Opera kondigt AI-agentbrowser Neon aan

Opera onthult zijn nieuwe 'agentbrowser' Neon. Volgens het bedrijf kan Neon de intenties van de gebruiker begrijpen en helpen bij het uitvoeren van taken. Neon is alleen toegankelijk op uitnodiging. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een wachtlijst.

De agentbrowser kan taken automatisch uitvoeren in de browser, ook als de gebruiker offline is. Het gaat bijvoorbeeld om het genereren van code en websites of het uitvoeren van onderzoek. Neon moet in staat zijn om te begrijpen wat een gebruiker aan het doen is op webpagina's en geeft op basis daarvan proactieve suggesties om bijvoorbeeld routinetaken zoals het invullen van formulieren te automatiseren.

De AI-functies van de agentbrowser zijn vergelijkbaar met die van Microsoft Copilot en OpenAI Operator. Opera Neon biedt ook een chatbotinterface, waarin de gebruiker vragen kan stellen of contextuele informatie kan krijgen over geopende webpagina's. De Browser Operator die Opera eerder dit jaar introduceerde is ook aanwezig in Neon.

Het is nog niet bekend wanneer Neon precies beschikbaar wordt en welke kosten er aan de agentbrowser hangen. Opera spreekt wel van een 'premium abonnementsproduct'.