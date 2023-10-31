Intel: Application Optimization komt niet naar cpu's van 12e en 13e generatie

Intel is niet van plan om de nieuwe functie Application Optimization beschikbaar te stellen voor processors van de twaalfde en dertiende generatie Core, zegt de chipfabrikant tegen Tweakers. Wel werkt Intel aan het toevoegen van meer games aan de prestatieverbeterende functie.

APO is een softwarematige feature die Intel vlak na release beschikbaar stelde voor de Core i7 14700K, Core i9 14900K en de F-versies daarvan zonder igpu. De softwarelaag optimaliseert de toewijzing van programmathreads aan de verschillende soorten cores in de recentste Intel-cpu's. Uit tests van Tweakers bleek maandag dat APO prestatieverbeteringen tot wel negentien procent kan opleveren.

Hoewel processors uit de twaalfde en dertiende generatie technisch grotendeels identiek zijn en er dus vergelijkbare prestatiewinsten mogelijk moeten zijn, heeft Intel geen plannen om APO ook voor die cpu's beschikbaar te stellen. "De instellingen van Application Optimization moeten voor elk model apart worden bepaald, op basis van de aantallen P- en E-cores en de aanwezigheid van HyperThreading", licht de fabrikant toe in een reactie op door Tweakers gestelde vragen. "Omdat er enorm veel handmatig testwerk nodig is om de optimale instellingen te vinden voor specifieke games, hebben we besloten om alleen onze op gaming gefocuste modellen te ondersteunen."

Ook de Core i5 14600K(F) wordt om die reden niet ondersteund door APO. Intel belooft wel dat de lijst met ondersteunde games, die op dit moment alleen Metro Exodus en Rainbow Six Siege omvat, in de toekomst wordt uitgebreid. Concrete details over wanneer dat gaat gebeuren en om hoeveel games het gaat, wil de cpu-fabrikant nog niet delen.

Tot slot vroeg Tweakers Intel ook naar verbetering van de beschikbaarheid van APO. Tijdens de test liepen we er onder meer tegenaan dat de benodigde drivers niet direct via de Intel-website te downloaden zijn. Ook is er nog geen openbare lijst van ondersteunde games. "Op dit moment hebben we niets te melden", was daarop het korte, maar krachtige antwoord.