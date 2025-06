Samsung plaatst eerste beelden van 'dunste vouwbare smartphone tot nu toe'

Samsung heeft een teaser geplaatst van de Galaxy Z Fold7, dat volgens de fabrikant de 'dunste vouwbare smartphone tot nu toe' is. De vouwbare telefoons van de Zuid-Koreaanse fabrikant waren tot nu toe dikker dan die van veel concurrenten.

Het is behalve de dunste ook de lichtste vouwbare smartphone tot nu toe, claimt Samsung. De huidige Fold6, die vorig jaar uitkwam, is 12,1mm dik en weegt 239g. Er kwam in Zuid-Korea nog een Special Edition uit van 10,6mm. De dunste vouwbare telefoon tot nu toe is de OPPO Find N5 met 8,93mm. De Fold7 komt naar verluidt uit rond 8,2mm, waarbij hij ongeveer de dikte heeft van een normale smartphone. Uitgevouwen zou de dikte 3,9mm zijn.

Samsung is al begonnen met het plaatsen van teasers naar de vouwbare telefoon, wat erop wijst dat de release dichterbij komt. Doorgaans brengt Samsung zijn vouwbare telefoons in de zomer uit, met een aankondiging en release vaak in augustus. Het is onbekend of dat nu weer het geval zal zijn.

De fabrikant heeft de focus op het dunner maken van smartphones. Zo kwam onlangs de S25 Edge uit, een 5,8mm dunne smartphone.