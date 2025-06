Koppen testen en niet schrijven over featurephones of investeringsrondes

Mogelijk heb je de afgelopen tijd wat gekke dingen zien gebeuren in onze koppen. Denk aan titels die veranderen of die in de tracker of op sociale media anders zijn dan op de frontpage. We zijn vaker aan het A/B-testen. Verder hadden we discussies over featurephones en investeringsrondes.

Wat voor artikel is dit? De komende tijd willen we jullie wat meer vertellen over het nieuws op Tweakers. Daarom willen we met regelmaat een artikel schrijven waarin we beschrijven wat er achter de schermen van het Tweakers-nieuwsteam speelde. Waarom hebben we bepaalde keuzes gemaakt, welke journalistieke overwegingen maakten we, hoe bepalen we wanneer iets nieuwswaardig is of juist niet? Dit is een experiment om te kijken of jullie dit soort artikelen waarderen. Wil je iets aankaarten of vragen? Laat het dan weten in de comments!

We zijn de laatste paar weken actiever aan de slag gegaan met het testen van onze titels. We gebruiken daarvoor een tool die clientside verschillende titels uitserveert een twee groepen gebruikers. Aan de hand van de zogenaamde click through rate en de gerelateerde loyalty click through rate kunnen we hypothesen testen over hoe we onze koppen beter kunnen opstellen.

Al jaren zijn we er bij Tweakers trots op dat we niet aan veel poespas hoeven te doen om lezers te vinden. We hebben geen Tien Redenen Nodig Waarom Jij Op Koppen Moet Klikken en we hoeven geen capriolen uit te halen om kliks binnen te harken. We gebruiken bijvoorbeeld vaak termen als 'toont' of 'brengt uit' of 'introduceert'. Hoewel dat allemaal feitelijk correct is, zegt het niet altijd veel. Wat betekent dit? Waarom is dit relevant? Dat levert voor ons weer vragen op als: waarom zouden onze lezers eigenlijk hierop klikken? En: hoe kunnen we onze koppen interessanter maken zonder meteen in clickbait te vervallen?

We zijn daarom begin dit jaar begonnen met het A/B-testen van koppen. We gebruiken daarvoor een tool genaamd SmartOcto. Die maakt het mogelijk om voor een artikel twee of meerdere potentiële titels uit te proberen. Als we een test starten, geven we bijvoorbeeld twee verschillende titels op voor een artikel. SmartOcto toont die twee titels clientside bij twee groepen willekeurige bezoekers voor een periode van een half uur. Daarna krijgen we in een dashboard het resultaat te zien: hoe vaak lezers doorklikken op titels en hoe lang ze vervolgens in het artikel blijven. Op basis daarvan kunnen we ervoor kiezen een 'winnende' titel definitief door te voeren via ons cms.

SmartOcto, de tool waarmee we A/B-tests uitvoeren

We doen dat altijd vanuit een hypothese. Neem bijvoorbeeld dit artikel. Onze oorspronkelijke kop was: "Samsung rolt Android 15 uit naar meer Galaxy-toestellen in april". Feitelijk helemaal correct, maar wat betekent dit voor jou als Galaxy-gebruiker? Wat heb je hieraan? Je krijgt dan bijvoorbeeld de nieuwe One UI 7-skin. Daarom hebben we als test dat in de kop gezet, die inmiddels is aangepast naar "Meer Samsung Galaxy-telefoons krijgen in april de nieuwe One UI 7-skin". Een ander voorbeeld: onze aanvankelijke titel op dit nieuwsbericht was "Apple introduceert M3 Ultra-chip met 32 cpu-cores en maximaal 512GB geheugen", maar dat hebben we op basis van een test aangepast naar: "Apple onthult M3 Ultra-chip met 'tot 80 procent snellere cpu dan M2 Ultra'". Dat geeft immers meteen context over wat de nieuwe M3 Ultra-chip in de praktijk betekent.

We hopen op deze manier te kunnen komen tot koppen die lezers enerzijds wat meer aanspreken, maar hen anderzijds ook informatie kunnen geven. De truc is om dat allemaal te doen zonder dat het clickbait wordt - daarvoor zijn we zelf heel allergisch, dus die grens willen we zeker niet over!

Geen featurephones en geen investeringen

We kregen de afgelopen twee weken meerdere submits binnen waarover we even discussie hadden op de redactie. Dat hebben we natuurlijk regelmatig. Vaak weten we instinctief wel welk nieuws geschikt is voor Tweakers en welk nieuws we beter kunnen laten liggen, maar soms komen er zaken voorbij waarover je toch even twijfelt.

In één geval ging het om nieuwe featurephones die werden aangekondigd op Mobile World Congress, de beurs die afgelopen week in Barcelona plaatsvond. Daar toonde HMD Global een flink aantal nieuwe toestellen, waaronder een aantal featurephones. Daar schreef GSM Arena over en dat belandde uiteindelijk via ons tipformulier in de inbox. We hebben in het verleden vaker over featurephones geschreven, maar, merkte een redacteur op, is dit nou eigenlijk wel zo spannend? Wanneer schrijven we nou precies over featurephones?

Een zoektocht door de annalen van ons nieuwsaanbod leverde een aantal treffers op, allemaal een paar jaar oud. HMD's nieuwe versie van de Nokia 106, Energizer-telefoons met KaiOS, een fork van Firefox OS, moderne versies van de Nokia 6300 en 8000 of een featurephone met ingebouwde oordopjes. Al die toestellen hebben iets unieks, iets dat hen onderscheidt van de andere dumbphones en featurephones op de markt. De nieuwe toestellen die HMD liet zien op de beurs hadden dat niet - hooguit vielen de extra grote speakers aan de achterkant van de 130 en 150 Music op.

Dat leverde een korte discussie op, die al snel werd beslecht. Featurephones behandelen we in de toekomst alleen als ze écht unieke eigenschappen hebben: een feature die erg opvalt, een remake van een oud, klassiek model of als ze draaien op een veelbelovend nieuw besturingssysteem.

Investeringen

Ander nieuws dat ons meerdere keren werd getipt, is dat over een investering voor de Nederlandse start-up Quantware. Vooropgesteld: heel mooi dat de Nederlandse techindustrie daarmee zo'n succes heeft. Voor ons speelde echter de vraag of we erover moesten schrijven. We schrijven met regelmaat over Europese investeringen in de Europese techindustrie. Ook schrijven we regelmatig over investeringen van grote techbedrijven in start-ups. In dat licht zou ook deze investering nieuwswaardig kunnen zijn voor ons.

We hebben echter de keus gemaakt niet te schrijven over het type investering dat QuantWare kreeg. Die afweging is voor een klein deel een gevoelskwestie: het gaat om investeringen in start-ups die nog relatief in de kinderschoenen staan, door investeringsmaatschappijen in plaats van andere techbedrijven. Zulke investeringen zijn er om de haverklap, zeker in Silicon Valley, en dat maakt het onmogelijk voor ons een goed onderscheid te maken welke daarvan we wel en niet zouden behandelen. Bovendien zegt een investering weinig: het is voor de meeste bedrijven goed voor de continuïteit en het toont vertrouwen in het eindproduct, maar een investering betekent lang niet altijd dat er een concreet product verschijnt. We hebben daarom besloten niet te schrijven over dit soort investeringen, al komen er in de toekomst ongetwijfeld weer voorbeelden voorbij waardoor we hierover weer anders gaan denken.