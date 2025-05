Schrijven over de baas en discussies over de Golf van Trump

Wat doe je als de baas negatief in het nieuws komt? Bij veel media, waaronder Tweakers, doe je niet veel. Je schrijft er een artikel over, zoals we dat de hele dag door doen. Dat kwam onlangs meerdere keren voor. Ook hadden we een discussie over Trumps plan om een zee te hernoemen.

Vorige week donderdag was nogal een dag voor onze uitgever, DPG Media. In de ochtend kregen we, onder embargo, te horen dat het die avond een Big Brother Award zou winnen. Als je die niet kent: die is minder prestigieus dan je zou denken. Bits of Freedom reikt de prijs jaarlijks uit aan 'de grootste privacyschender van het jaar'. Nu kreeg onze uitgever die prijs, vanwege het firstpartytrackingcookienetwerk dat het bouwt.

In de loop van de ochtend kwam er ander nieuws naar buiten over ons moederbedrijf: DPG krijgt een lening van 120 miljoen euro van de Europese Investeringsbank. Het doel: uitgerekend dat advertentienetwerk uitbreiden. Tot slot bleek Microsoft later ook nog eens ongevraagd en illegaal cookies te hebben geplaatst via het Xandr-advertentieframework, dat ook bij DPG gebruikt werd. Het 'voordeel' voor Tweakers: wij gebruiken het betreffende Clarity ID-cookie binnen dat netwerk weer niet.

We krijgen op de redactie regelmatig vragen over hoe en wat wij schrijven over ons moederbedrijf. Dat zijn terechte vragen, al is het antwoord stiekem best saai. We behandelen DPG Media in zo'n geval als ieder ander bedrijf. Als we een persbericht krijgen over de Big Brother Awards, had daar net zo goed een andere uitgever kunnen staan. In veel gevallen, zoals in dit artikel over een proef, vragen we ook wederhoor via de woordvoering van DPG Media. Die woordvoerders zijn gewoon op de website van het bedrijf te vinden; we hebben die mensen niet onder de sneltoets. In het geval van de Big Brother Awards was het achteraf gezien misschien beter geweest om vooraf ook de reactie van DPG Media op te vragen. Dat was geen bewuste keuze om dat niet te doen. We hebben het ook niet gedaan bij het ministerie van Financiën, dat de publieksprijs won.

Nieuwsbrief

Het was toeval dat we via een tip van een lezer hoorden over de Europese lening. De lezer schreef in de begeleidende tekst de vraag of we hierover konden schrijven én konden uitleggen wat dit voor de onafhankelijkheid van Tweakers betekende. Een heel terechte vraag, maar tegelijkertijd leek de investering ons in eerste opzicht niet nieuwswaardig. Grote bedrijven, ook media, krijgen wel vaker leningen en subsidies. Later op de ochtend lazen we echter ook in de wekelijkse interne nieuwsbrief van DPG over de investering. Daar stond een kop boven waar we wél meteen op aansloegen: "DPG Media sluit nieuwe lening af voor verdere digitalisering van onze mediaplatformen."

In de vaagtaal van het aanvankelijke persbericht hadden we zo snel niet gezien dat dat het einddoel was. Op basis van die nieuwe kop zagen we alsnog wel een goede aanleiding om een artikel te schrijven. Dat hebben we gedaan, op dezelfde manier zoals we altijd een artikel schrijven: met een primaire focus op de technische insteek. Et voilà, daar kwam een veelgelezen nieuwsartikel uit met veel reacties.

De Tweakers-redactie is onafhankelijk, iets waarover je kunt lezen op deze pagina over onafhankelijkheid. We hebben ook een faq geschreven over onze relatie met DPG. Onze onafhankelijkheid is verder vastgelegd in ons redactiestatuut. Intern gebeurt er dan ook niets als we zoiets schrijven. Er is vooraf geen koortsachtig overleg op de redactie of met de interne woordvoering of marketing of wie dan ook. Achteraf horen we ook niets van DPG, al krijgen we soms een bericht als we iets feitelijk onjuist schrijven; dat is vergelijkbaar met hoe andere bedrijven dat ook doen. In zo'n geval corrigeren we ook weer het artikel, wederom op dezelfde manier zoals we dat altijd doen.

Het redactiestatuut van Tweakers

Natuurlijk weten we vooraf wel hoe dit soort nieuws gaat vallen. Daarom zijn we er al vroeg bij om in de comments alvast wat context te kunnen geven. Dat heeft in het nieuwsartikel geen plaats, maar we snappen wel dat het raar kan overkomen als we het helemaal zouden negeren. We zijn vooral heel blij dat we kunnen schrijven wat we willen. Onze onafhankelijkheid is ons grootste goed en het feit dat onze uitgever geen enkele inspraak heeft op wat we wel of niet schrijven is daarin essentieel.

Golf van ... Trump?

Een andere discussie die vorige week opkwam, ging over een zee en de Amerikaanse politiek. Wat je ook van Donald Trump vindt, je kunt niet ontkennen dat hij een talent heeft voor het krijgen van aandacht. Niet zelden is dat een bewuste afleidingsstrategie, maar het feit blijft dat we ook bij Tweakers de komende jaren vaak te maken gaan krijgen met beslissingen op basis van wat Trump doet, zegt en vindt. Dat gebeurde vorige week, toen we van veel verschillende lezers de nieuwstip kregen dat Google de naam van de Golf van Mexico had veranderd naar de Golf van Amerika. Op 20 januari tekende de Amerikaanse president een decreet waarmee hij opdroeg de naam van de zee te veranderen. Google ging daar al vrij snel in mee, waardoor we ook op de redactie voor de vraag kwamen te staan of we dat als nieuws moesten beschrijven.

We hebben dat uiteindelijk niet gedaan, om verschillende redenen. Aan de ene kant omdat het nieuws op zichzelf vrij klein is. Het is een simpele naamswijziging in een enkele app, al is het natuurlijk onmiskenbaar de grootste kaartenapp ter wereld. Belangrijker in onze afweging is dat Google hier geen politieke kant kiest. Het is standaard beleid bij het bedrijf om verschillende naamgevingsconventies te volgen bij 'geopolitieke disputen'. Nu is de Golf van Mexico/Amerika niet meteen een dispuut, maar voorlopig zijn er meer internationale instituten die de zee de Golf van Mexico blijven noemen, zoals de Internationale Hydrografische Organisatie. Daar staan Amerikaanse instituten tegenover, zoals de US Board of Geographic Names, die weer de Golf van Amerika-naamgeving aanhouden. Er is geen definitief orgaan dat een naam bepaalt en daar heeft Google beleid voor.

Bestaand beleid

Dat beleid beschreef het bedrijf al in een blogpost in 2009. "We willen zoveel mogelijk informatie bieden zodat gebruikers hun eigen afweging kunnen maken", schrijft het bedrijf. Het zegt daarbij te kijken naar gezaghebbende internationale organisaties zoals de Verenigde Naties, ISO en de Federal Information Processing Standard. Het bedrijf zegt dat het lokale afwegingen kan maken en dus per land een andere naam kan tonen. Dat doet het ook: via een Amerikaans IP-adres krijg je Gulf of America te zien, in Mexico Gulf of Mexico en wereldwijd een tussenvorm: Gulf of Mexico (Gulf of America).

Daarmee is Googles beslissing dus in lijn met een beleid dat het al meer dan vijftien jaar hanteert. Dat maakte het voor ons niet nieuwswaardig, ondanks de vele tips die we erover kregen.