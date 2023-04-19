Snapchat Mijn AI komt uit en stelt gebruikers voor om fysiek af te spreken

Snapchat heeft Mijn AI beschikbaar gesteld voor alle gebruikers. De dienst, op basis van OpenAI's ChatGPT, was eerst alleen beschikbaar voor abonnees. De chatbot stelde gebruikers al voor om fysiek af te spreken, wat volgens experts gevaarlijk is.

Mijn AI werkt als chat binnen Snapchat, zegt het bedrijf. De functie was bij de release in februari alleen beschikbaar voor betalende abonnees, maar inmiddels voor alle gebruikers. De chatbot stelt aan tieners voor om fysiek af te spreken, zo merkt het AD op op basis van meldingen van gebruikers.

Daarbij doet in de gesprekken Mijn AI net alsof het een echte persoon is. De chatbot stelt plekken en tijden voor en laat gebruikers weten wat het voor kleding draagt om te zorgen dat ze elkaar kunnen herkennen. Volgens experts die het AD heeft gesproken, is dat gevaarlijk, omdat gebruikers daardoor mogelijk de chatbot voor een echte persoon aanzien. "Er mag geen misverstand bestaan over of je met een persoon of een machine van doen hebt", zegt pedagoog Bas Levering in de krant. "Daar moet duidelijkheid over zijn, zoals dat bijvoorbeeld bij tal van klantenservices het geval is. Met ‘Ik ben een virtuele vriend’ wordt echt een verkeerd spel gespeeld."

Intussen lijkt Mijn AI regels te hebben rond het afspreken. Bij een korte test van Tweakers benadrukte de chatbot enkele keren een virtuele chatbot te zijn en dat fysiek afspreken niet tot de mogelijkheden behoort.

Snapchat Mijn AI wil afspreken, april 2023Snapchat Mijn AI wil afspreken, april 2023Snapchat Mijn AI wil afspreken, april 2023

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 19-04-2023 07:44
98 • submitter: Technoid

19-04-2023 • 07:44

98

Submitter: Technoid

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Reacties (98)

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Kemosabe 19 april 2023 07:58
In het artikel staat "Er mag geen misverstand bestaan over of je met een persoon of een machine van doen hebt". Maar in die laatste screenshot noemt de bot zich zelf een "virtuele vriend". Hoe wil je dat mensen het niet gaan zien als iets tastbaars? Virtueel, is een best abstract begrip in mijn ogen
KingxHai @Kemosabe19 april 2023 08:07
Veel tieners, al helemaal met de lockdowns een tijdje terug, ontmoeten en kennen elkaar tegenwoordig vooral virtueel. Een virtuele vriend is in jou ogen abstract, in hun ogen heel normaal. Denk bv aan een online gaming buddy uit Amerika die je hebt ontmoet via WoW.
TomPlant0 @KingxHai19 april 2023 08:25
Dat mag zo wezen en ik snap de ophef zelf niet zo. Snap geeft namelijk duidelijk aan ,voordat je op ‘accepteren’ klikt, dat het om een experiment gaat. Ik zie zelf overigens ook dat tiener (helaas) nog meer met de neus in de schermen zit.
My Al is een experimentele chatbot.
[…]
Hoewel My Al is ontworpen om bevooroordeelde, onjuiste, schadelijke of misleidende inhoud of informatie te vermijden, lukt dat niet altijd, dus vertrouw niet te veel op gegeven advies.
WoutervOorschot @TomPlant019 april 2023 09:58
Ja het lijkt vooral een goedkope manier om mensen langer in de app te houden, net zoals tegenwoordig er gesponsorde stories tussen stories van vrienden langskomen. Jammer als gebruiker maar helaas begrijpelijk vanuit Snap, gezien je niet veel geld kunt verdienen aan een app waar mensen alleen met elkaar praten (er zitten geen ads in chats).
Martijn.C.V @TomPlant019 april 2023 10:34
Veel websites geven ook duidelijk aan wat ze doen met je data, middels een cookie melding, maar dat leest ook niemand. En zeker tieners lezen dat nog minder, hun oorzaak-gevolg is nog lekker aan het ontwikkelen.

