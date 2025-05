Intel Core i9-14900KS met 6,2GHz-turbofrequentie verschijnt ook in OCCT-database

De onaangekondigde Intel Core i9-14900KS-processor is ook verschenen in de database van de OCCT-benchmarksoftware. De cpu krijgt een boostclock van 6,2GHz en een hogere standaard-tdp van 150W. De listing lijkt eerder uitgelekte specificaties van de cpu te bevestigen.

Informatie uit de OCCT-database lijkt te bevestigen dat de vermeende Core i9-14900KS beschikt over 8 P-cores en 16 E-cores, voor een totaal van 24 cores en 32 threads. Dat is ongewijzigd ten opzichte van de bestaande Core i9-14900K. De processor moet echter een hogere boostclock krijgen van maximaal 6,2GHz. Dat is 0,2GHz hoger dan de 14900K zonder S-achtervoegsel, zo merkte BenchLeaks op. De baseclock van 3,2GHz blijft ongewijzigd.

Ook de standaard-tdp wordt opgehoogd van 125W naar 150W. In de OCCT-benchmark piekte de package power echter op ongeveer 410W, met een gemiddelde van rond de 330W. De test duurde echter relatief kort en is daarmee mogelijk niet representatief voor de praktijk. De chip haalde tijdens de benchmark temperaturen van maximaal 101 graden Celsius en gemiddeld zo'n 97 graden celsius.

Het is niet bekend wanneer Intel van plan is de vermeende Core i9-14900KS uit te brengen. De 12900KS en 13900KS verschenen respectievelijk in april en januari. De processor dook eerder al op bij een Israëlische webwinkel, waar de cpu werd getoond in een aantal voorgebouwde pc's. De OCCT-database lijkt de daar genoemde specificaties te bevestigen.