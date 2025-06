'Samsung maakt minder Galaxy S25 Edge-telefoons vanwege tegenvallende verkoop'

Samsung heeft de productieaantallen van zijn dunne Galaxy S25 Edge-smartphone 'aanzienlijk verlaagd'. Dat meldt The Elec op basis van ingewijden. De telefoon zou niet voldoen aan de verkoopverwachtingen van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Samsungs telefoons verkopen in de eerste drie maanden stabiel, maar de verkoopcijfers van de Galaxy S25 Edge maakten al binnen een maand een duikvlucht, meldt The Elec. Het bedrijf zou daarom besloten hebben om het aantal exemplaren dat het produceert 'aanzienlijk' terug te schroeven.

Volgens de Zuid-Koreaanse nieuwssite heeft dit mogelijk ook gevolgen voor de telefoons die Samsung volgend jaar uitbrengt. Eerder schreef The Elec op basis van anonieme bronnen dat de fabrikant van plan is om de Samsung Galaxy S26 Plus van volgend jaar te vervangen door de Galaxy S26 Edge, aangezien de Plus-modellen steevast minder populair zijn dan de standaard- en Ultra-varianten. Een bron zei destijds tegen de site dat dit plan mogelijk niet doorgaat als de S25 Edge slecht verkoopt.

Samsung bracht de Galaxy S25 Edge in mei uit. Het is een van de dunste smartphones van de afgelopen jaren en het duurste S25-model. Tweakers heeft een review van de extra dunne telefoon geschreven en concludeerde dat het toestel slechts voor een zeer selecte groep gebruikers een aanrader is.