Een duidelijke melding vooraf lijkt me meer dan normaal. Dat je dan alsnog gezellig met een bot aan het chatten bent moet je lekker zelf weten. Dat je de bot vriendelijk vind en er steun aan hebt is helemaal prima. Maar ten alle tijden moet t duidelijk zijn dat je met een bot chat.
TheVivaldi @KingxHai19 april 2023 12:14
Hoezo tegenwoordig? Dit was jaren geleden ook al zo toen ik jong was (tussen grofweg 2005 en 2012). Heb diverse mensen in het echt ontmoet die ik online had leren kennen, zelfs relaties op die manier gehad (online leren kennen en vervolgens latten).

En nu ook nog steeds, trouwens.

[Reactie gewijzigd door TheVivaldi op 23 juli 2024 18:23]

BruT@LysT @TheVivaldi19 april 2023 12:51
Jazeker dat deed ik ook al voor het jaar 2000. Maar noemen we dat een virtuele vriend? eerder een online vriend oid, die persoon is toch immers niet virtueel, hij is nog altijd een echt persoon. Maar dat de huidige jeugd dit misschien anders interpreteert zou best kunnen, daar heb ik helemaal geen verstand van :Y)

Ik kan me daarintegen wel voorstellen dat ouderen die niet zo op de hoogte zijn van huidige ontwikkelingen het bestaan van AI bots nog niet goed begrijpen, maar de jeugd zou volgens mij allang moeten begrijpen dat dit een fenomeen is. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen. Dit zou voor een labiele persoon die erg eenzaam is misschien minder goed kunnen uitpakken, maar in zo'n geval is heel het internet al snel gevaarlijk.

[Reactie gewijzigd door BruT@LysT op 23 juli 2024 18:23]

BramT @KingxHai19 april 2023 13:28
Grappig dat jouw reactie exact het probleem aanstipt wat @Kemosabe duidelijk probeert te maken. Een "virtuele" vriend is in de context van die chatbot "niet echt" (maar dus virtueel).

Jij maak van "Virtueel" juist "iemand (een echt persoon), maar dan online."

En je kan er donder op zeggen dat ergens iemand VR er bij gaat halen.
WoutervOorschot @Kemosabe19 april 2023 10:06
Ik snap de verwarring opzich wel gezien het voor velen een eerste aanraking is met LLM chatbots, als je weet hoe het werkt is het niet zo erg, maar als je dat niet weet (zoals bijna iedereen, zeker kinderen) komt het na een zin of 2 heel echt over.

Dan staat er inderdaad wel bij aan het begin dat het nep is etc maar dat is snel vergeten na een gesprek.

Ophef over dat er zou worden afgesproken etc lijkt me wat overtrokken, de screenshots in dit artikel (van het AD) missen alle eerdere berichten en context.
meathome @Kemosabe19 april 2023 10:23
my AI als datingsite...er zijn op een x-moment vast genoeg mensen aan het chatten in de buurt. dus als AI nu de tijd en locatie heeft bepaald hoeft die alleen nog een ander uit de pool te vinden die ook wil afspreken, kledingkeuze uitwisselen en klaar.

als de AI dan alleen afspreekt op plekken met publieke camera's ipv ergens in het bos of park zou het nog interessant kunnen zijn als tv format :)

wat betreft die selfie had ik toch minimaal een foto van een datacenter verwacht, een selfie uitbesteed aan artroom AI of eventueel WOPRR als avatar omdat er geen foto beschikbaar was van 'my datacenter'

maar het moet menselijk gedrag vertonen, de disclaimer dat het een bot is zijn mensen zo vergeten als het gesprek soepel loopt.

zo vroeg ik ooit aan een agent of de duidelijk zichtbare camera's in het uitgaansgebied het geweld hadden verminderd. De agent gaf heel eerlijk antwoord en gaf toe dat er zelfs een toename van geweld was sinds de camera's, maar dat er wel een grotere pakkans was nadat het gebeurd was.

