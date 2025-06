Renders tonen Samsung Galaxy S25 FE die iets kleiner is dan voorganger

Bekende leaker OnLeaks heeft renders van de Samsung Galaxy S25 Fan Edition gepubliceerd, waaruit blijkt dat de telefoon iets compacter zou zijn dan zijn voorganger. Er komen ook enkele specificaties aan bod. De releasedatum en adviesprijs zijn nog niet bekend.

OnLeaks publiceerde de renders in samenwerking met SammyGuru. De Galaxy S25 FE heeft naar verluidt een formaat van 161,4x76,6x7,4mm. Dat is kleiner dan de S24 FE, die 162x77,3x8mm meet. Tegelijkertijd kiest de Zuid-Koreaanse fabrikant mogelijk voor dunnere schermranden ten opzichte van de Galaxy S24 FE.

De Galaxy S25 FE zou namelijk een even groot 6,7"-amoledpaneel bieden, opnieuw met een refreshrate van 120Hz. Geruchten wijzen op een aanzienlijk hogere helderheid, met 2600cd/m² in plaats van 1900cd/m². Dat is echter nog niet bevestigd, net zoals de processorkeuze: zowel de Samsung Exynos 2400 als de MediaTek Dimensity 9400 worden genoemd.

Wat het camerasysteem betreft zou de S25 FE dezelfde 12MP-selfiecamera krijgen als de rest van de S25-lijn. De S24 FE heeft een 10MP-camera. SammyGuru verwacht geen grote wijzigingen voor de andere camera's. Verder zou de S25 FE, met het vermeende modelnummer SM-S731B, het Android 16-gebaseerde One UI 8 draaien en zeven jaar softwareondersteuning krijgen.