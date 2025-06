Socialemediaverbod voor jongeren is volgens Australië technisch te handhaven

Het is 'technisch haalbaar' om de leeftijd van socialemediagebruikers effectief te controleren. Dat blijkt uit onderzoek dat de Australische overheid heeft laten uitvoeren. Het land wil sociale media verbieden voor jongeren onder de zestien jaar.

Onafhankelijke onderzoekers van de Age Check Certification Scheme stellen in een voorlopige conclusie dat er 'geen significante technologische beperkingen' zijn gevonden om effectief te voorkomen dat tieners sociale media kunnen gebruiken. "De leeftijdsverificatiesystemen kunnen flexibel in bestaande diensten worden geïmplementeerd en kunnen de veiligheid en rechten van kinderen online ondersteunen." Ook beweren ze dat de privacywetten van Australië daarbij gewaarborgd kunnen blijven.

Wel zeggen de onderzoekers dat er geen enkele methode is gevonden die in alle situaties het effectiefst is. Elk platform moet dus zelf de leeftijdsverificatiemethode inzetten die voor de usecase van het platform het beste werkt, bijvoorbeeld biometrische verificatie, identiteitsbewijzen of verificatie op basis van het online gedrag. Ook zouden sommige aanbieders van leeftijdsverificatiediensten 'onopzettelijk' onnodig veel gebruikersdata verzamelen en deze te lang bewaren, waardoor de privacy alsnog in het geding kan komen.

Vorig jaar stemde Australië als eerste democratische land ter wereld voor een wetsvoorstel waarmee sociale media worden verboden voor jongeren onder de zestien jaar. Deze wet moet jongeren beschermen tegen negatieve effecten op hun fysieke en mentale gezondheid. Socialemediabedrijven zoals X, Meta, Snapchat en TikTok moeten het verbod handhaven en ervoor zorgen dat de privacy van gebruikers gewaarborgd blijft. Australië startte een onderzoekstraject om te achterhalen wat daarvoor de beste methode is. Het is de bedoeling dat de wet later dit jaar ingaat.