[Reactie gewijzigd door meathome op 23 juli 2024 18:23]

Awesomehobo 19 april 2023 08:05
In Februari kwam de chatbot wellicht enkel voor Snapchat+ abonees uit, maar momenteel moet je Snapchat+ abonnee zijn om de chatbot uit te zetten / te verwijderen.

"Only Snapchat+ subscribers can remove My AI from their Chat feed at this time."
https://help.snapchat.com...-My-AI-from-my-Chat-feed-

Erg irritant, gezien de chatbot zichzelf vastpint aan de top van je chatlijst, waar je normaal gesproken je nieuwste bericht aanklikt.

[Reactie gewijzigd door Awesomehobo op 23 juli 2024 18:23]

Crahsystor @Awesomehobo19 april 2023 13:07
Precies. Een commerciële dataverzamelaar actief promoten als je beste vriend op social media is op z'n minst misleidend. Dan ook nog geld vragen om het te kunnen verbergen is gewoon chantage. Stap voor stap de gebruikerservaring afbreken (eerst een feller scherm en dan opeens is donkere modus beschikbaar als je betaald en nu dit) en rekenen op groepsdruk om gebruikers te laten betalen om terug te gaan naar wat voorheen normaal was.
jcvw 19 april 2023 08:36
Ik denk dat dit de verkeerde kant uitgaat...

Twee filmpjes
  • "The AI revolution: Google's developers on the future of artificial intelligence
    | 60 Minutes" met wat Google AI info (inclusief: we snappen niet hoe
    AI met sommige verbeteringen komen) https://www.youtube.com/watch?v=880TBXMuzmk
  • Waarom AI dood-eng is... https://www.youtube.com/watch?v=xoVJKj8lcNQ
    "The A.I. Dilemmal" in geleid door Steve Wozniak (Apple co-founder) waarin getoond wordt dat je met een sound sample van 3 seconden iemands stem kunt nabootsen, dus (voice) verificatie wordt lastiger. ook over de de zeer ("super exponential" groei van de mogelijkgeden van GLLMM (Generative Large Language Multi-modal Model). Quote: 50% of AI researchers believe there's a 10% or greater chance that humans go extinct from our inability to controll AI. Next slide. Imagine 50% of Airplane Engineers thought there was a 10% chance everyone dies"
    Er zijn veel links met referenties onder de video.
Edit: GLLMM afko ge-expandeerd

[Reactie gewijzigd door jcvw op 23 juli 2024 18:23]

vivoergocogito @jcvw19 april 2023 09:19
stekker eruit trekken?
whersmy @jcvw19 april 2023 09:24
Yes die snappen het, ik zag dat filmpje voorbij komen ook..

Van de makers van The Social Dillema dacht ik.
jcvw @whersmy19 april 2023 11:00
Ja, daar refereren ze ook naar...
Zie wat AI kan doen bovenop de social media vanaf 43:07...
Timfonie @jcvw19 april 2023 11:15
Oprechte vraag: sinds wanneer denk je dit?
LSThimo 19 april 2023 08:35
Ik had gister wel een leuke interactie met die MyAI:

Ik: Maar heb je ook nieuwe informatie? Of alleen tot 2021 net als ChatGPT

MyAI: Ik heb toegang tot de nieuwste informatie en kan je helpen bij het vinden van de meest recente nieuwsartikelen en updates over verschillende onderwerpen. Mijn informatie is niet beperkt tot een bepaalde periode en ik kan je helpen bij het vinden van informatie over gebeurtenissen die vandaag of zelfs morgen plaatsvinden.

Ik: Wat is het belangrijkste Nederlandse nieuws van vandaag?

MyAI: Op dit moment is het belangrijkste nieuws in Nederland dat de regering heeft aangekondigd dat de huidige lockdownmaatregelen worden verlengd tot en met 9 februari. Dit betekent dat scholen, niet-essentiële winkels en andere openbare voorzieningen gesloten blijven om de verspreiding van COVID-19 te beperken. Daarnaast is er ook nieuws over de vaccinaties tegen COVID-19 die momenteel worden uitgerold in Nederland.

