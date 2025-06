Nvidia toont AI-assistent die vragen over games in real time kan beantwoorden

Nvidia toont tijdens Computex 2024 een Project G-Assist-techdemo. Het betreft een AI-assistent die vragen kan beantwoorden over specifieke pc-games en de grafische instellingen van games kan optimaliseren. Nvidia zegt niet wanneer Project G-Assist precies beschikbaar komt.

Project G-Assist is volgens Nvidia bedoeld om gebruikers te helpen bij het spelen van games. Gebruikers kunnen via tekst of spraak vragen stellen aan de AI-assistent. Die vragen worden vervolgens aan een AI-model gevoerd, waarna het antwoord via text-to-speech aan de speler wordt gegeven. Volgens Nvidia kan het model zowel lokaal op een RTX-gpu als in de cloud draaien.

Nvidia toont Project G-Assist onder andere in de game Ark Survival Ascended. Volgens de gpu-maker kunnen gebruikers de chatbot vragen stellen die ze normaal gesproken zouden opzoeken op internet. Ze kunnen bijvoorbeeld vragen wat het beste 'earlygamewapen' in een spel is. De AI-assistent is zich ook bewust van context op het scherm. Zo kunnen spelers bijvoorbeeld vragen welke vijand precies in beeld is, hoe ze hun beschikbare skillpunten het best kunnen spenderen en hoe ze craftingrecepten kunnen inzetten.

Daarnaast kan de AI-assistent volgens Nvidia helpen bij het optimaliseren van een systeem. Hij kan bijvoorbeeld de optimale grafische instellingen voor een game suggereren op basis van de specificaties van de pc. De bot kan opmerken dat de refreshrate van een scherm te laag is ingesteld. Hij kan ook een RTX-gpu automatisch overklokken of juist het stroomgebruik van het systeem verlagen. Nvidia deelt geen details over of en wanneer Project G-Assist precies beschikbaar komt.