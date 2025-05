Intel geeft statement over stabiliteitsproblemen 13th en 14th Gen-cpu's

Intel heeft een officiële verklaring over de stabiliteitsproblemen van bepaalde Raptor Lake-processors gepubliceerd. De chipmaker raadt gebruikers aan om de officiële stroomprofielen van het bedrijf in te stellen in de bios om crashes te voorkomen.

Intel raadt gebruikers aan om 'Intel Default Settings'-profiel in te stellen in de bios van hun moederbord, schrijft Tom's Hardware. Dat moet de instabiliteitsproblemen verhelpen, die worden veroorzaakt door standaardinstellingen die moederbordfabrikanten hanteren in hun producten. Intel zei eerder al dat die standaardinstellingen vaak buiten de officiële specificaties van Intel liggen.

Verschillende moederbordfabrikanten hebben de afgelopen weken al biosupdates uitgebracht voor hun LGA1700-moederborden. Deze voegen een Intel Baseline Profile' toe aan de biosinstellingen. Die Baseline-instellingen verschillen echter van de 'Intel Default Settings'-profielen die Intel nu aanraadt.

Volgens Intel bevat dit nieuwe Default Settings-profiel een combinatie van thermal- en stroomvoorzieningsfuncties, naast een selectie van mogelijke stroomvoorzieningsprofielen die gebaseerd worden op de mogelijkheden van het moederbord. High-end moederborden kunnen daarmee hogere stroomvoorzieningsinstellingen toepassen dan lager gepositioneerde borden.

In april kwam aan het licht dat bepaalde 13e en 14e generatie Core-processors van Intel crashen in verschillende games, die veelal in Unreal Engine zijn gemaakt. Intel zei toen al dat het onderzoek deed naar de problemen. De chipmaker zei eerder ook al dat de problemen veroorzaakt worden door te hoge standaardinstellingen van moederbordmakers. Het probleem lijkt zich vooral voor te doen op de Core i9-modellen binnen die series.