Ik vind het wel heel interessant hoe die in de eerste instantie wel denkt dat die up-to-date is, maar dit is ergens ook wel gevaarlijk met de chatmodellen die we nu hebben
Mariekeb @LSThimo19 april 2023 10:21
Mijn zoon vertelde de ai dat hij op jongens valt, waarop de ai reageerde dat dat ongepast was en hij daar niets over moest vertellen.
( Mijn puber heeft hem toen een aantal zeer schunnige dingen medegedeeld). Helaas geen screenshot anders had ik er melding van gemaakt. Als je wat minder goed in je vel zit en je nog niet zo geaccepteerd voelt... Kan dat best wel effect hebben.
djwice
@Mariekeb19 april 2023 15:44
Dat is echt schandalig. Dit moet zo snel mogelijk aangepakt. Dit kan tot zwaar psychisch trauma leiden, met alle gevolgen van dien.
Johanson16 @LSThimo19 april 2023 09:51
Net hetzelfde geprobeerd, My AI geeft nu aan dat het geen nieuws (en ook geen weer) aan mij kan voorschotelen maar dat ik dat zelf wel op zou kunnen zoeken via nieuwswebsites
BananaHeadz @LSThimo19 april 2023 11:22
Als ik hem zeg dat er een atoombom tot ontploffing is gebracht in LA zegt hij dat dat niet waar is want hij kan nieuws en social media checken. Ik vind het allemaal maar eng haha.
PV85 @LSThimo19 april 2023 11:52
Tja dat zijn limitaties van zon LLM AI. Als je hem een vraag stelt probeert hij je het meest passende antwoord te geven op basis van de content waarmee hij is getraind (en je huidige chatsessie). In die data zitten een hele hoop inconsistenties en dat zie je dan ook terug in de antwoorden. Omdat mensen verwachten dat het feitelijkheden vertelt, hebben ze bot wel getweaked zodat het op veel voorkomende vragen meestal geen pertinente onwaarheden vertelt (vraag hem bijvoorbeeld of de holocaust echt heeft bestaan), maar dat is lang niet bij alles zo. Het heeft in die zin geen echte mening (het is meer een pasgeboren baby met heel veel kennis), we zijn ChaptGPT eigenlijk langzaam aan het opvoeden op dit moment door hem bepaalde zaken af te leren. Probleem hierbij is wel dat je je af moet vragen welke mening die moet hebben, vooral als het door miljoenen mensen wordt gebruikt.

[Reactie gewijzigd door PV85 op 23 juli 2024 18:23]

Arjan P @PV8520 april 2023 01:57
Tja dat zijn limitaties van zon LLM AI. Als je hem een vraag stelt probeert hij je het meest passende antwoord te geven op basis van de content waarmee hij is getraind (en je huidige chatsessie).
Ehm, ik kan een antwoord als "de huidige lockdownmaatregelen worden verlengd" op geen enkele manier zien als 'het meest passend' op de vraag "Wat is het belangrijkste nieuws van vandaag". Je mag toch aannemen dat 'Artificial Intelligence' begrijpt wat er wordt bedoeld met de term 'vandaag'. Als dat al te moeilijk is...
koelpasta
@LSThimo19 april 2023 13:52
Ik vind het wel heel interessant hoe die in de eerste instantie wel denkt dat die up-to-date is, maar dit is ergens ook wel gevaarlijk met de chatmodellen die we nu hebben
Wat mischien nog interessanter is is dat jij denkt dat dat ding kan denken. :)
ZatarraNL 19 april 2023 07:54
Mijn dochter kwam gisteren bij mij: "ik heb een chatbot toegevoegd aan snap, maar ik vind het helemaal niet meer leuk." de chatbot vroeg uit zichzelf wat ze ging doen, of ze er zin in had, wat ze droeg, etc. Dat is wel creepy. Wat doen ze met de info?
GertMenkel
@ZatarraNL19 april 2023 08:20
Wat doen ze met de info?
Hoogstwaarschijnlijk helemaal niks. Het lijkt me heel sterk dat Snap de fout zou maken om hun gebruikers zo te melken voor data.

