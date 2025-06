In 2024 kwam 41 procent van ons nieuws van jullie tips

Een van de belangrijkste bronnen van nieuws voor onze redacteuren zijn tips van lezers. Collectief zien, lezen en weten jullie veel meer dan wij en die tips helpen ons de technologie van gisteren, vandaag en morgen te beschrijven. In dit artikel willen we wat meer duiding geven over hoe belangrijk lezerstips voor ons zijn. Dat doen we met cijfers: hoeveel van ons nieuws is afkomstig van tips en wie tipte ons het meest en het best?

In dit artikel kun je lezen hoe Tweakers omgaat met nieuwstips, die we intern ook wel 'submits' noemen. We beschrijven daarin wat er gebeurt als je een tip instuurt en hoe het er bij ons aan de achterkant uitziet. Maar die beschrijving is niet compleet zonder cijfers. We zijn de dashboards ingedoken om te kijken hoeveel tips we nou eigenlijk ontvangen, welk percentage daarvan we gebruiken en hoeveel van ons nieuws getipt wordt.

Onderstaande cijfers gaan over heel vorig jaar, 2024. We willen kijken of we vaker artikelen als dit kunnen schrijven, bijvoorbeeld maandelijks. We willen op die manier transparanter zijn over wat er gebeurt als je ons tipt. Dat doen we ook met onze nieuwsblogs, waarin we regelmatig aangeven waarom en hoe we bepaald nieuws hebben gebracht of juist niet. Ook zetten we op deze manier tweakers in het zonnetje die ons iedere dag helpen de website beter te maken. Maar ook als je niet in onderstaande lijst staat, weet dan dat we iedere binnengekomen tip lezen, afwegen en vooral waarderen.

Totalen

In 2024 ontvingen we 13.527 nieuwstips. Dat zijn alle tips die binnenkwamen via ons tipformulier. Daarvan gebruikten we uiteindelijk 2340 tips. Dat betekent in dit geval dat we 2340 nieuwsartikelen publiceerden waarbij uiteindelijk een submitter is komen te staan. We kunnen namelijk ook nog een submitter toevoegen als we een nieuwstip zien verschijnen in onze inbox over een bericht dat we al in productie hebben.

In 2024 publiceerden we 5648 nieuwsberichten. Dat betekent dat 41 procent van het nieuws op de frontpage is aangedragen door een tweaker.

Topsubmitters

Eind vorig jaar kon je bij de Tweakers Awards al lezen wie de productiefste submitters waren. Daarbij stak @wildhagen met kop en schouders boven de rest uit, gevolgd door @TheVivaldi en @Anonymoussaurus.

Omdat deze tweakers ook het meeste submitten, zie je hen eveneens terug in het aantal submits dat we van hen overnamen, zij het in een iets andere samenstelling.

Populairste artikelen

Tips van lezers zijn een belangrijke manier om de redactie op de hoogte te brengen van breaking news, zoals grote storingen, of van waarschuwingsmails van bijvoorbeeld providers of netwerkleveranciers over prijsverhogingen of gestopte producten. Sommige van onze meestgelezen artikelen schreven we op basis van tips van lezers. Hieronder staan jullie ingestuurde artikelen die het vaakst werden gelezen.

Tot slot

Het mag duidelijk zijn dat Tweakers zonder community een heel stuk minder succesvol en leuk zou zijn. Als redactie hebben we veel aan alle tips die jullie ons insturen, dus blijf dat vooral doen! We gaan kijken of we op termijn ook vaker dergelijke inzichten kunnen bieden in hoeveel tips we krijgen en welke we gebruiken. Weet ook dat zelfs als je tip niet gebruikt wordt, we alles voorbij zien komen, beoordelen en zeker waarderen.