaWierie 15 juni 2023 15:19
Top! Seizoen 1 tot en met 5 inmiddels af. Hoewel niet alle ''afleveringen'' van goed niveau waren. zaten er echt wel pareltjes tussen.
Tielenaar @AlphaWierie15 juni 2023 15:29
Vergeet de christmas special niet. In mijn optiek de beste van de serie.
"White Christmas"
Wraldpyk @Tielenaar15 juni 2023 15:31
En ook niet de interactive movie Bandersnatch!
DigitalExorcist @Wraldpyk15 juni 2023 15:54
Nosedive, m'n favoriet. Maar er zijn inderdaad wel meer héle goeie bij.
Mr. Freeze @DigitalExorcist15 juni 2023 16:19
Nosedive idd, samen met USS Callister voor mij persoonlijke twee sterkste.
Marve79 @Mr. Freeze15 juni 2023 16:40
USS Callister was echt heel goed.
RobbyDoozy @Marve7915 juni 2023 16:54
Playtest is mijn persoonlijke favoriet
Jerie @AlphaWierie15 juni 2023 16:10
Ik vond om eerlijk te zijn alle afleveringen van goed niveau; met enkele positieve uitschieters. Er zat geen slechte aflevering bij; hoogstens in contrast met de rest. En ook bij die afleveringen had ik zoiets van 'goed punt', of 'mij doet het weinig maar wel slim', of 'mij deed het weinig maar het acteerwerk was prima'. En dat is het leuke van Black Mirror; het scenario zit goed, het acteerwerk is goed, geluid is goed, de regie is goed; het zit gewoonweg onder de streep goed in elkaar.

Mijn vrouw vindt het concept helaas niks (te duister), dan kan het nog zo goed zijn we gaan het vanavond niet kijken. San Junipero (mijn favoriet) vond ze 'wel aardig'. Ik vond het heerlijk retro met actuele, prikkelende thema's, met als toetje een goddelijk einde, niet in de laatste plaats vanwege de legendarische muziek van Clint Mansell.

Dus zelfs als het concept je niet aanspreekt, kun je er nog van genieten. Maar als je een aflevering gewoonweg minder vindt dan kan al het andere nog zo goed zijn. Het doet het 'm gewoon niet voor jou.

PS: Ik heb de teaser wel 3x bekeken (normaal gesproken kijk ik nauwelijks teasers, en al helemaal niet meerdere keren); ik begreep er werkelijk geen drol van. Maar dat is ook wel OK. Want het puzzelelement in deze serie is ook leuk.
pim @Jerie15 juni 2023 19:25
De paparazzi aflevering snapte ik niet.
Er leek geen diepere betekenis achter de ontknoping te zitten.
LongTimeAgo 15 juni 2023 15:28
Ben reuze benieuwd.
Eerste seizoen blijft het beste. Daarna zwakte het wel wat af. Maar er zaten her en der nog wat goede tussen.
segil @LongTimeAgo15 juni 2023 15:52
grappig, ik vond juist de beste afleveringen na S01. Bijna elke aflevering zet je wel tot nadenken.
LongTimeAgo @segil15 juni 2023 16:27
Wat na S1 kwam is ook niet slecht, integendeel.
Maar wellicht was het de impact die S1 gaf, die net iets meer indruk achterliet dan wat er daarna kwam.
P_Tingen @segil15 juni 2023 21:15
Dat nadenken had ik inderdaad ook; ik heb wel eens het idee gehad om 2 afleveringen achter elkaar te kijken, maar dat moet ik niet doen. Ze blijven altijd in mijn hoofd naspoken, dus daarom max 1 tegelijk kijken. Dat vind ik overigens ook het mooie aan de serie. Ik had niet gedacht dat er nog een seizoen zou komen. Jottum!
LongTimeAgo @P_Tingen16 juni 2023 11:09
Haha wow.
Ik dacht dat ik (en m'n vrouw) daar de enige in waren.
Wij konden ook niet 2 achter elkaar kijken, dat was gewoon "te zwaar"?
Maar blijkbaar is dat dus best normaal bij Black Mirror voor velen.

