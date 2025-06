Familie F1-coureur Schumacher ontvangt 200.000 euro wegens AI-interview

De familie van F1-coureur Michael Schumacher ontvangt een vergoeding van 200.000 euro van een Duits tijdschrift. Dat publiceerde vorig jaar een vermeend interview met de coureur, die na een skiongeluk uit de openbaarheid verdween. Het bleek door AI te zijn gegenereerd.

De compensatie van 200.000 euro wordt betaald door uitgever Funke Mediengruppe, de eigenaar van het tijdschrift in kwestie. Dat schrijft ESPN. De familie van Schumacher bevestigt tegenover ESPN dat het heeft geschikt met het tijdschrift. De schikking is door de rechtbank in München bekrachtigd, zo meldt het sportmedium.

De schadevergoeding volgt op een nepinterview met Michael Schumacher, dat vorig jaar in april werd gepubliceerd door een Duits tijdschrift. Het tijdschrift beloofde op de omslag een exclusief interview met de oud-F1-coureur. Pas aan het einde van het artikel werd in kleine letters vermeld dat het gehele interview gegenereerd was door kunstmatige intelligentie. Schumacher raakte in 2013 na een ernstig ski-ongeluk in een coma. Sindsdien is hij uit de openbaarheid verdwenen. Zijn familie geeft weinig informatie over zijn gesteldheid.

De familie van de oud-F1-coureur sleepte het tijdschrift vorig jaar al voor de rechter. De uitgever bood eerder al zijn excuses aan voor het verhaal en ontsloeg de hoofdredacteur die verantwoordelijk was voor de publicatie van het artikel.