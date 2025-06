Nvidia had vorig kwartaal recordmarktaandeel van 88 procent op gpu-leveringen

Nvidia had vorig jaar een marktaandeel van 88 procent op gpu-leveringen aan videokaartfabrikanten. Dat meldt analistenbureau Jon Peddie Research. AMD was goed voor de overige 12 procent en Intel had op dit gebied een aandeel van 0 procent.

Nvidia leverde volgens Jon Peddie Research in totaal 7,7 miljoen gpu's aan zijn boardpartners. Dat zijn fabrikanten die de gpu's van bedrijven als AMD en Nvidia gebruiken om hun eigen videokaarten mee te ontwerpen. Dat waren ongeveer 100.000 extra exemplaren ten opzichte van een kwartaal eerder. Dat aantal is goed voor 88 procent van de leveringen, waar Nvidia een kwartaal eerder nog een aandeel van rond de 80 procent had. Het betreft een nieuw record voor Nvidia, blijkt uit historische data van 3DCenter.

Hoewel het totale aantal leveringen aan gpu-boardpartners afgelopen kwartaal juist met 7,9 procent daalden, zijn die van Nvidia dus licht gestegen. De daling ging dan ook vooral ten koste van AMD, dat 41 procent minder gpu's aan zijn partners leverde dan een kwartaal eerder. Het heeft daarmee een aandeel van 12 procent. Intels aandeel daalde vorig kwartaal van 1 naar 0 procent.

Op de totale markt voor pc-gpu's, en dus niet alleen qua leveringen aan boardpartners, is het plaatje anders, meldt ook VideoCardz. JPR schrijft in zijn rapport dat Nvidia daarin goed was voor 66 procent van de leveringen. Bij AMD ligt dat percentage op 16 procent en Intel heeft dan 18 procent van de markt. Daar zullen dan vermoedelijk ook igpu's in processors onder vallen.

Dat Nvidia de grootste speler op de gpu-markt is, is geen nieuw fenomeen. Het bedrijf wint al jaren gestaag aan marktaandeel. Onlangs behaalde het bedrijf voor het eerst een beurswaarde van 3 biljoen dollar, waarmee het meteen ook Apple inhaalde.