Andere series daarentegen kunnen we makkelijk 3 of 4 afleveringen achter elkaar kijken.
Carlos0_0 @LongTimeAgo15 juni 2023 15:42
Ja klopt idd het zwakte na seizoen 1 wel af uit zich, daarna zat er af en toe nog eens echt goeie aflevering tussen.
Goed het is ook een seizoen die je niet in 1 keer door hoeft te kijken, maar zal zeker er eens aan beginnen vanavond denk ik :).
Left @LongTimeAgo16 juni 2023 10:49
Idd. Ik vond S2 ook nog wel goed af en toe. Daarna werd het snel minder.
Raem 15 juni 2023 15:28
Ben benieuwd. Vanaf seizoen 4 zakte het toch allemaal wel in, met seizoen 5 echt als dieptepunt. Afleveringen als 'Be Right Back' en 'Shut up and Dance' zijn wat mij betreft echt wel de hoogtepunten. Zou mooi zijn als ze dat dit seizoen kunnen evenaren.
cool_deepblue @Raem15 juni 2023 15:33
Mijn absolute favoriet blijft Nosedive (seizoen 3): geweldige soundtrack en helaas ontnuchterend reeel...
Dennis de Vries Redacteur @cool_deepblue15 juni 2023 15:44
Eens, Nosedive was echt ontzettend goed! Samen met Fifteen Million Merits mijn favoriete aflevering.
Carlos0_0 @cool_deepblue15 juni 2023 15:45
Ja idd na seizoen 1 ofzo zakte het al wel een beetje in, en had je af en toe nog eens een goeie er tussen zitten.
Ik moest het even opzoeken want wist het al lang niet meer, maar dit was inderdaad een hele goeie(Best creepy met de werkelijkheid al een heel end).
segil @Raem15 juni 2023 15:51
alle seizoenen hadden imho goede en minder goede afleveringen. S05E01 (Striking Vipers) vond ik zelf erg origineel bedacht. En ook S04 had goede afleveringen.
pjdijkema @segil16 juni 2023 12:48
Met name seizoen 4 aflevering 1 was fantastisch over die creep die collega’s gevangen hield in een computerspel
Alxndr 15 juni 2023 15:24
Hmm, ik vraag me af waar ik gebleven was, geloof seizoen 4 nu ik er over denk.

Ff bedenken of ik hier wel zin in heb, al dat dystopische gedoe moet ik wel in de juiste stemming/mindset voor zijn, maar misschien dat het horror-aspect het wat minder realistisch en confronterend maakt?
Orangelights23 @Alxndr15 juni 2023 17:02
Dystopische settings staan toch gelijk aan horror aspecten? :)
Alxndr @Orangelights2315 juni 2023 17:58
Semantiek, horror is voor mij persoonlijk iets anders - meer fantasie. Dystopisch is iets wat (makkelijker) echt kan gebeuren.
bvdbos @Orangelights2315 juni 2023 17:59
:o Dystopie heeft toch niets met horror te maken?
Moineau @Orangelights2315 juni 2023 19:31
Misschien ten overvloede.

Dystopisch is het tegenovergestelde van utopisch, en waar bij utopisch (Utopia) een ideale maatschappij wordt bedoeld, heeft een dystopische maatschappij juist erg negatieve aspecten die ongewenst en ongewild zijn. Black Mirror is dystopisch omdat veel (technische en maatschappelijke) aspecten in die serie nu of in de nabije toekomst mogelijk kunnen zijn, maar die je eigenlijk uiteindelijk niet als positief kunt of wilt ervaren. Vandaar dat veel afleveringen van BM pessimistisch zijn en/of slecht aflopen.

[Reactie gewijzigd door Moineau op 23 juli 2024 10:04]

Dark Angel 58 15 juni 2023 17:20
zucht... "het omgekeerd seizoenen" lijst probleem is nog niet opgelost :')
Normaal zien we eerste seizoen bovenaan en de laatste seizoen onderaan... maar alleen bij Black Mirror is het helemaal omgekeerd :')
Het is gewoon heel irritant, omdat als je Black Mirror laatste aflevering van laatste seizoen hebt gezien, zie je weer eerste aflevering van laatste seizoen... helemaal op continue watch lijst :')
Carlos0_0 @Dark Angel 5815 juni 2023 20:56
Heb daar helemaal geen last van, ik opende de serie en seizoen 6 stond klaar.

Ik heb Joan is awful als 1ste gekeken daar kwam die mee, en de volgende is loch Henry nu volgens Netflix.
En inderdaad de seizoenen staan in omgekeerde volgorde, maar dat maakt toch niet uit hij gaat gewoon verder bij seizoen waar je mee bezig ben ?.

[Reactie gewijzigd door Carlos0_0 op 23 juli 2024 10:04]

Dark Angel 58 @Carlos0_019 juni 2023 10:32
Ga terug naar Black Mirror en welke aflevering zie je op lijst? Ook al je seizoen 6 uitgekeken hebt.

Het probleem van omgekeerd gesorteerd is dat Netflix de laatste seizoen als eerste seizoen ziet.
Dat bedoel ik. Normaal begint het op seizoen 1 aflevering 1...
Ik zal deze week Black Mirror kijken, ik hoop dat Netflix "het probleempje" heeft opgelost... daar heb ik niet veel vertrouwen in lol.
Carlos0_0 @Dark Angel 5819 juni 2023 11:29
Ik ben nog niet klaar heb alleen 1 en 2 gekeken van seizoen 6, als ik nu verder wil kijken komt die met aflevering 3.
Als ik klaar straks met kijken verdwijnt die gewoon uit verder kijken, want hij stond er niet tussen voordat het seizoen weer verder ging.
xoniq 15 juni 2023 15:17
Vanavond gaan we weer. Bizarre maar goede serie.
SupaHotFire 15 juni 2023 15:17
Eindelijk :*) super serie!
miknic 15 juni 2023 15:21
Heeft ff geduurd. Hopelijk is ie net zo goed.
SinergyX 15 juni 2023 15:22
Ik weet het nog niet met nieuwe seizoen, de voorgaande seizoenen waren vaak tech/modern icm doemscenario, maar lijkt nu veel meer de mentale kant te pakken van doemscenarios.

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