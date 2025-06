Opera integreert ChatGPT in zijbalk om inhoud van webpagina's samen te vatten

Opera heeft een nieuwe functie beschikbaar gemaakt waarmee webpagina's samengevat worden door middel van ChatGPT. Als gebruikers op de knop 'Verkort' drukken, wordt de chatbot automatisch in de zijbalk geopend, waarna deze de pagina-inhoud samenvat.

De 'Verkort'-knop moet 'binnenkort' in de webbrowser beschikbaar komen, zegt een woordvoerder van Opera tegen The Verge. Er is verder nog weinig bekend over de functie; zo is nog niet duidelijk voor wat voor soorten webpagina's deze precies gebruikt kan worden. In de demo die Opera toont wordt de samenvattingsfunctie ingezet bij een nieuwsartikel, waarna de belangrijkste nieuwsfeiten in een aantal bulletpoints worden opgesomd.

De Opera-woordvoerder zegt tegen The Verge dat het bedrijf van plan is om in de toekomst meer 'populaire AI-gegenereerde diensten' in de zijbalk te integreren, al is nog niet duidelijk wat daar precies mee wordt bedoeld.

De afgelopen tijd integreren veel bedrijven AI-functies in hun diensten. Microsoft is van plan om onder meer Bing en Edge te voorzien van ChatGPT-functies, al gaan geruchten dat het bedrijf de AI-technologie ook in diens Office-diensten wil integreren. Maandag kwam Google als antwoord op ChatGPT met een eigen AI-chatbot, Bard genaamd. Ook de Chinese techgigant Alibaba werkt aan een AI-tool om met de bot van OpenAI te concurreren.