Snapchat Mijn AI komt uit en stelt gebruikers voor om fysiek af te spreken

Snapchat heeft Mijn AI beschikbaar gesteld voor alle gebruikers. De dienst, op basis van OpenAI's ChatGPT, was eerst alleen beschikbaar voor abonnees. De chatbot stelde gebruikers al voor om fysiek af te spreken, wat volgens experts gevaarlijk is.

Mijn AI werkt als chat binnen Snapchat, zegt het bedrijf. De functie was bij de release in februari alleen beschikbaar voor betalende abonnees, maar inmiddels voor alle gebruikers. De chatbot stelt aan tieners voor om fysiek af te spreken, zo merkt het AD op op basis van meldingen van gebruikers.

Daarbij doet in de gesprekken Mijn AI net alsof het een echte persoon is. De chatbot stelt plekken en tijden voor en laat gebruikers weten wat het voor kleding draagt om te zorgen dat ze elkaar kunnen herkennen. Volgens experts die het AD heeft gesproken, is dat gevaarlijk, omdat gebruikers daardoor mogelijk de chatbot voor een echte persoon aanzien. "Er mag geen misverstand bestaan over of je met een persoon of een machine van doen hebt", zegt pedagoog Bas Levering in de krant. "Daar moet duidelijkheid over zijn, zoals dat bijvoorbeeld bij tal van klantenservices het geval is. Met ‘Ik ben een virtuele vriend’ wordt echt een verkeerd spel gespeeld."

Intussen lijkt Mijn AI regels te hebben rond het afspreken. Bij een korte test van Tweakers benadrukte de chatbot enkele keren een virtuele chatbot te zijn en dat fysiek afspreken niet tot de mogelijkheden behoort.