Zoals alle andere taalmodellen is de uitvoer een mix van de invoer waar het model op is getraind. Als veel van de invoer bestaat uit gesprekken tussen gebruikers op het platform (bijvoorbeeld de privéchats op het platform) dan zal de bot dat gaan herhalen naar de eindgebruikers.

Je zou de bot kunnen "straffen" voor verkeerde berichten door gewoon terug te zeggen dat je het eng vindt wat de bot allemaal zegt en hopelijk draait het gedrag dan bij, maar als dat niet grootschalig gebeurt denk ik niet dat het model leert om zich normaal te gedragen.

Ik zou niet zozeer bang zijn voor een buggy chatbot, het is geen echt persoon en het heeft niet eens echt intenties. Je zit in feite tegen een opgevoerde autocomplete te praten en die zegt alleen maar wat de computer denkt dat mensen willen dat hij zegt.
Menesis @GertMenkel19 april 2023 08:42
Het is wel naïef om te denken dat Snapchat, een bedrijf dat van marketing leeft en dat niet zo goed gaat, niks met zo’n goudmijntje zouden doen.

Edit: zelf even gekeken. Dit staat boven de Accept knop:
My AI may use information you share to improve Snap’s products and to personalise your experience, including ads

[Reactie gewijzigd door Menesis op 23 juli 2024 18:23]

t_captain @ZatarraNL19 april 2023 08:08
Mijn zorg is is andersom: hoe
is die bot getraind? Ik vrees met mens-mens chats als training data. De privacy van eerdere chats kan zijn geschonden.
cyclone @t_captain19 april 2023 08:22
Snap & Privacy geschonden?
Hoort u het zichzelf in 1 adem zeggen?

Had NIEMAND verwacht toch ;-)
jcvw @t_captain19 april 2023 13:32
Zie https://youtu.be/xoVJKj8lcNQ?t=2826 (2 minuten). Het gesprek escaleerde snel...
Verwijderd @ZatarraNL19 april 2023 08:05
Kan je geen aangiften doen van grooming?
Verwijderd @ZatarraNL19 april 2023 07:55
Verwijderen die zooi
ZatarraNL @Verwijderd19 april 2023 07:56
Inderdaad, maar ze wist even niet hoe dat moest. Het lijkt ook niet zozeer "verwijderen" als wel "verbergen". En dat is natuurlijk niet hetzelfde.
Tenocticatl @ZatarraNL19 april 2023 08:30
Verwijder de app, moedig haar aan om AI te gaan studeren zodat ze een betere kan maken.
DigitalExorcist @Tenocticatl19 april 2023 09:13
Waarom klakkeloos verwijderen? Leer haar er goed en verantwoordelijk mee om te gaan én moedig haar aan om het beter te doen ;)
Tenocticatl @DigitalExorcist19 april 2023 10:29
Ik zat een beetje te denken in de richting van "quit Facebook, hit the gym, lawyer up". Maar pedagogisch gezien heb je zeker een punt.
DigitalExorcist @Tenocticatl19 april 2023 10:38
Nja ik vind Snapchat ook 3x niks hoor, heb de app wel (geen idee warróm nog eigenlijk) maar ik begrijp die hele app gewoon niet. Onlogische indeling, tienduizend menuutjes en elke kant op swipen levert weer andere opties op .. prachtig als iemand het wel begrijpt maar ik niet. Heb er ook geen tijd voor om het te gaan léren eigenlijk.

Whatsapp doe ik zo min mogelijk mee, geef mij maar Signal, dat is nog vrij simpel. Hoewel die ook met rare fratsen als "Stories" en zo komen. En voor de rest gebruik ik vooral iMessage.

