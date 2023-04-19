Russische ambassadegebouwen in België bevatten meeste schotelantennes

Russische ambassadegebouwen in België bevatten de meeste schotels van alle landen in Europa. Dat blijkt uit onderzoek van Europese media. Het gaat in Ukkel, vlak ten zuiden van Brussel, om in totaal zeventien schotelantennes.

Het aantal antennes is afgelopen tientallen jaren alleen maar groter geworden, zo meldt De Tijd. Twintig jaar geleden waren dat nog maar zeven schotelinstallaties. Het aantal antennes is in Ukkel veel hoger dan in Den Haag, waar de Russische ambassade vier schotels telt.

Schotels kunnen in gebruik zijn voor reguliere diplomatieke communicatie, maar bepaalde antennes kunnen ook in gebruik zijn voor spionage. De antennes zijn gericht op diverse delen van het frequentiespectrum en kunnen in theorie bijvoorbeeld communicatie van onder meer scheepvaart en militairen opvangen.

Bovendien bevatten veel Russische ambassadegebouwen nu bouwwerken op het dak waarvan het vermoeden is dat ze voor spionage in gebruik zijn. Omdat ambassades bescherming hebben, kunnen landen waar die ambassades staan, niets doen tegen mogelijke spionage vanuit de ambassade. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne zegt in een reactie tegen De Tijd dat hij op de hoogte is van de vele apparatuur op het dak, maar dat het lastig na te gaan is om wat voor apparatuur het precies gaat. "Onze diensten zijn zich bewust van die installaties en kunnen niet uitsluiten dat ze voor interceptie worden gebruikt."