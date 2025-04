De strijd om de ultieme gaming-cpu

AMD heeft de titel van 'beste gamingprocessor' in onze Processor Best Buy Guide al geruime tijd stevig in handen, met zijn razend populaire Ryzen 7 7800X3D. Voorlopig kan Intel niet tegen AMD's 3D V-Cache op en dus heeft het met de extreem hoog geklokte Core i9 14900KS een nieuwe list bedacht: dit moet de beste processor voor zowel gaming als 'creëren' zijn, oftewel goede prestaties in games én multithreaded workloads. Zit daar wat in?

De S van Special Edition

Intel heeft er de voorbije jaren een traditie van gemaakt om enkele maanden na de introductie van zijn reguliere desktopline-up nog een extra 'Special Edition' uit te brengen van zijn topmodel. Normaal gesproken eindigt het topmodel op de letter K, verwijzend naar de vrij instelbare multiplier, dus bij de speciale variant wordt dat KS. In 2019 was de i9 9900KS daar het eerste voorbeeld van. Drie generaties later werd de draai weer opgepikt met de i9 12900KS en vorig jaar testten we de i9 13900KS.

Toen slaagde Intel er steeds in om, al dan niet met marginale verschillen, de prestatiekroon in games te kunnen claimen. Nu lijkt het lastig te worden om dat met overtuiging te kunnen doen. De claim van 'snelste gamingprocessor' is zodoende ingeruild voor die van 'beste processor voor gaming en het creëren van content'.

Verschillen met 'gewone' Core i9 14900K

In feite is de Core i9 14900KS op veel vlakken identiek aan de bestaande 14900K, met als enige verschil de kloksnelheden. In de turbomodus kunnen die nog iets verder oplopen dan bij het reguliere model: de P-cores tot 6,2GHz in plaats van 6,0GHz en de E-cores tot 4,5GHz in plaats van 4,4GHz. Worden alle P-cores tegelijk belast, dan geldt voor de P-cores een allcoreturbo van 5,9GHz. Dat is net als de singlecoreturbo 0,2GHz hoger dan bij de reguliere 14900K.

De 14900K stond echter al bekend als een chip met een zeer hoog stroomgebruik, en die hogere klokfrequenties maken dat natuurlijk niet beter. Officieel is de maximum turbo power van de 14900KS gelijk aan dat van de 14900K, namelijk 253W, maar als je koeling en moederbord dat aankunnen, kun je gebruikmaken van het 'Extreme Power Delivery Profile'. Hierbij wordt de vermogenslimiet verhoogd van 253W naar 320W, en de ICCMax (de maximale stroomsterkte) van 307A naar 400A.

De adviesprijs van de Intel Core i9 14900KS bedraagt 739 euro, maar in de Pricewatch is hij inmiddels al voor iets minder te vinden. In de praktijk is hij ongeveer 100 euro duurder dan de normale 14900K.

Intel Core i9 14900K Intel Core i9 14900KS Aantal cores 8 P + 16 E 8 P + 16 E Max. kloksnelheid P-cores: 6,0GHz

E-cores: 4,4GHz P-cores: 6,2GHz

E-cores: 4,5GHz L2/L3-cache 32 / 36 MB 32 / 36 MB Igpu UHD 770 @ 1,65GHz UHD 770 @ 1,65GHz Pbp 125W 150W Mtp 253W 253W / 320W 'Extreme' Prijs € 463,43 € 712,10

Overklokken? Dat heeft Intel alvast voor je gedaan

Zelfs aan die 320W van het Extreme Power Delivery Profile heeft de i9 14900KS echter niet genoeg. Bij een zware allcoreworkload blijven de cores dan enigszins throttlen. Als je de stroomlimieten volledig verwijdert, zoals sommige high-end moederborden overigens uit zichzelf doen, gaat de processor met gemak over de 400W heen.

Een dergelijk hoog stroomgebruik is op de oppervlakte van een LGA1700-processor praktisch onkoelbaar, zelfs als we custom waterkoeling met een 360mm-radiator gebruiken. We kwamen in dat scenario pas volledig van throttling af door de temperatuurlimiet handmatig te verhogen tot 115°C. In de praktijk werd de processor dan ongeveer 107°C en ging er ruim 1,4V door de processor.

Het mag duidelijk zijn dat we inmiddels op het randje van het werkbare aan het manoeuvreren waren. Bovendien was de processor niet geheel stabiel: tijdens langdurige belasting van alle cores bleef de cpu zo nu en dan crashen, of daalden de prestaties tot een niveau dat duidelijk maakte dat er op de achtergrond het nodige fout liep. We hebben twee samples getest om te verifiëren dat dit geen ongelukkige eigenschap van specifiek ons exemplaar was, mede daardoor liet onze review wat langer op zich wachten.

Uiteindelijk hebben we de 14900KS getest op zijn Extreme-profiel, waarmee hij wel volledig stabiel was en de temperaturen nog enigszins acceptabel bleven.