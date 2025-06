Zoom herkent gebruikers via gezichtsscan en krijgt automatische naamlabels

Zoom voegt verschillende AI-gebaseerde functies toe aan zijn videovergaderingen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld via gezichtsherkenning snel inchecken om deel te nemen aan een vergadering. Het platform voegt ook bredere ondersteuning toe voor producten van fabrikanten zoals HP, Cisco, Meta en Logitech.

De videobeldienst schrijft in een blogpost dat gebruikers via een Zoom Room-kiosk kunnen inchecken met gezichtsherkenning, zonder dat er een code nodig is. Een AI-functie moet in staat zijn om de gebruiker direct te herkennen door diens beeld te vergelijken met de foto die hij of zij heeft geüpload bij de registratie voor Zoom. Deze functionaliteit is naar verwachting beschikbaar in september.

De AI Companion moet daarnaast werknemers kunnen aanbevelen op welke dagen ze het beste naar kantoor kunnen gaan, op basis van geplande vergaderingen en de verwachte aanwezigheid van collega's. Het systeem kan ook automatisch een aanbevolen bureau of Zoom Room reserveren. De integratie met AI Companion wordt later deze maand verwacht.

Zoom voegt ook enkele nieuwe AI-functies toe die handig zijn tijdens videogesprekken. Met slimme naambordjes kunnen gebruikers snel zien wie er aan het woord is en kan informatie zoals ondertiteling, transcripties en samenvattingen eenvoudig aan de spreker worden gekoppeld. Die laatste functionaliteit is via de Zoom Recorder met AI Companion nu niet alleen beschikbaar op mobiele apparaten, maar ook in Zoom Rooms.

Het bedrijf voegt ook integratie toe met hardware van verschillende fabrikanten. Zo werkt Zoom samen met Google en HP om de recent aangekondigde HP Dimension met 3d-videobeltechnologie van Google naar bedrijven te brengen. Daarnaast is Zoom for Cisco Rooms rond eind 2025 beschikbaar. Hiermee kunnen klanten hun bestaande Cisco-producten, zoals de Room Bar, Board Pro en Room Kit EQ gebruiken voor Zoom-gespreken. Ook nieuw is de ondersteuning voor de Meta Quest en verschillende Logitech-producten: de Rally Bar met Sight, Rally Board 65 en Zone Wired USB-headset.