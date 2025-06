Nieuwsblog: berichten offline halen doen we liever niet, maar bij de Switch wel

Berichten offline halen, dat wil je als journalist koste wat kost voorkomen. Maar soms kan het niet anders, zoals we onlangs helaas moesten ervaren na een interessant stukje mediadynamiek. Inmiddels hebben we betere regels opgesteld over wanneer we iets offline halen of rectificeren.

Vorige week haalden we een artikel offline over de Nintendo Switch 2. Wij, maar ook veel andere media, merkten vorige week op dat Nintendo een supportpagina online had staan over het accupercentage van de handheld, met wat informatie voor wanneer het accupercentage niet juist werd weergegeven. Dat leek op het eerste gezicht een bevestiging van sommige verhalen die op sociale media te vinden waren over een mogelijk verkeerd accupercentage. We schreven er een artikel over met de kop: "Nintendo bevestigt foutieve accu-indicatie Switch 2 en biedt handmatige fix."

Al snel merkte een aantal gebruikers in de reacties en op Geachte Redactie op dat dat verhaal wat anders in elkaar stak. Zo uniek was die pagina niet: die bestond ook al voor de originele Switch. Achteraf bezien bleek het een algemene ondersteuningspagina zoals Nintendo die heeft voor allerlei apparatuur, mocht een soortgelijk probleem zich daar voordoen. Een 'bevestiging' dat de accu-indicatie inderdaad niet goed is, was dit niet.

Mediadynamiek

Er zit een interessante mediadynamiek achter dit nieuws. Tweakers was namelijk beslist niet het enige (tech)medium dat dit artikel met deze insteek bracht. Media die we altijd hoog hebben zitten, schreven er ook over: Engadget, Pocket-Lint, The Verge, PC Mag, Lifehacker, Eurogamer en Notebookcheck zijn slechts een greep uit alle media die hierover publiceerden. Geen van die media maakte de kanttekening dat deze melding helemaal niet zo uniek was.

In ons werk zoeken we altijd naar de originele bron van een bericht, bijvoorbeeld een blogpost, persbericht of nieuwspagina bij het bedrijf zelf. We kunnen ons laten inspireren door wat andere media schrijven, maar laten ons daar niet door leiden. Maar als nieuws zó vaak voorbij komt, is de aanname snel gemaakt dat dit inderdaad nieuw is. Geen excuus, wel een verklaring.

Tweakers was niet het enige medium dat dit nieuws bracht.

To haal offline or not to haal offline

Toen bleek dat het nieuws anders lag dan we dachten, namen we een besluit dat we - gelukkig - zelden hoeven te nemen: we haalden het bericht helemaal offline. Een artikel offline halen is een verregaande stap die we alleen in het uiterste geval nemen, als er een heel goede reden voor is. Dat is niet alleen vanwege journalistieke transparantie. In het geval van Tweakers speelt ook mee dat een artikel vaak veel relevante reacties en interessante discussies bevat die we daarmee ook onzichtbaar maken.

Er zijn een paar voor de hand liggende redenen om een artikel offline te halen. Dat doen we bijvoorbeeld als we een embargo breken, wat meestal per ongeluk gaat (een verkeerd vinkje is zo gezet). Een andere reden is een dubbel artikel. Heel soms schrijft de ene redacteur iets dat we de avond ervoor ook al brachten. Gelukkig komt dat weinig voor, maar met 6000 artikelen per jaar zie je wel eens het werk van een collega over het hoofd. Een foutje kan gebeuren.

Journalistiek is geen harde wetenschap en lang niet alle zaken zijn zo zwart-wit als bovenstaande voorbeelden. Dat was bij dit nieuws het geval. Er is geen direct duidelijke reden om het bericht offline te halen, maar het in de huidige vorm online laten staan was ook geen optie. Immers, het nieuws was geen nieuws.

Als nieuws anders ligt

Het komt vaker voor dat we nieuws schrijven dat toch heel anders blijkt te liggen dan we dachten. Neem bijvoorbeeld het nieuws: 'Agentschap dat Afrikaanse IP-adressen uitgeeft krijgt nieuwe curator'. Daar stond aanvankelijk een heel andere kop boven: 'Agentschap dat Afrikaanse IP-adressen uitgeeft is failliet'. Een gebruiker merkte op Geachte Redactie op dat dit helemaal niet klopte en dat het agentschap al langer failliet was. Het enige nieuws was dat het een nieuwe curator kreeg.

In zo'n geval proberen we in de eerste plaats het artikel zo te herschrijven dat we er toch het nieuwswaardige uit kunnen halen - zelfs als dat betekent dat het nieuwsfeit daarmee veel kleiner wordt. Zo konden we dit artikel omschrijven naar de titel die nu online staat.

Dat lukte niet met het nieuws over de accuduur van de Switch. We hebben er lang over gediscussieerd, maar konden geen enkele insteek bedenken waarop dit artikel alsnog een nieuwtje kon bevatten. We zagen dan ook geen andere mogelijkheid dan het artikel offline halen.

We wilden dat niet zomaar doen. Daarom hebben we iets bedacht dat we ook willen toepassen bij toekomstige, soortgelijke situaties. Heel simpel: als we een bericht offline halen omdat het nieuws anders ligt, posten we daar proactief over op Geachte Redactie. We hebben dat hier gedaan. We erkennen dan dat we een artikel offline hebben gehaald, vertellen waarom we dat hebben gedaan en zetten voor de volledigheid en transparantie de tekst van het oude artikel erbij. Dat doen we niet om een discussie te ontketenen (al gaan we dat nooit uit de weg!), maar we denken dat dat de beste journalistieke praktijk is.