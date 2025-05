Vanaf vandaag kun je de eerste processors in Intels 14th Gen Core-serie kopen. Wij hebben de Core i5 14600K, Core i7 14700K en Core i9 14900K getest en ik vertel je in deze review onze bevindingen.

Met de twaalfde generatie Core-processors, codenaam Alder Lake, leek Intel eindelijk weer terug op het rechte pad. Na een kleine revisie in de vorm van de dertiende generatie, Raptor Lake, zou de veertiende generatie onder de codenaam Meteor Lake weer een volwaardige nieuwe serie worden, op een nieuw productieproces en met een vernieuwde architectuur. Het liep anders.

Eind vorig jaar verschenen al de eerste geruchten dat de desktop-i9 van de Meteor Lake-generatie was geannuleerd, en Tweakers kon in juni bevestigen dat Meteor Lake voor de desktop er in zijn geheel niet zou komen. Intel maakte dat pas eind september officieel bekend. Een reden werd niet gecommuniceerd, maar eerdere geruchten leerden ons dat vroege samples van de Meteor Lake-chips 'niet aan de verwachtingen voldeden'. Daar dragen vermoedelijk meerdere factoren aan bij; Meteor Lake is technisch gezien een enorme stap, naar een processor opgebouwd uit losse tiles afkomstig van diverse productielijnen inclusief het nieuwe Intel 4-procedé.

Voorlopig komt die spannende technologie echter alleen beschikbaar voor laptops. Op de desktop moeten we het doen met een refresh van Raptor Lake, op basis van dezelfde architectuur en met hetzelfde Intel 7-productieproces dat sinds Alder Lake gebruikt wordt. Ook de bestaande socket 1700 en de bijbehorende chipsets blijven gehandhaafd. Toch heeft Intel kleine wijzigingen doorgevoerd aan de specificaties, waarbij vooral het i7-model erop vooruit is gegaan, daarover meer op de volgende pagina.

Deze review is mede mogelijk gemaakt door Megekko, waarvoor dank.