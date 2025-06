Geometric Future toont opvouwbare Flamingo-behuizing voor mini-ITX-moederborden

Geometric Future presenteerde op de booth van Amerikaanse retailer Newegg een bijzondere behuizing. De Model 0 Flamingo is een opvouwbare mini-ITX-behuizing, die als een origami om je moederbord vouwt.

De Model 0 Flamingo van Geometric Future zou in het najaar verkocht gaan worden, voor een prijs van rond de honderd dollar. Voor dat geld koop je een 'kast' die gemaakt is van een stijf materiaal dat doet denken aan de opvouwbare iPad-covers van jaren geleden. Deze platen kunnen rondom de behuizing gevouwen worden. Magneten en kleine pinnetjes houden deze 'flappen' bij elkaar. Een speciale voeding van 200W wordt meegeleverd: een psu met SFX-formfactor past niet, dus die voeding is een smal rechthoekig model dat aan servervoedingen doet denken. Met een in de bovenkant geïntegreerde powerbutton kun je je systeempje aan- en uitzetten.

De behuizing is nauwelijks groter dan het mini-ITX-bord waarvoor het gemaakt is; de breedte en diepte bedragen respectievelijk 206mm en 208mm, met een totale hoogte van 81mm. Ruimte voor uitgebreide koeling is er dus niet: er past maximaal een low-profile-cpu-koeler van maximaal 60mm hoog in. De bovenkant van de behuizing heeft een groot, cirkelvormig meshrooster voor passieve koeling, waarbij ook lucht via mesh aan de zijkant kan stromen. De behuizing is horizontaal en verticaal te positioneren, waarbij magnetische voetjes de Model 0 op zijn plaats moeten houden. Ruimte voor een videokaart of andere uitbreidingen is er niet: de Model 0 is puur voor enkel een mini-ITX-moederbord bedoeld, en ondersteunt dan ook de igpu's die in processors zitten.