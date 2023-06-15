Netflix brengt het zesde seizoen van Black Mirror uit

Netflix heeft het zesde seizoen van de scifiserie Black Mirror in zijn geheel uitgebracht op het streamingplatform. De releasedatum werd enkele weken geleden al aangekondigd.

Het zesde seizoen van Black Mirror bestaat uit vijf afleveringen en hanteert weer de anthologieformule; iedere aflevering staat los van alle andere afleveringen en bevat nieuwe personages en verhalen. Er is wel altijd een link met de keerzijden van technologie. Het betreffende seizoen bevat daarnaast meer horrorelementen dan voorheen.