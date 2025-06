Tweakers op Mobile World Congress: vouwbare tech en afneembare cameralenzen

Tweakers is aanwezig op telefoonbeurs Mobile World Congress. Daar konden onze redacteuren de tofste nieuwe concepten en gadgets bekijken. Wat vooral opviel: er is veel meer te zien dan smartphones. Denk bijvoorbeeld aan een laptop met vouwbaar scherm of een monitor in een koffer.

De onderstaande shorts komen van ons YouTube-kanaal, waarop we tijdens deze beurs nog veel meer toffe video's hebben geplaatst.

E-ink op je smartphone en infrarood in je laptop

Het Chinese Infinix toonde een telefoon met e-ink op de achterkant. Dat noemt Infinix E-Color Shift 2.0. Zo kun je de kleuren en patronen van de achterkant aanpassen en de telefoon kan ook zelf iets voor je uitkiezen, uiteraard met behulp van AI.

Tegenwoordig draait Mobile World Congress om veel meer dan smartphones. Neem bijvoorbeeld de SunBooster. Dit product van het Nederlandse bedrijf SunLED straalt het near-infrared licht uit dat wordt geblokkeerd door ramen wanneer het van buiten komt. De SunBooster zou de gezondheid van mensen die de hele dag binnen zitten moeten verbeteren. Dat klinkt opvallend, dus wilde Dennis een kijkje nemen of dat lukt.

Vouwtelefoons van Lenovo en Samsung Display

Samsung heeft tijdens MWC 2025 enkele concepten getoond van opvouwbare technologie. Het gaat onder meer om een scherm in een koffer en een handheld console.

Ook Lenovo nam een lading nieuwe ludieke apparaten mee naar Barcelona. De conceptlaptop Yoga Solar PC beschikt over een zonnepaneel aan de achterkant van het scherm. Daarnaast toonde Lenovo verschillende conceptgadgets, van extra schermen tot een 'AI Companion', die compatibel zijn met de Lenovo ThinkBook 16p Gen 6. Als laatste maar zeker niet de minste is er de conceptlaptop ThinkBook Flip. De laptop lijkt van de voorkant een 13"-oledscherm te hebben, maar het volledige scherm is 18,1" en kan verticaal uitgeklapt worden. Het is alleen nog wel duidelijk een concept, zag Dennis.

De dunste smartphone en verwisselbare lenzen

De dunne Samsung S25 Edge is voorlopig nog niet uit, maar in Barcelona kon Dennis er stiekem al even naar kijken. Gelukkig was dat niet de enige dunne smartphone die te bewonderen was. Het Chinese Tecno had zijn Spark Slim meegenomen en die mochten we zelfs even vasthouden.

Tot slot toonden Realme en Xiaomi beide een afneembare cameralens die magnetisch aan smartphones kan worden bevestigd. Het prototype gebruikt een sensor die aanzienlijk groter is dan de sensoren in reguliere smartphones. Toch doen de merken het ieder net anders, zag onze redacteur.