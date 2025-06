Antec introduceert mini-ITX-behuizing met ruimte voor tripleslot-gpu

Antec heeft tijdens Computex 2024 een compacte mini-ITX-kast geïntroduceerd. De behuizing biedt ruimte voor een tripleslotvideokaart van maximaal 350mm lang. De mini-ITX-kast verschijnt later dit jaar voor een nog onbekende prijs.

De mini-ITX-kast heeft afmetingen van 424x175x250mm en een behuizing van aluminium en staal. Binnenin is één kant ingericht voor de gpu, waar dus relatief veel ruimte voor is.

De andere kant van de behuizing biedt ruimte voor de psu, het moederbord, de cpu en de koeler. Daarmee is vrij weinig ruimte voor luchtkoelers; die passen alleen als ze vrijwel net zo hoog zijn als het moederbord zelf. Volgens de specificaties is er ruimte voor twee koelers van 120mm of 140mm. Naast de koelers en de gpu is ruimte voor een cpu-koeler met een laag profiel en voor een psu van 130x125x63,5mm.