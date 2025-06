CBS: aantal bedrijven dat tweestapsverificatie gebruikt is verdubbeld sinds 2017

Het gebruik van tweestapsverificatie onder Nederlandse bedrijven is in acht jaar tijd meer dan verdubbeld. In 2017 maakte 26 procent van de bedrijven volgens het CBS gebruik van 2fa, maar inmiddels zou het gaan om 61 procent.

Vooral onder kleinere bedrijven, met 10 tot 50 werknemers, is het gebruik van 2fa gegroeid: van 29 procent in 2017 naar 76 procent in 2024. Bij grote bedrijven, met meer dan 250 werknemers, is het 2fa-percentage gestegen van 71 naar 97 procent. Dat blijkt uit de Cybersecuritymonitor 2024 van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ook verplichten steeds meer bedrijven hun werknemers om een sterk wachtwoord te kiezen dat bijvoorbeeld een minimumaantal tekens of cijfers moet bevatten. Acht jaar geleden hanteerde 57 procent van de Nederlandse bedrijven zo'n wachtwoordbeleid en dat is inmiddels gegroeid naar 72 procent. Bij grote bedrijven vereist 98 procent een sterk wachtwoord.

Ook van veel andere cybersecuritymaatregelen blijkt dat deze vaker worden genomen door grotere bedrijven. Het versleutelen van data gebeurt bijvoorbeeld door 48 procent van de kleinere bedrijven en 90 procent van de grotere ondernemingen. Van de bedrijven met 10 tot 50 werknemers slaat 58 procent logbestanden op voor incidentanalyse, terwijl dat bij de grote bedrijven 34 procentpunt hoger ligt.

Verder meldt het CBS in de Cybersecuritymonitor dat ook het aantal bedrijven waarvan de websites voldoen aan bepaalde internetstandaarden, zoals de aanwezigheid van IPv6, Dnssec of Https, licht stijgt: van 60,4 procent in 2020 naar 68,0 procent in januari 2025. Meer kleinere bedrijven hebben IPv6-ondersteuning geïmplementeerd dan grotere, maar grote bedrijven maken wél vaker gebruik van het Https-protocol.

Het aantal cyberincidenten is onder alle bedrijfsgroottes gedaald, meldt het onderzoeksbureau tot slot. Dat geldt zowel voor het aantal incidenten met een interne oorzaak als voor aanvallen van buitenaf. Een uitval van een ict-systeem door een interne storing kwam het vaakst voor.