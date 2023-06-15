Netflix brengt het zesde seizoen van Black Mirror uit

Ik vond om eerlijk te zijn alle afleveringen van goed niveau; met enkele positieve uitschieters. Er zat geen slechte
aflevering bij; hoogstens in contrast
met de rest. En ook bij die afleveringen had ik zoiets van 'goed punt', of 'mij doet het weinig maar wel slim', of 'mij deed het weinig maar het acteerwerk was prima'. En dat is het leuke van Black Mirror; het scenario zit goed, het acteerwerk is goed, geluid is goed, de regie is goed; het zit gewoonweg onder de streep goed in elkaar.
Mijn vrouw vindt het concept helaas niks (te duister), dan kan het nog zo goed zijn we gaan het vanavond niet
kijken. San Junipero (mijn favoriet) vond ze 'wel aardig'. Ik vond het heerlijk retro met actuele, prikkelende thema's, met als toetje een goddelijk einde, niet in de laatste plaats vanwege de legendarische muziek van Clint Mansell
.
Dus zelfs als het concept je niet aanspreekt, kun je er nog van genieten. Maar als je een aflevering gewoonweg minder vindt dan kan al het andere nog zo goed zijn. Het doet het 'm gewoon niet voor jou.
PS: Ik heb de teaser wel 3x bekeken (normaal gesproken kijk ik nauwelijks teasers, en al helemaal niet meerdere keren); ik begreep er werkelijk geen drol van. Maar dat is ook wel OK. Want het puzzelelement in deze serie is ook leuk.