Google vraagt medewerkers om uren tijd te besteden aan handmatig corrigeren Bard

Google heeft alle medewerkers gevraagd om twee tot vier uur te besteden aan het handmatig corrigeren van antwoorden van chatbot Bard voor de release. Dat moet fouten voorkomen bij de release van de chatbot.

Google hoopt dat als medewerkers de tijd nemen om Bard te corrigeren de antwoorden van de chatbot beter zullen zijn, meldt CNBC. De mail bevatte ook een handleiding met hoe medewerkers de chatbot moesten corrigeren en hoe antwoorden van de chatbot moeten klinken. Google benadrukt daarbij dat de chatbot geen emotie moet lijken weer te geven.

Het is gebruikelijk dat medewerkers intern een nieuwe functie testen, maar nu ligt Bard meer onder het vergrootglas na een fout in de demonstratie vorige week. Daarbij zei de chatbot dat de James Webb-telescoop de eerste was die een exoplaneet fotografeerde, maar dat is niet waar.

Het is niet voor het eerst dat AI-systemen van grote techbedrijven moeten leunen op menselijke correcties. Alle techbedrijven met digitale assistenten, zoals Apple Siri, Amazon Alexa, Microsoft Cortana en Google Assistent, leunden minimaal tot 2019 op menselijke correcties om stemcommando's juist te interpreteren.

Google wil Bard snel uitbrengen, omdat Microsoft bezig is om gebruikers toegang te geven tot de nieuwe Bing met integratie van GPT-technologie van OpenAI. Ook in die demonstratie zat een reeks onjuistheden, terwijl gebruikers nu ook rare antwoorden krijgen. Tweakers publiceerde donderdag een achtergrondverhaal over chatbots in zoekmachines.