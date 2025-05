Antec introduceert C8-dualchamberbehuizing met ruimte voor drie 360mm-radiators

Antec introduceert een nieuwe C8-behuizing. Deze beschikt over een dualchamberontwerp en biedt volgens de fabrikant ruimte voor maximaal drie 360mm-radiators voor waterkoeling. De behuizing krijgt een adviesprijs van 114,49 euro.

De Antec C8 beschikt over een glazen voorkant en beide zijkanten. Met zijn dualchamberontwerp is één kant bedoeld voor het moederbord met processor, videokaart en koelers. In de andere 'kamer' zitten de voeding en ruimte voor twee 3,5"-hdd's en vier 2,5"-drives. De behuizing lijkt daarmee qua uiterlijk op cases als de Lian Li O11-D. De behuizing heeft afmetingen van 464x303x476mm en biedt ruimte voor maximaal E-ATX-moederborden.

De C8 biedt volgens Antec ruimte voor een 360mm-radiator aan de boven-, onder- en zijkant. Antec spreekt in een persbericht over ruimte voor 'de dikste' radiators, maar verduidelijkt niet concreet wat de maximumdiktes daadwerkelijk zijn. Aan de bovenkant en onderkant kunnen ook drie 140mm-fans gemonteerd worden, maar de case lijkt geen 420mm-radiators te ondersteunen. Aan de achterkant van de behuizing kan verder een 120mm- of 140mm-fan gemonteerd worden. Antec meldt niet of er fans worden meegeleverd. In productfoto's wordt de behuizing echter zonder voorgeïnstalleerde ventilators getoond.

De kast biedt verder ruimte voor videokaarten met een lengte van maximaal 440mm, cpu-luchtkoelers met hoogtes tot 175mm en voedingen van maximaal 210mm. Aan de bovenkant van de behuizing zit een I/O-paneel met een USB-C-poort met doorvoersnelheden van maximaal 10Gbit/s, naast twee USB 3.0-poorten van het type A, een 3,5mm-jack, een resetknop en een aan-uitknop. Aan het interieur zitten verder geïntegreerde klittenbandjes en routes voor kabelmanagement.