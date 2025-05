Samsung brengt bètaversie One UI 8 uit

Samsung maakt de One UI 8-bèta beschikbaar voor Galaxy-toestellen. De stabiele versie komt deze zomer eerst naar de nieuwe vouwbare toestellen van Samsung en volgt later voor andere apparaten. One UI 8 introduceert onder meer een multimodale AI-agent en een nieuwe interface.

One UI 8 is de nieuwste versie van Samsungs softwareschil bovenop Android 16. Zoals bronnen eerder al claimden, rolt het bedrijf de softwareversie als eerste uit op de komende Galaxy Z Flip7 en Galaxy Z Fold7. De One UI 8-bèta is beschikbaar via het bètaprogramma van Samsung voor Galaxy S25-toestellen (met uitzondering van de S25 Edge), beginnend in Duitsland, Korea, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. De officiële release volgt deze zomer voor de nieuwe foldables. De stabiele versie wordt daarna 'geleidelijk' uitgebreid naar andere Galaxy-apparaten.

De multimodale AI-agent moet natuurlijke interactie mogelijk maken en in staat zijn om context te herkennen en persoonlijke suggesties te geven aan de gebruiker. De functies Now Bar, die live updates op het vergrendelscherm toont, en Now Brief, die een overzicht biedt van gepersonaliseerde informatie, moeten hierdoor betere inzichten en suggesties bieden, stelt Samsung.

In april startte de Zuid-Koreaanse elektronicafabrikant met de uitrol van de stabiele versie van One UI 7, zeven maanden na de release van Android 15. De update kwam als eerste naar de Galaxy S24-serie en de vouwbare Z Fold6 en Z Flip6. One UI 7 moet uiterlijk in juli zijn uitgerold voor alle in aanmerking komende apparaten.