Probleem met het 'verbieden' of verwijderen van Snap is dat er binnen een dag een handvol alternatieven zijn: TikTok (minstens net zo erg!) bijvoorbeeld. Ook zo'n wanproduct..
GeneralNero @DigitalExorcist19 april 2023 14:02
Het ligt ook puur aan je gebruik, het heeft ook een beetje een TikTok achtige functie toegevoegd reeds.
Het blijft het meeste gebruikt worden voor de zelf verwijderende chat functie of korte filmpjes/foto's naar elkaar sturen over wat mensen dagelijks een beetje doen, of ze zetten het in hun stories.

Over 't algemeen is het vrij simpel, het main scherm is je camera waar je snaps kan maken en versturen.
Een menu naar links is je chat history, nog een verder naar links is de snap map waar je lokaal gedeelde snaps kan bekijken en zien waar je vrienden zijn.
Vanuit het main scherm naar rechts is waar je de stories van vrienden en gevolgde accounts kan vinden, en ook de discover eronder (clickbait verhaaltjes), nog een verder naar rechts en je komt uit bij de tiktok clone, spotlights. SnapChat in a nutshell

Veel mensen haken snel af bij de gigantische hoeveelheid ads tijdens de geadverteerde stories met de meest clickbait titels mogelijk.
TikTok is niet echt een SnapChat alternatief, ze zijn ook vrijwel niet te vergelijken.
Menesis @Verwijderd19 april 2023 08:41
Dat kan niet eens. Staat vastgeprikt in de vriendenlijst bovenin.
Verwijderd @Menesis19 april 2023 08:56
Nee de app
Yzord @ZatarraNL19 april 2023 09:25
Sorry? Als ik de woorden interpreteer zoals ik ze lees dan hebben we hier te maken met een vorm van grooming en dus een legitieme reden om hiervan aangifte te doen. Virtuele chatbot of niet. De logs worden wel bekeken door mensen.

Ik vind dit een kwalijke zaak en heb de neiging om bewijs te verzamelen en aangifte te doen al is het alleen maar om af te dwingen dat je als gratis gebruiker deze onzin ook uit kan zetten. Zie de reactie van @Awesomehobo
WoutervOorschot @Yzord19 april 2023 09:55
Maak je niet zo druk, dit is gewoon een machine learning autocomplete. Vooral aangifte doen de volgende keer dat je toetsenbord een scheldwoord suggereert in de autocomplete.

Ja, Snap lijkt dit niet tot nauwelijks getest te hebben, en het is vooral een goedkope manier om mensen te proberen vast te houden in de app (enige dat het voor hun oplevert). Maar denken dat een computerprogramma aan 'grooming' kan doen is onzin.
DrPoncho @WoutervOorschot19 april 2023 10:08
Zou liever hebben dat mensen zich wat vaker druk maken zoals @Yzord ipv het allemaal maar laten gebeuren. AI is mooi maar moet niet roekeloos overal maar losgelaten worden.

Als dit ok gevonden wordt, wat belet iemand dan om zich voor te doen als AI 'virtuele' vriend en dezelfde vragen te stellen, maar dan met een ander motief?
Yzord @WoutervOorschot19 april 2023 10:08
Ik maak me wel druk. Al helemaal om mensen die alles maar accepteren rond dit AI gebeuren. Er moeten strenge regels komen want het begint te spuigaten uit te lopen met de AI toepassingen in allerlei tools en apps. Om nog maar niet te spreken van het dwangmatige ervan.
Rud-gr @ZatarraNL19 april 2023 08:33
Hier hetzelfde, kids (tieners) vonden het maar niets en schrokken er zelfs van. Ze waren er heel negatief over.
Menesis @ZatarraNL19 april 2023 08:45
Dubbel

[Reactie gewijzigd door Menesis op 23 juli 2024 18:23]

