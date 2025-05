SpaceX brengt Starlink Mini in Europa uit voor 399 euro

SpaceX heeft de Starlink Mini beschikbaar gemaakt in Europa, waaronder in Nederland en België. De hardware kost 399 euro. Daarbij moeten gebruikers kiezen tussen een Mini Roaming-dienst voor maximaal 50GB voor 40 euro per maand, of de onbeperkte Regional-dienst van 59 euro.

De Starlink Mini is nu beschikbaar in Europa. Het pakket wordt volgens SpaceX binnen twee tot vier weken verzonden. De schotel is in Europa goedkoper dan de VS, waar deze vorige maand al beschikbaar werd gemaakt. Daar kost de Starlink Mini 599 dollar en de Mini Roaming-dienst 50 dollar per maand.

De Starlink Mini is een kleine schotel met een ingebouwde wifirouter en kan onder meer vervoerd worden in een rugtas. Het complete pakket, inclusief schotel, powerbank en andere onderdelen, weegt bijna 7kg. De router, die Wi-Fi 5 ondersteunt, heeft een bereik tot 112m² en kan tot 128 apparaten verbinden. Verder kan het in theorie een downloadsnelheid van 100Mbit/s bereiken.

Met de Mini Roaming-dienst krijgen gebruikers maximaal 50GB aan mobiele data, die ze kunnen gebruiken op het vasteland. Het Mobile Regional-abonnement geeft daarentegen toegang tot onbeperkte data en moet ook op de oceaan gebruikt kunnen worden. Volgens SpaceX kan de schotel ook in beweging gebruikt worden, mits gebruikers niet sneller gaan dan 16 kilometer per uur.