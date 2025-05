Microcodepatch gaat crashes bij al getroffen Intel-processors niet oplossen

De microcodepatch die Intel in augustus uitbrengt om de problemen bij de Core-processors uit de 13e en 14e generatie op te lossen, gaat de schade bij al getroffen cpu's niet ongedaan maken, bevestigt Intel. Het is niet duidelijk of de garantie op de chips wordt verlengd.

Intel brengt midden augustus een patch uit voor de spanningsbug van de processors, maar die is alleen 'preventief' bedoeld voor cpu's die momenteel nog geen last hebben van het probleem, verklaart een woordvoerder van Intel aan The Verge. De patch lost de crashes bij games die momenteel door de cpu-bug worden veroorzaakt dus niet op.

Door fouten in een microcodealgoritme werken sommige processors op een te hoge spanning, ontdekte Intel eerder deze week. Dat kan fysieke schade aan de processor veroorzaken, wat niet ongedaan gemaakt kan worden met een softwarepatch. Wel zegt Intel dat het 'zou kunnen' dat de patch ook voor getroffen processors de stabiliteit enigszins kan verbeteren.

Intel wilde tegenover The Verge niet zeggen of het bedrijf de garantieperiode voor deze cpu's gaat verlengen. Ook komt er geen terugroepactie en blijven de processors verkocht worden, ook nu er nog geen patch is. De fabrikant raadt klanten die last hebben van de bug, maar waarvan een retouraanvraag eerder is afgekeurd, aan om opnieuw contact op te nemen met de klantenservice.

Intel geeft voor het eerst aan welke cpu's precies door de bug getroffen kunnen zijn. Het zou gaan om alle 13e en 14e Gen Core-desktopprocessors met een tdp van 65W of hoger. Het probleem treft dus niet alleen de overklokbare K-, KF- en KS-varianten, maar ook de K-loze cpu's. Niet alle processors in de reeksen hebben last van de bug, maar Intel wil geen schatting geven van het aantal getroffen chips. De fabrikant verwacht naar eigen zeggen dat de laptopprocessors van deze generaties ongeschonden blijven, maar daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan.

Gebruikers die een Intel-cpu van de 13e of 14e generatie bezitten maar momenteel nog geen last hebben van de problemen, hoeven volgens Intel niet bang te zijn voor onzichtbare degradatie. Het bedrijf belooft dat de patch die midden augustus verschijnt voor deze groep gebruikers een 'effectieve oplossing' zal zijn. Deze patch moet via een biosupdate worden binnengehaald. Intel raadt gebruikers aan om tot die tijd van de standaardinstellingen gebruik te maken.