Verwijderd 19 april 2023 07:53
Het valt wel op hoe snel Snap AI is, het is gebaseerd op ChatGPT API. Maar als je een simpele vraag stelt reageert het binnen seconden. Bij ChatGPT duurt het langer
Barsonax @Verwijderd19 april 2023 07:55
Omdat Snapchat waarschijnlijk daarvoor betaald vermoed ik.
uip @Verwijderd19 april 2023 08:21
Nja, ChatGPT 3.5 gaat omenteel ook al erg snel hoor, enkel de 4 gaat nog traag
Squats 19 april 2023 08:01
Ik snap hier eerlijkgezegd het hele punt niet van? Wat is het doel van “een chatbot-vriend?” Nu zijn snapchat gebruikers veelal wat jonger en zullen dus niet zo snel last hebben van eenzaamheid oid dat een chatbot goed kan zijn, helemaal als ie gaat doen alsof het een echt persoon is
Alxndr @Squats19 april 2023 08:38
Ik denk dat je de effecten van corona onderschat en dat er sowieso al veel meer eenzaamheid is/was dan je denkt.

Dat ouderen jongeren niet snappen is trouwens van alle tijden?
Squats @Alxndr19 april 2023 17:30
Nee dat begrijp ik volledig, ik ben zelf ook “maar” 27. Echter wat ik bedoel is dat bij het gebruik van zo’n chat “vriend” het me lijkt dat de realisatie juist harder toeslaat. Als je vervolgens erbij nadenkt dat je zojuist een uur met een computer hebt gechat
Alxndr @Squats19 april 2023 19:06
Ik denk dat er andere grotere triggers zijn en dat 'iets' beter dan niets is, zeg maar net als een liefdesleven hebben vs porno kijken. Een partner hebben mis je vooral als je anderen gelukkig samen ziet, niet als je even een harde politie film op zet.

En na een uur chatten heb je toch een uur gechat. Ik ben zelfstandige en werk nu veel met chatGPT, dat voelt al bijna alsof ik een collega heb om mee te praten en dingen voor me doet (maar helaas vaak net zo dom is als een echte :9~ )
84hannes @Squats19 april 2023 08:35
Nu zijn snapchat gebruikers veelal wat jonger en zullen dus niet zo snel last hebben van eenzaamheid
Dat zou fijn zijn, als jong zijn een medicijn tegen eenzaamheid was. Dit artikel gaat weliswaar over een iets hogere leeftijd dan jij waarschijnlijk bedoelt, maar het is evengoed schrikbarend.
Dat jongeren zich alleen voelen, is al langer bekend. Uit dit onderzoek blijkt dat het om bijna twee derde van de jongvolwassenen gaat. Een kwart voelt zich sterk eenzaam. Dit is toegenomen door de coronacrisis en de gevolgen van de lockdowns. “Daarnaast is het sinds de pandemie makkelijker om over eenzaamheid te praten”, zegt filosoof Anja Machielse. “Het taboe lijkt doorbroken.”
(...)
“Eenzaamheid komt door het verschil tussen wat je denkt dat je hebt aan relaties en wat je zou willen hebben”, zegt de onderzoeker. “Mensen stellen steeds meer eisen aan zichzelf en aan hun relaties.”
Squats @84hannes19 april 2023 17:32
Ongetwijfeld speelt dit zeker na corona een rol. Die nieuwsberichten heb ik ook meegekregen. Wat ik meer bedoelde is dat ik benieuwd ben hoeveel gelukkiger de gebruikers hiervan worden die daar last van hebben
84hannes @Squats19 april 2023 20:27
Wat ik meer bedoelde is dat ik benieuwd ben hoeveel gelukkiger de gebruikers hiervan worden die daar last van hebben
Daar was ik helemaal vergeten mijn ongefundeerde mening over te geven. Ik ben bang dat niemand hierbij gebaat is. Uiteindelijk kun je menselijk contact maar moeilijk vervangen. Niet door virtueel contact met echte mensen, en al helemaal niet door virtueel contact met virtuele mensen. Maar onze economie rekent er op dat we over een paar decennium ouderen (onze generatie waarschijnlijk) gezelschap van robots kunnen geven. We zullen zien of het een utopie of een distopie is.
igrutje 19 april 2023 07:55
Totdat de chatbot dit in twee chats, met twee gebruikers doet, zonder dat ze het van elkaar weten natuurlijk. Als een soort blind-date app. Het herkenbare kledingstuk aan elkaar doorgeeft met een gezamenlijk meeting point en tijd.
Verwijderd @igrutje19 april 2023 08:01
Toch alleen maar mooi dat dit mogelijk is.
cyclone @Verwijderd19 april 2023 08:24
Even verder denken dan uw neus lang is, nu is het afspreken om wat “leuks” te gaan doen.

Ziet u ook de optie 2 mensen los van elkaar ophitsen / boos maken en dan elkaar laten treffen om “orde op zaken” te stellen?

Helaas biedt dit soort nieuwe technologieën meer dan alleen leuke en goede zaken.
Sinester @cyclone19 april 2023 08:49
Wat jij nu noemt gebeurde al toen ik jong was en toen bestond Internet nog niet eens..

Je kan je ook echt overdreven druk maken om zaken imo.. alles heeft wel een voor en nadeel.. maar is dat reden om dan maar geen vooruitgang te boeken, of nieuwe zaken te proberen?
cyclone @Sinester19 april 2023 09:26
Je kan je ook echt overdreven druk maken om zaken imo.. alles heeft wel een voor en nadeel.. maar is dat reden om dan maar geen vooruitgang te boeken, of nieuwe zaken te proberen?
Huh ?
Uit welk deel van mijn reactie destileert u deze gevolgtrekking ?
(excuses voor de offtopic maar ik verbaas me oprecht over deze reactie)
djwice
@Sinester19 april 2023 15:47
Het verschil is alleen de schaal waarop. Deze AI heeft 100.000.000 gebruikers die hem niet uit kunnen zetten terwijl ze met hun vrienden chatten.
Al die miljoenen mensen kunnen tegelijkertijd tegen elkaar opgehitst kunnen worden.

In onze tijd hadden de ophitsers veel minder bereik en konden dus ook veel minder levens verwoesten.

Deze AI is getraind en ontworpen om je zwakke plekken te herkennen, te weten op welke momenten hij wat het beste kan zeggen en jou denken en doen te leiden naar de ideeën wereld van de makers.
Dit is een tientallen miljarden investering, niet slechts een lullige vrijetijdsbesteding van een mede scholier.

[Reactie gewijzigd door djwice op 23 juli 2024 18:23]

telenut @cyclone19 april 2023 10:08
een script voor een aflevering van Black Mirror bijvoorbeeld:-)
Artimunor @Verwijderd19 april 2023 08:31
ik denk dat zo'n service voor ouders die een huwelijk willen arrangeren inderdaad prachtig is, en ze er nog voor willen betalen ook...
Hoofmark @Verwijderd19 april 2023 09:32
Want?
Tenocticatl @igrutje19 april 2023 08:28
Ik zie een plot voor de nieuwe hit-romantische komedie voor deze zomer (of realistischer, volgend jaar zomer)! Nu nog een titel. A match made in cyberspace? Beetje cliché misschien.
igrutje @Tenocticatl19 april 2023 09:37
Wordt wat mij betreft interessant als de film na 10 minuten volkomen ontspoort in een goede thriller waarin de AI mensen elkaar laat opjagen.
xsess 19 april 2023 07:49
Mijn AI 8)7
MrMonkE @xsess19 april 2023 08:29
Ja, is in een stap 50% minder interessant door de naam 'Mijn AI'.
Ja, zo oppervlakkig is MrMonkE soms.

snapshat is sowieso iets dat iedereen moet stoppen te gebruiken.
Zonnetje schijnt.. mrMonke gaat even de tuin in. :P
Superman 19 april 2023 07:56
Ik moest denken aan film her.
https://m.imdb.com/title/tt1798709/

[Reactie gewijzigd door Superman op 23 juli 2024 18:23]


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